كم تقاضى محمد صلاح مقابل الظهور في برنامج صاحبة السعادة؟!

وطن – كشفت تقارير صحفية مصرية عن المبلغ الخيالي الذي تقاضاه النجم المصري الدولي محمد صلاح هداف فريق ليفربول الإنجليزي، من أجل ظهوره في برنامج صاحبة السعادة الذي تقدمه الفنانة المصرية إسعاد يونس.

محمد صلاح وبرنامج صاحبة السعادة

وأفادت وسائل إعلام مصرية، بأن قائد منتخب “الفراعنة” محمد صلاح 28 عاماً، قد تقاضى 16 مليون جنيه مصري. أي ما يعادل مليون دولار أمريكي مقابل الظهور مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج صاحب السعادة الذي يبث عبر قناة ” دي أم سي” المصرية.

إحنا ولا يهمنا .. أبو صلاح عندنا! 👌😍

انتظروا لقاء السحاب بين محمد صلاح والإعلامية القديرة إسعاد يونس قريبًا على dmc pic.twitter.com/Scv3jSu2EO — dmctv (@dmctv) February 17, 2022

كما وبينت تلك الوسائل، بأنه تم تصوير حلقتين في برنامج صاحبة السعادة مع النجم المصري. محمد صلاح هداف الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث ستبث الحلقة الأولى في الأسبوع الأول. من شهر مارس/ آذار المقبل، بينما ستكون الثانية مع نهاية الشهر نفسه.

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محمد صلاح والظهور مع إسعاد يونس

وكان النجم المصري محمد صلاح “أبو مكة”، قد قام بتصوير المقابلة في شهر ديسمبر العام الماضي، قبل توجهه إلى دولة الكاميرون. مع بعثة منتخب بلاده للمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا عام 2022.

محمد صلاح تقاضى 16 مليون جنيه مقابل الظهور في برنامج «صاحبة السعادة» مع إسعاد يونس pic.twitter.com/e0yQg1drfQ — المصري اليوم (@AlMasryAlYoum) February 21, 2022

كما ونجح المصري صلاح في قيادة منتخب مصر إلى الدور النهائي من البطولة الأفريقية في نسختها ال33، إلا أنه فشل في التتويج باللقب الثامن للفراعنة بعد الخسارة أمام أسود الترانغا ” السنغال” بركلات الترجيح بنتيجة 4/2.

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ويتمحور اللقاء بين الفنانة المصري إسعاد يونس والنجم المصري محمد صلاح في برنامج صاحبة السعادة، حول نجاح اللاعب في الوصول إلى العالمية والحديث عن أسرته وتجربة مسيرته الاحترافية في عالم الكرة المستديرة داخل النوادي الأوروبية وصولاً إلى نادي ليفربول ” الريدز”.

محمد صلاح والرقم القياسي المنتظر

وفي سياق آخر، يقترب النجم المصري محمد صلاح من تحقيق الرقم القياسي الجديد في مسيرته الاحترافية. مع فريق ليفربول في منافسات دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم، حيث أن الفرعون المصري على بعد ثلاثة أهداف فقط من اعتلاء صدارة هدافي الأندية الإنجليزية البطولة القارية.

محمد صلاح في ضيافة "صاحبة السعادة" إسعاد يونس في حلقة خاصة تبث قريبا 🇪🇬👑 pic.twitter.com/9dXhv27qsb — Yallakora (@Yallakoranow) February 17, 2022

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وجاء محمد صلاح في المركز الخامس من ترتيب هدافي الأندية الإنجليزي في منافسات دوري أبطال أوروبا، برصيد 33 هدفاً في 50 مباراة، بفارق ثلاثة أهداف عن متصدر القائمة النجم الأرجنتيني المعتزل سيرجيو أغويرو. نجم فريق مانشستر سيتي السابق برصيد 36 هدفاً في 64 مباراة.

ابننا الملك المصري #محمد_صلاح تقاضي 16مليون جنيه مقابل الظهور مع اسعاد يونس..في التيلفزيون المصري واتبرع بيه للجمعيات الخيريه المصرية🇪🇬❤️

الله يحميك 🧿🧿

انت تستحق كل الخير👑🇪🇬 pic.twitter.com/Kwi9dZJQAs — hala (@HalaElZieny) February 22, 2022

ويعتلي النجم المصري محمد صلاح صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي مع فريق ليفربول. برصيد 17 هدفاً، بفارق خمسة أهداف عن زميله البرتغالي دييغو جوتا الذي جاء في المركز الثاني من الترتيب برصيد 12 هدفاً للموسم الجاري.

(المصدر: وطن + وسائل إعلام مصرية)