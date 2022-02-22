عباس النوري نادم في سلطنة عمان .. لماذا؟!

وطن – عبر الفنان السوري عباس النوري عن سعادته بتواجده في سلطنة عمان لحضور مهرجان “سينيمانا الثالث”، معبرا عن ندمه لعدم زيارة سلطنة عمان من قبل.

وقال عباس النوري في مقطع فيديو متداول رصدته “وطن”، أنه أول مرة يحضر لسلطنة عمان لحضور فعاليات مهرجان “سينيمانا”، والتي تتمير بتاريخ طويل وعريق، بعد قدرتها على تجميع العديد من الحضارات المختلفة والتي تمثلت في المجتمع العماني. واصفا إياه بانه مثل “الزخرف” في أناسه.

وعبر “النوري” عن سعادته الجمة من الإحساس الذي يتركه العمانيون في نفوس ضيوف السلطنة. مؤكدا انه بعد ثوان معدودة من وصوله لمسقط شعر بالندم لأنه لم يزرها من قبل.

#الصحوة | الفنان السوري عباس النوري

يتحدث عن زيارته الأولى لسلطنة عُمان قائلاً :"بعد ثوانٍ من وصولي إلى مسقط شعرت بندم شديد لأني لم أزرها سابقاً"#مهرجان_سينيمانا_الثالث@culturaloman pic.twitter.com/DXkqh8oGWu — الصحوة | AlSahwa.om (@AlSahwa_Oman) February 21, 2022

يشار إلى أن الفنان السوري عباس النوري قد عاود الحديث عن الحريات في الدول العربية، خلال مشاركته في ندوة ”الصناعات الثقافية“ بجامعة قابوس.

وتحدث النوري، خلال الندوة، عن استدامة الصناعات الثقافية. مشددا أنها ”قضية مهمة وخطيرة، نظرا لارتباط الثقافة أساسا بالحرية“، على حد وصفه.

كما وصف رعاية الثقافة في الوطن العربي بأنها ”مخنوقة“. لافتا إلى أن ”خنق الثقافة لا يقدم للعقل أي احترام“.

وأكد أن ”حرية الثقافة مرتبطة بالقدرة على أن يقول الفنان على الشاشة. ما يتم الهمس فيه في البيوت العربية“.

وعلق عباس النوري في معرض حديثه: ”ليكون فيه شي استدامة بالتنمية، يجب أن يبحث وبخطورة، لأن ثقافة بدون حرية بدون مرونة لا يمكن أن تترك أثراً على الإطلاق، وثقافة تقدم برعايات مخنوقة. لا يمكن أن تقدم للعقل أي احترام، تقدم تابوهات، تقدم شعارات، كلام عام مثل ما منقراه بالجرايد يمين وشمال تبع كل حكوماتنا العربية. لكن أن تقدم ثقافة وجرأة واقعنا (..) الكلمة الصعبة اللي منحكيها همس ببيوتنا لازم نقولها علنا عالشاشة. وبدون أي ممنوع أو تابوه، هون بتبين أثر التنمية المستدامة“.

عباس النوري ينتقد حزب البعث

وكانت إذاعة ”المدينة إف إم“ السورية حذفت لقاء سابقا أجرته مع الفنان السوري عباس النوري، بعد هجوم عليه بسبب انتقاده ”حزب البعث العربي الاشتراكي“ الذي ينتمي إليه رئيس النظام السوري بشار الأسد.

وإثر الهجوم، اعتذر الفنان السوري عن تصريحاته، مشيرا إلى أنه لم يقصد بهذه التصريحات إهانة جيش النظام.

واختار مهرجان ”سينمانا“ للفيلم العربي، المقام بدورته الثالثة في مسقط، تكريم الفنان السوري عباس النوري إلى جانب عدد من الفنانين العرب، وهم محمود حميدة من مصر، ومحمد المنصور من الكويت، والدكتور حبيب غلوم من الإمارات وزوجته هيفاء حسين، وأمينة عبد الرسول من سلطنة عمان، وطارق خزاعي من السويد وهو من أصل عراقي، وهند كامل والمخرج فيصل الياسري من العراق، وغانم السليطي من قطر.

(المصدر: متابعات وطن)

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