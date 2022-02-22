قتل طفلين خنقاً بعد خطفهما وإرسال جثتيهما مع رسائل مرعبة watanserb.com
الضحيتان قتلا خنقاً وظهرت كدمات على معظم أنحاء جسديهما
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سوريا.. قتل طفلين خنقاً بعد خطفهما وإرسال جثتيهما مع رسائل مرعبة!

كتب رفيف عبدالله
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وطن – هزت جريمة جديدة سوريا، تحديداً في مخيم الوفاء في ريف إدلب الشمالي. حين عثر على طفلة وابن عمها جثثاً هامدة بعد يومين من اختطافهما.

خنقاً وتعذيباً

وذكرت وسائل إعلام محلية، إن الأبوان تفاجأ بجثة فاطمة الحمادي (عامين)، وابن عمها خالد (3 أعوام). على باب المنزل.

ووصلت مع الجثث رسالة جاء فيها: “هدية حلوة للغالي أبو عوض وأبو المجد والجاي أصعب”.

وأكد والد أحد الطفلين، أن مجهولين ألقوا جثتي الطفلين قرب خيمتهما.

وأشار الوالد إلى أن الضحيتان قتلا خنقاً، وظهرت كدمات على معظم أنحاء جسديهما خاصة على الجبهة.

رسائل تهديد

وأكد والد الطفلة فاطمة، أنه لا يشك بأي جهة، كاشفاً عن رسالة تهديد وصلته، تطالبه وشقيقه بمغادرة سوريا خلال عشرة أيام، حفاظاً على حياتهم.

كما تضمنت الرسالة تهديداً لامرأة قال كاتب الرسالة إنها رأته أثناء وضعه لجثتي الطفلين قرب منزل عائلتهما.

وأثارت الجريمة حزناً وغضباً واسعاً في أوساط السوريين. وسط مطالبات بإنزال أشد العقوبات بحق المجرمين.

الفاعلة زوجة عمهما!

هذا وقد أكد وزير الداخلية في حكومة الإنقاذ السورية التابعة لجبهة النصرة أنه تم التوصل للمجرمين. بعد استئناف الشرطة شمال إدلب.

وأشار إلى أنه بعد التحقيق والاستقصاء والتحري. تمكنت الشرطة من إلقاء القبض على الفاعلة، وهي امرأة، من نفس العائلة.

وأوضح المسؤول في تصريحات صحفية لوسائل إعلام محلية أن المرأة اعترفت بقتل أبناء أشقاء زوجها، محمد الحمودي. الذي يعمل بمحل تصليح دراجات نارية، في مخيمات الوفاء ببلدة أطمة، شمال إدلب، لأسباب لم يتم ذكرها.

وأشار إلى أن التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة جميع ملابسات الحادثة.

 

المصدر: (وطن – متابعات)

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رفيف عبدالله

كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

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