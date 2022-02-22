تقاضي محمد صلاح مقابل الظهور في برنامج صاحبة السعادة watanserb.com
تقاضي محمد صلاح مقابل الظهور في برنامج صاحبة السعادة
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كم تقاضى محمد صلاح مقابل الظهور في برنامج صاحبة السعادة؟!

كتب فارس أبو شيحة
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وطن – كشفت تقارير صحفية مصرية عن المبلغ الخيالي الذي تقاضاه النجم المصري الدولي محمد صلاح هداف فريق ليفربول الإنجليزي، من أجل ظهوره في برنامج صاحبة السعادة الذي تقدمه الفنانة المصرية إسعاد يونس.

محمد صلاح وبرنامج صاحبة السعادة

وأفادت وسائل إعلام مصرية، بأن قائد منتخب “الفراعنة” محمد صلاح 28 عاماً، قد تقاضى 16 مليون جنيه مصري. أي ما يعادل مليون دولار أمريكي مقابل الظهور مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج صاحب السعادة الذي يبث عبر قناة ” دي أم سي” المصرية.

كما وبينت تلك الوسائل، بأنه تم تصوير حلقتين في برنامج صاحبة السعادة مع النجم المصري. محمد صلاح هداف الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث ستبث الحلقة الأولى في الأسبوع الأول. من شهر مارس/ آذار المقبل، بينما ستكون الثانية مع نهاية الشهر نفسه.

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محمد صلاح والظهور مع إسعاد يونس

وكان النجم المصري محمد صلاح “أبو مكة”، قد قام بتصوير المقابلة في شهر ديسمبر العام الماضي، قبل توجهه إلى دولة الكاميرون. مع بعثة منتخب بلاده للمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا عام 2022.

كما ونجح المصري صلاح في قيادة منتخب مصر إلى الدور النهائي من البطولة الأفريقية في نسختها ال33، إلا أنه فشل في التتويج باللقب الثامن للفراعنة بعد الخسارة أمام أسود الترانغا ” السنغال” بركلات الترجيح بنتيجة 4/2.

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ويتمحور اللقاء بين الفنانة المصري إسعاد يونس والنجم المصري محمد صلاح في برنامج صاحبة السعادة، حول نجاح اللاعب في الوصول إلى العالمية والحديث عن أسرته وتجربة مسيرته الاحترافية في عالم الكرة المستديرة داخل النوادي الأوروبية وصولاً إلى نادي ليفربول ” الريدز”.

محمد صلاح والرقم القياسي المنتظر

وفي سياق آخر، يقترب النجم المصري محمد صلاح من تحقيق الرقم القياسي الجديد في مسيرته الاحترافية. مع فريق ليفربول في منافسات دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم، حيث أن الفرعون المصري على بعد ثلاثة أهداف فقط من اعتلاء صدارة هدافي الأندية الإنجليزية البطولة القارية.

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وجاء محمد صلاح في المركز الخامس من ترتيب هدافي الأندية الإنجليزي في منافسات دوري أبطال أوروبا، برصيد 33 هدفاً في 50 مباراة، بفارق ثلاثة أهداف عن متصدر القائمة النجم الأرجنتيني المعتزل سيرجيو أغويرو. نجم فريق مانشستر سيتي السابق برصيد 36 هدفاً في 64 مباراة.

ويعتلي النجم المصري محمد صلاح صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي مع فريق ليفربول. برصيد 17 هدفاً، بفارق خمسة أهداف عن زميله البرتغالي دييغو جوتا الذي جاء في المركز الثاني من الترتيب برصيد 12 هدفاً للموسم الجاري.

(المصدر: وطن + وسائل إعلام مصرية)

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي.
حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة.
حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة.
عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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