بعد قوله “معنديش مانع زوجتي تتباس وتتحضن”.. ياسمين رئيس تعلن طلاقها من هادي الباجوري

وطن – في قرار أشعل جدلا واسعا على مواقع التواصل أعلنت الفنانة ياسمين رئيس، اليوم الثلاثاء، طلاقها من زوجها المخرج هادي الباجوري، رسميا بعد زواج استمر 11 عاما.

طلاق ياسمين رئيس وهادي الباجوري

وكتبت ياسمين رئيس على حسابها في تويتر، معلنة خبر الطلاق: ” ﷽ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ” صدق الله العظيم.”

﷽

"وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ"

صدق الله العظيم

الحمد لله على كل شىء، عشرة طويلة ولكنها لم تدم. — Yasmin raeis (@yasminraeis) February 22, 2022

وأضافت:”الحمد لله على كل شيء، عشرة طويلة ولكنها لم تدم”.

ويأتي ذلك عقب أيام من تصريحات زوجها هادي الباجوري. والتي فجرت جدلا عندما ذكر أنه لا يمانع في تمثيل زوجته للمشاهد الحميمية وقال “معنديش مانع مراتي تتباس وتتحضن أثناء التمثيل”.

ووقتها قال “الباجوري” خلال حواره مع برنامج “كلام الناس” المذاع على قناة ” mbcمصر” أنه ضد إلغاء المشاعر في المشاهد السينمائية.

هادي الباجوري زوج الممثلة ياسمين رئيس : معنديش اي مشكلة ولا مانع ان زوجتي ياسمين تعمل مشهد فيه أحضان وبوس او تعمل نفس مشهد منى زكي .. pic.twitter.com/Uw8BbXY8tF — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) February 13, 2022

وحول موافقته على تقديم مشاهد رومانسية في أفلامها قال الباجوري :“لا أعارض ذلك، هي حرة في اختيارها لأن ياسمين رئيس ممثلة ترفض أو توافق على الدور الذي يعجبها”.

وواصل: “احنا شعب غريب أوي. والأفراح كلها رقاصات عادي واحنا شعب مركب وعندنا انفصام في الشخصية. وبنحط راسنا في التراب وكل واحد حر يعمل اللي عايزه، واللي مش عاجبه ميتفرجش أحسن”.

وكانت ياسمين رئيس كشفت خلال مقابلة تليفزيونية مع الإعلامية منى الشاذلى، في برنامج “معكم”. عام 2016 عن قصة حبها وزواجها، وقالت إنها مرت بمراحل الحب السبع، في فيلم “هيبتا”، وهي البداية واللقاء الأول، والعلاقة وإدراك الحب وحقيقة الأكاذيب المتعلقة بالحب، ثم قرار الارتباط، وبعد ذلك الحب الدائم.

قصة حب ياسمين رئيس وهادي الباجوري

وقالت ياسمين : “من أول مرة رأيته قلت لنفسي سأكون زوجة لهذا الرجل أنا أول مرة شوفته فيها حبيته، عشان عجبني، مع إن ما كانش فيه بينا حاجة، صارحته بهذا الحب بعد فترة طويلة جداً، قاربت الست سنوات، وقلت له، أنا عارفة اني هتجوزك”

وربط مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، بين قرار انفصال الثنائي، والتصريحات الجريئة التي خرج بها زوجها المخرج هادي الباجوري.

وكانت ياسمين رئيس وقت ظهور تلك التصريحات مشغولة بعرض مسرحيتها “أحفاد ريا وسكينة” في موسم الرياض.

كما استمر الجدل حول ياسمين رئيس وهادي الباجوري على مواقع التواصل الاجتماعي حتى الساعات الأخيرة. بسبب ظهور ياسمين بتأدية مناسك العمرة خلال تواجدها في السعودية بدون زوجها، بعد أن اعتاد الثنائي الظهور سويا في جميع المناسبات والاحتفالات.

وجدير بالذكر أن ياسمين رئيس تعد الزوجة الثالثة في حياة المخرج هادي الباجوري. حيث كان الزواج الأول له من الفنانة الأردنية فيدرا، أرملة شقيقه الراحل سامح الباجوري.

واستمر الزواج لمدة عامين فقط، وتزوج أيضا من الفنانة المعتزلة حنان ترك، واستمر زواجهما لفترة قصيرة.

مبروك عطية يرد على هادي الباجوري

وكان الدكتور مبروك عطية، قد رد على الفنان هادي الباجوري زوج ياسمين رئيس، عبر مقطع فيديو نشره عبر قناته على “اليوتيوب”.

وقال “عطية”: “البعض يعتقد أن الزوج اللي معندوش مشكلة أن مراته تتباس في السينما يبقى حلال، هتكلم بهدوء، الزوجة تطيع زوجها شرعا في المعروف، وذلك بأن تطيعه في الحلال شرعا، ولكن لا طاعة للزوج فيما يغضب الله، وهناك حديث للنبي يقول فيه: لا طاعةَ لمخلوقٍ في معصيةِ الخالقِ”

وأضاف: “البوس اللي في السينما زي الحقيقة، وليس تمثيلا، وأنت مش مضطر أنك تعرض مشهد فيه بوس، واللي بيتعرض فلفل وشطة عشان الناس تدخل تشوف العمل”.

بينما قال مبروك عطية: “عادي جدا ممكن نسامح في كلمة لما جيت تبوسني واحنا مشفناش البوس. وممكن المشهد اللي هيتصور بالبوس يتفهم أنه حصل، أنت مش مضطر أنك تقدم مشهد فيه بوس. وممكن تظهر مشاهد أخرى لا تحتوي على بوس. وأعرض للناس مشهد موضوع ثقافي بين رجل وست يتناقشوا في قضية ثقافية. بدل ما يسمع خطبة أو ندوة ويشوف دكتور أنت تقدم المعلومة في السينما”.

كما أشار “عطية”، إلى أن الشاهد هو أن إذن الزوج ورضاه أن زوجته تتباس في السينما لا يشفع له عند الله. ولا يجوز للزوجة أن تسمع كلامه فيما حرم الله، وصاحب الأمر والنهي هو الله مش الزوج. مضيفا: “واللي جوزها يطلب منها شيئا محرما لا تطيعه”.

وأكد الداعية مبروك عطية أن مرتكب الفاحشة خائن لربه. وأن الخيانة الزوجية في السينما مش خيانة زوجية، بل خيانة ربانية.

(المصدر: وطن – تويتر)

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