ميكايلا مور لاعبة منتخب نيوزلندا تسجل الهاتريك في مرمى منتخب بلادها بالخطأ watanserb.com
ميكايلا مور لاعبة منتخب نيوزلندا تسجل الهاتريك في مرمى منتخب بلادها بالخطأ
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خيبة آمل تُصيب لاعبة نيوزلندا بعد إحرازها “الهاتريك” في مرمى منتخب بلادها (شاهد)

"ميكايلا مور" تدخل التاريخ من الباب الخلفي بعد إحرازها الهاتريك في غضون 40 دقيقة

كتب فارس أبو شيحة
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وطن – أصابت لاعبة منتخب نيوزلندا ونجمة فريق ليفربول الإنجليزي ميكايلا مور، بحالة من الخيبة والإحباط بعد قيامها بإحراز الهاتريك بالخطأ داخل شباك منتخب بلادها، خلال المواجهة أمام نظيرتها الولايات المتحدة الأمريكية في منافسات الجولة الثانية من كأس “شي بيليفز” لكرة القدم الودية للسيدات.

لاعبة نيوزلندا والهاتريك في مرمى بلادها

وسجلت لاعبة منتخب نيوزيلندا الأهداف الثلاثة ” الهاتريك” في مرمى شباك منتخب بلادها بالخطأ، في طريقة مثيرة للغرابة من قبل مدافعة فريق ليفربول الإنجليزي ميكايلا مور. فقد سجلت الهدف الأول بقدمها اليمنى، والثانية باليسرى.

كما وأحرزت الثالثة برأسها في إطار محاولاتها الفاشلة في تشتيت الكرة وإبعادها. من داخل منطقة الجزاء عن شباك مرمى منتخب بلادها.

وانضمت اللاعبة ميكايلا مور إلى صفوف فريق ليفربول الإنجليزي للسيدات في عام 2020، حيث شاركت في التشكيلة الأساسية للفريق في كافة المسابقات المختلفة.

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منتخب نيوزيلندا وصعوبة المهمة أمام الولايات المتحدة

وقررت مدربة منتخب نيوزيلندا ييتكا كليمكوفا، استبدال اللاعبة موري. بعد ارتكبها وتسجيلها الهاترك داخل مرمى منتخب بلادها، قبل أربع دقائق على نهاية مجريات الشوط الأول من اللقاء أمام نظيرتها الولايات المتحدة الأمريكية.

كما وزادت تلك الأهداف الكارثية التي سجلتها لاعبة منتخب نيوزلندا موري. داخل شباك بلادها، من صعوبة الرجوع في المباراة، فقد كان الهدف الأول والثاني في الدقيقة الخامسة والسادسة من المباراة، بينما جاء الهدف الثالث في الدقيقة ال36 من عمر زمن اللقاء بين كلا المنتخبين.

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ونجح منتخب الولايات المتحدة الأمريكية للسيدات من تحقيق هزيمة نظيرها نيوزلندا بخماسية نظيفة دون مقابل في المباراة،كما وتعد الخسارة الثانية لمنتخب نيوزلندا للسيدات بعد الهزيمة في المباراة الأول. أمام منافستها آيسلندا في منافسات بطولة كأس “شي بيليفز” لكرة القدم للسيدات.

وسيواجه منتخب الولايات المتحدة للسيدات المواجهة الأخيرة من البطولة أمام آيسلندا، من أجل تحقيق الفوز عليها والاحتفاظ باللقب، بينما سيكون التعادل في المباراة لصالح الأخير. من أجل التتويج باللقب لأول مرة في مسيرتها.

(المصدر: وطن + مواقع التواصل)

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي.
حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة.
حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة.
عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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