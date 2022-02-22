ثلاثة أرباع النساء لا يعلمن أن هذا الأمر هو أحد الأعراض الرئيسية لسرطان المبيض

وطن – حذرت جمعية خيرية في بريطانيا من أن معظم النساء يجهلن أن الانتفاخ هو واحد من الأعراض الرئيسية لسرطان المبيض، وهو أمر يتجاهله العديد من الأطباء.

انتفاخ البطن .. علامة رئيسية لسرطان المبيض

وأظهر استطلاع للرأي يتعلق بسرطان المبيض، نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، شمل ألف امرأة، أن 79 في المائة منهن لا يعرفن أن الانتفاخ هو أحد أعراض هذا المرض.

كما أظهر الاستطلاع كذلك أن 68 في المائة لم يدركن أن آلام البطن هي علامة على ذلك و97 في المائة لم يكن على دراية كذلك بأن الشعور بالامتلاء يدل على الإصابة المرض.

الحاجة إلى التبول بشكل متكرر واحدة من بين المؤشرات

لم تعرف معظم النساء (99 في المائة) أن الحاجة إلى التبول بشكل أكثر إلحاحًا هي أيضًا علامة على الإصابة بسرطان المبيض. بينما تشير الدلائل إلى أنه يمكن في كثير من الأحيان إخبار النساء بأن أعراضهن ​​ترتبط بأعراض متلازمة القولون العصبي (IBS).

ووجد المسح الذي أجرته الجمعية أن حوالي 40 في المائة من النساء اعتقدن بشكل خاطئ أنه يمكن اكتشاف سرطان المبيض عن طريق فحص سرطان عنق الرحم.

سرطان المبيض

يقتل سرطان المبيض حوالي ثلث النساء في السنة الأولى بعد التشخيص وغالبًا ما يتم تشخيصه في المراحل المتأخرة.

هناك حوالي 7500 حالة سرطان مبيض جديدة في المملكة المتحدة كل عام.

من جهتها، قالت أنوين جونز، الرئيسة التنفيذية لمنظمة “تارغيت أوفيريان كانسر” أن هذه الأرقام مخيبة للآمال بشكل لا يصدق. نحن نعلم أننا قمنا بتغيير الوضع في السنوات العشر الماضية من خلال القيام بالحملات التي تستهدف سرطان المبيض، ولكن هذا الأمر ليس كافيََا.”

متابعة ” إن معرفة أعراض هذا المرض أمر بالغ الأهمية بالنسبة للجميع. نحن في حاجة إلى جعل الحملات المستمرة المرتبطة بالأعراض والواسعة النطاق التي تدعمها الحكومة حقيقة واقعة.”

وأضافت “التقدم ممكن. إذا فعلنا ذلك، فسيتم تشخيص عدد أقل من النساء في وقت متأخر، وسيحتاج عدد أقل منهن إلى العلاج، وفي النهاية، سيموت عدد أقل بسبب سرطان المبيض.”

مصابة تروي محنتها مع المرض

تم تشخيص إصابة كاتي ستيفنسون، البالغة من العمر 47 عامًا، من مدينة بوري سانت إدموندز في سوفولك، بسرطان المبيض في مراحله المبكرة في عام 2021.

وقالت في هذا السياق: “كنتُ أعاني من أعراض مثل الانتفاخ والحاجة إلى التبول بشكل متكرر لبضعة أشهر.”

وتابعت “لقد تم تشخيص حالتي عن طريق الصدفة عندما تم إدخالي إلى المستشفى بسبب إصابتي بالتهاب الزائدة الدودية. فلو لم يقع تشخيص حالتي، لكان السرطان قد انتشر في كامل جسدي.”

وأضافت “كُوني على دراية بجسمك، وتحدثي إلى طبيبك العام، ولا تخافي من مناقشة هذا المرض مع طبيبك إذا كانت لديك بعض الشكوك.”

(المصدر: ديلي ميل)

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