طفلة إماراتية سقطت في بئر مهجور watanserb.com
طفلة إماراتية سقطت في بئر مهجور
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بعد ريان وحيدر .. طفلة إماراتية سقطت في بئر عميق والنهاية مختلفة هذه المرة (فيديو)

كتب باسل النجار
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وطن – تكرر سيناريو الطفل المغربي ريان والذي سقط في بئر عميق في المغرب ولقي حتفه بعد عملية إنقاذ ملحمية. مجددا ولكن هذه المرة في الإمارات حيث سقطت طفلة في بئر عميق بإمارة الفجيرة.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية “وام” فقد سقطت طفلة (6 أعوام) في بئر بعمق 15 متراً في منطقة واسط بدبا الفجيرة.

كما يشار إلى أن ذلك يأتي أيضا بعد أيام من سقوط حادث مشابه لطفل أفغاني يدعى حيدر. والذي سقط في بئر بأفغانستان وتم انتشاله من البئر بعملية إنقاذ إلا أنه خرج جثة هامدة مثل ريان في المغرب.

ولكن هذه المرة وفي الإمارات كانت النهاية مختلفة حيث أفاد بيان الوكالة. بأنه تم إنقاذ الطفلة وهي سالمة على قيد الحياة.

وأشار بيان “وام” إلى أن الفريق كان قد تعامل قبل ذلك مع حادث حريق في فيلا بمنطقة الرفاع بدبا الفجيرة. حيث تمت السيطرة على الحريق وإنقاذ سيدة إماراتية وطفلة كانتا محصورتين داخل الفيلا.

وأضافت الوكالة أن الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية. زار الطفلة التي ترقد في مستشفى دبا الفجيرة بحضور ذويها وعدد من الضباط.

كما كانت إدارة الدفاع المدني في رأس الخيمة قد أطلقت، الإثنين. مبادرة لحصر وردم الآبار المهجورة والمكشوفة في المناطق والأماكن المفتوحة على مستوى الإمارة.

وجاءت المبادرة بعد أيام من سقوط الطفل المغربي ريان في بئر، وإخراجه متوفياً بعد حوالي أربعة أيام.

مبادرة لردم الآبار المهجورة

وكانت بلدية منطقة “الذيد” بإمارة الشارقة قد باشرت يوم 9 فبراير الجاري حملة لردم الآبار المهجورة بالمنطقة.

وكانت صحيفة “الإمارات اليوم” ذكرت أن مدير إدارة الدفاع المدني في رأس الخيمة، العميد محمد عبدالله الزعابي. عقد اجتماعا داخلياً مع رؤساء الأقسام ومدراء الأفرع للتباحث حول هذه المبادرة، تمهيدا لحصر الآبار المهجورة في المناطق المفتوحة في مختلف مناطق رأس الخيمة تمهيدا لمباشرة ردمها.

كما عقدت الإدارة اجتماعا مع الجهات المعنية ضم القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة. والهيئة الوطنية للازمات والكوارث ودائرة البلدية ودائرة الخدمات العامة بالإضافة الى هيئة حماية البيئة والتنمية.

وقال “الزعابي” إنه تم خلال الاجتماع التنسيق مع الجهات المختصة لوضع الخطوط العريضة. للبدء في عملية حصر أماكن تواجد الآبار المهجورة والعمل على ردمها.

وذكر أن المبادرة تقتصر على الآبار المكشوفة والمهجورة في المناطق المفتوحة. خلافا للآبار الواقعة في المزارع والمناطق المغلقة التي تقع مسؤوليتها على أصحابها.

داعيا الأهالي إلى التعاون مع هذه المبادرة من خلال الابلاغ عن أماكن تواجد الآبار المكشوفة في المناطق المفتوحة. لما لذلك من دور في توفير الوقت والجهد وسرعة انجاز العمل والاهداف الموضوعة.

 

(المصدر: وطن – تويتر)

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باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها.

مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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