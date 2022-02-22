عباس النوري في سلطنة عمان watanserb.com
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عباس النوري نادم في سلطنة عمان .. لماذا؟!

كتب سالم حنفي
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وطن – عبر الفنان السوري عباس النوري عن سعادته بتواجده في سلطنة عمان لحضور مهرجان “سينيمانا الثالث”، معبرا عن ندمه لعدم زيارة سلطنة عمان من قبل.

وقال عباس النوري في مقطع فيديو متداول رصدته “وطن”، أنه أول مرة يحضر لسلطنة عمان لحضور فعاليات مهرجان “سينيمانا”، والتي تتمير بتاريخ طويل وعريق، بعد قدرتها على تجميع العديد من الحضارات المختلفة والتي تمثلت في المجتمع العماني. واصفا إياه بانه مثل “الزخرف” في أناسه.

وعبر “النوري” عن سعادته الجمة من الإحساس الذي يتركه العمانيون في نفوس ضيوف السلطنة. مؤكدا انه بعد ثوان معدودة من وصوله لمسقط شعر بالندم لأنه لم يزرها من قبل.

 

يشار إلى أن الفنان السوري عباس النوري قد عاود الحديث عن الحريات في الدول العربية، خلال مشاركته في ندوة ”الصناعات الثقافية“ بجامعة قابوس.

وتحدث النوري، خلال الندوة، عن استدامة الصناعات الثقافية. مشددا أنها ”قضية مهمة وخطيرة، نظرا لارتباط الثقافة أساسا بالحرية“، على حد وصفه.

كما وصف رعاية الثقافة في الوطن العربي بأنها ”مخنوقة“. لافتا إلى أن ”خنق الثقافة لا يقدم للعقل أي احترام“.

وأكد أن ”حرية الثقافة مرتبطة بالقدرة على أن يقول الفنان على الشاشة. ما يتم الهمس فيه في البيوت العربية“.

وعلق عباس النوري في معرض حديثه: ”ليكون فيه شي استدامة بالتنمية، يجب أن يبحث وبخطورة، لأن ثقافة بدون حرية بدون مرونة لا يمكن أن تترك أثراً على الإطلاق، وثقافة تقدم برعايات مخنوقة. لا يمكن أن تقدم للعقل أي احترام، تقدم تابوهات، تقدم شعارات، كلام عام مثل ما منقراه بالجرايد يمين وشمال تبع كل حكوماتنا العربية. لكن أن تقدم ثقافة وجرأة واقعنا (..) الكلمة الصعبة اللي منحكيها همس ببيوتنا لازم نقولها علنا عالشاشة. وبدون أي ممنوع أو تابوه، هون بتبين أثر التنمية المستدامة“.

عباس النوري ينتقد حزب البعث 

وكانت إذاعة ”المدينة إف إم“ السورية حذفت لقاء سابقا أجرته مع الفنان السوري عباس النوري، بعد هجوم عليه بسبب انتقاده ”حزب البعث العربي الاشتراكي“ الذي ينتمي إليه رئيس النظام السوري بشار الأسد.

وإثر الهجوم، اعتذر الفنان السوري عن تصريحاته، مشيرا إلى أنه لم يقصد بهذه التصريحات إهانة جيش النظام.

واختار مهرجان ”سينمانا“ للفيلم العربي، المقام بدورته الثالثة في مسقط، تكريم الفنان السوري عباس النوري إلى جانب عدد من الفنانين العرب، وهم محمود حميدة من مصر، ومحمد المنصور من الكويت، والدكتور حبيب غلوم من الإمارات وزوجته هيفاء حسين، وأمينة عبد الرسول من سلطنة عمان، وطارق خزاعي من السويد وهو من أصل عراقي، وهند كامل والمخرج فيصل الياسري من العراق، وغانم السليطي من قطر.

(المصدر: متابعات وطن) 

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سالم حنفي

-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018".

-حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين.
-ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية".

-حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي".

-عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

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