عبدالله رشدي يثير الجدل بما قاله عن ملابس الأطفال وعلاقتها بالتحرش بهم! (فيديو)

وطن – أثار الداعية المصري، عبدالله رشدي، جدلاً واسعاً بين الناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تحدثه عن أسباب التحرش بالأطفال.

الملابس ضمن مجموعة أسباب!

وكان عبدالله رشدي في بث مباشر مع جمهوره، ويجيب إحدى السيدات قائلا: “إنجي عاطف بتقول اللي تحرش بأطفال في الحضانة كمان لابسين لبس مفتوح”.

وتابع: “يا إنجي يا حبيبة قلبي، اللبس ده سبب من ضمن مجموعة أسباب. يعني مش هو السبب الوحيد”.

وأردف الداعية المصري: “اللي بيتحرش بأطفال بيكون عنده كبت جنسي، بسبب المظاهر والمناظر اللي شايفها طول اليوم. من الناس اللي لابسة لبس مثير”.

وتباينت الآراء حول حديث رشدي، فمنهم من رأى أنه لم يقصد أن ملابس الأطفال دعوة للتحرش بهم. بل ملابس الكبار لكن المتحرش لا يجد سوى الطفل ليتحرش به.

ومنهم من رأى أن الداعية المصري يقصد أن ملابس الأطفال غير محتمشة، دعوة للتحرش بهم. وهاجموه على هذا الأساس.

متحرش المعادي تلميذ عبدالله رشدي!

وسبق أن ارتبط اسم رشدي، بمتحرش المعادي، بعدما تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورةً تجمعهم سوياً.

ويظهر رشدي في الصورة المتداولة في حينها. وهو يجلس خلف مكتب، وبرفقته شخصين أحدهما “متحرش المعادي” الذي أثارت جريمته الرأي العام في مصر نهاية العام الماضي، بعد انتشار فيديو يوثق تحرشه بطفلة.

ولمحت التعليقات المرفقة بالصورة إلى أن متحرش المعادي تلميذاً للشيخ عبدالله رشدي.

وجاء في التعليقات المرفقة بالصورة ما يوحي بأن المتهم بالتحرش هو صديق أو تلميذ للشيخ رشدي.

صورة مركبة

وبعد التقصي عن حقيقة الصورة، أظهر محرك بحث “جوجل” الصوري أنها مركبة، وأن الصورة الأصلية لعبدالله رشدي تعود لفبراير العام الماضي، وهي من كواليس لقاء مع الداعية نُشر على موقع “المصريون”، وتم استبدال الصحفي الذي أجرى اللقاء، بصورة “متحرش المعادي”.

التحرش حرام شرعاً

وكان رشدي قد علق على الحادثة قائلاً: “التحرش في الشرع الشريف جريمة، ومعروف أنها جريمة، ولا يجادل في كونها جريمة إلا إنسان غير عاقل، ويجب توقيع عقوبة رادعة على كل من تثبت عليه جريمة التحرش”.

وحول فيديو “متحرش المعادي” قال رشدي في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية: “لم أشاهد الفيديو لكن من ثبتت عليه الجريمة ينبغي أن تكون له عقوبة رادعة يقترحها المشرع، فنحن نطالب بعقوبة رادعة لمن يقوم بمثل هذه العمال الدنيئة”.

وأشار عبد الله رشدي إلى أن جريمة التحرش حرام بصرف النظر عن كون الضحية طفلة أم شابة أم مسنة مضيفاً: “كله حرام وكله ينبغي منعه، والعقوبة الشرعية لهذه الجريمة يجب أن تخضع لتقدير السلطة المعنية”.

المصدر: (وطن – متابعات)

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