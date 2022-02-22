خيبة آمل تُصيب لاعبة نيوزلندا بعد إحرازها “الهاتريك” في مرمى منتخب بلادها (شاهد)

وطن – أصابت لاعبة منتخب نيوزلندا ونجمة فريق ليفربول الإنجليزي ميكايلا مور، بحالة من الخيبة والإحباط بعد قيامها بإحراز الهاتريك بالخطأ داخل شباك منتخب بلادها، خلال المواجهة أمام نظيرتها الولايات المتحدة الأمريكية في منافسات الجولة الثانية من كأس “شي بيليفز” لكرة القدم الودية للسيدات.

لاعبة نيوزلندا والهاتريك في مرمى بلادها

وسجلت لاعبة منتخب نيوزيلندا الأهداف الثلاثة ” الهاتريك” في مرمى شباك منتخب بلادها بالخطأ، في طريقة مثيرة للغرابة من قبل مدافعة فريق ليفربول الإنجليزي ميكايلا مور. فقد سجلت الهدف الأول بقدمها اليمنى، والثانية باليسرى.

كما وأحرزت الثالثة برأسها في إطار محاولاتها الفاشلة في تشتيت الكرة وإبعادها. من داخل منطقة الجزاء عن شباك مرمى منتخب بلادها.

وانضمت اللاعبة ميكايلا مور إلى صفوف فريق ليفربول الإنجليزي للسيدات في عام 2020، حيث شاركت في التشكيلة الأساسية للفريق في كافة المسابقات المختلفة.

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النيوزيلندية ميكايلا مور سجلت 3 أهداف خطأ في مرمى منتخب بلادها الذي تعرض للخسارة 0-5 أمام أمريكا في كأس شي بيليفز pic.twitter.com/KuK4oNqS7Y — قنوات الكاس (@alkasschannel) February 21, 2022

منتخب نيوزيلندا وصعوبة المهمة أمام الولايات المتحدة

وقررت مدربة منتخب نيوزيلندا ييتكا كليمكوفا، استبدال اللاعبة موري. بعد ارتكبها وتسجيلها الهاترك داخل مرمى منتخب بلادها، قبل أربع دقائق على نهاية مجريات الشوط الأول من اللقاء أمام نظيرتها الولايات المتحدة الأمريكية.

كما وزادت تلك الأهداف الكارثية التي سجلتها لاعبة منتخب نيوزلندا موري. داخل شباك بلادها، من صعوبة الرجوع في المباراة، فقد كان الهدف الأول والثاني في الدقيقة الخامسة والسادسة من المباراة، بينما جاء الهدف الثالث في الدقيقة ال36 من عمر زمن اللقاء بين كلا المنتخبين.

لاعبة نيوزيلاندية تدخل التاريخ من الباب الخلفي 🤚 ميكايلا مور تسجل هاتريك في غضون 30 دقيقة فقط ولكن في مرمى منتخب بلادها أمام أمريكا 🥺 مور كانت تريد مواصلة كتابة التاريخ لكن مدربها حرمها من ذلك وأخرجها في الدقيقة 40 🤦‍♂️ pic.twitter.com/E9ssyFjFPn — Kooora (@kooora) February 21, 2022

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ونجح منتخب الولايات المتحدة الأمريكية للسيدات من تحقيق هزيمة نظيرها نيوزلندا بخماسية نظيفة دون مقابل في المباراة،كما وتعد الخسارة الثانية لمنتخب نيوزلندا للسيدات بعد الهزيمة في المباراة الأول. أمام منافستها آيسلندا في منافسات بطولة كأس “شي بيليفز” لكرة القدم للسيدات.

🚨🚨🚨| مدافعة نادي ليفربول ومنتخب نيوزلاندا ميكايلا مور سجلت للتو ثلاثة اهداف في مرماها ضد الولايات المتحدة ،تم تسجيل جميع الاهداف الثلاثة في 32 دقيقة فقط . ❌⚽️| الهدف الاول بالقدم اليسرى

❌⚽️| الهدف الثاني بالقدم اليمنى

❌⚽️| الهداف البقال بالرأس pic.twitter.com/dNGlPsNAyJ — salman (@lfcsalman) February 20, 2022

وسيواجه منتخب الولايات المتحدة للسيدات المواجهة الأخيرة من البطولة أمام آيسلندا، من أجل تحقيق الفوز عليها والاحتفاظ باللقب، بينما سيكون التعادل في المباراة لصالح الأخير. من أجل التتويج باللقب لأول مرة في مسيرتها.

(المصدر: وطن + مواقع التواصل)