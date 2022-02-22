الشيخ أبو اليسع watanserb.com
احتجزت السلطات في سلطنة عمان الشيخ أبو اليسع بعد انتقاده وسائل الإعلام العمانية التي تهتم بنشر صور السلطان هيثم بن طارق وعائلته
الهدهد

بعد الإفراج عنه .. الشيخ “أبو اليسع” يوجه كلمة لمن وقف بجانبه وهذا ما قاله للسلطان “هيثم”

كتب سالم حنفي
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وطن – بعد ساعات من الإفراج عنه، توجه الشيخ العماني، أبو اليسع الرواحي، بكلمة لمتابعيه ولكافة العمانيين، وجه فيها الشكر لهم على وقوفهم بجانبه والدعاء له، خلال فترة احتجازه.

وقال “أبو اليسع” في مقطع فيديو نشره عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدته “وطن” بعد إلقاء التحية:” الحمدلله أنا وصلت بفضل الله أولا ثم بجهودكم ووقفتكم الابية مع اخ من إخوانكم”. مضيفا: “جزاكم الله خير وجزا الله سماحة الشيخ (أحمد الخليلي) ألف خير عنا جميعا”.

وتابع قائلا: ” الحمدلله انا في خير وفي عافية وفي ستر بيتي وبين اولادي”. مضيفا: “الحمدلله لم أتعرض لأي أذية وأي أسى”.

ووعد “أبو اليسع” الجميع بنشر مقطع فيديو يكشف فيه تفاصيل ما حدث معه. معربا عن امله بأن يبقى “صوت الحق دائما مرفوع”.

ووجه “أبو اليسع” الشكر للحكومة العمانية والسلطان هيثم بن طارق ولجميع أبناء الشعب العماني الذين وقفوا معه في محنته، بحسب قوله.

اعتقال الشيخ أبو اليسع

وكانت السلطات الأمنية في سلطنة عمان قد احتجزت “أبو اليسع” بعد تعليقات كثيرة على موقع التدوين المصغر “تويتر” انتقد خلالها وسائل الإعلام العمانية التي تهتم فقط بنشر صور السلطان هيثم بن طارق وعائلته. دون الاهتمام ببقية القضايا التي تخص المجتمع العماني.

وكان “أبو اليسع” قد انتقد حساب “العائلة الملكية العمانية” على “تويتر” عقب نشره صورة صورة حديثة للسيدة الجليلة وولي العهد ذي يزن بن هيثم خلال تواجدهما بجمهورية ألمانيا الاتحادية”. ليرد على الحساب بالقول:” بارك الله فيك وكلنا أمل في جلالة السلطان ولكن ألا ترى أن هذه الصور مزعجة مع الحال التي بها المواطن”.

كما اعتبر أن نشر الصورة أمر غير مفرح “والناس ما لاقيه تأكل”، بحسب زعمه.

كما قام بالتعليق بشكل غير مناسب على صورة لزوجة السلطان هيثم بن طارق. قائلا: “كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة”.

(المصدر: تويتر – وطن)

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سالم حنفي

-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018".

-حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين.
-ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية".

-حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي".

-عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

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