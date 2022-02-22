إذا كنت تشرب الكثير من القهوة.. إليك 3 بدائل فعالة يجب أن تجربها!

وطن – إذا كنت ترغب في الابتعاد عن القهوة، فهناك العديد من الخيارات الصحية التي يمكنك تجربتها.

63% يشربون القهوة

وفقا لما نشرته صحيفة “لا راثون” الإسبانية، يشرب 63 بالمئة من الإسبان الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا فنجانًا من القهوة يوميًا.

فضلا عن أن كل صباح تقريبا، عند الوصول إلى المكتب أو حتى لو كان العمل من المنزل، يشرب الجميع القهوة كمشروب رسمي عالمي. فدائما ما تعترضنا عبارات على موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام” على غرار، “لا أشعر باليقظة إلا عندما أشرب القهوة في الصباح”.

فلا أحد يستطيع التشكيك فإن القهوة هي المشروب الأول الذي نبدأ به يومنا بمجرد نهوضنا. على الرغم من أنه ينصح بشرب عدة أكواب من الماء قبل أي شيء آخر. للحصول على الترطيب اللازم. لكن، يشرب الموظفين وغيرهم القهوة كأكثر المشروبات التي لا تقاوم. ويحبها الكثيرون في إسبانيا وفي كافة أرجاء العالم.

نفس الطاقة والنكهة اللذيذة

لكن، بحسب ما ترجمته “وطن”، إذا لاحظت أنك تشرب الكثير من القهوة، وتريد استبدالها بشيء آخر أو حتى التخلص من هذا المشروب نهائيا. فعليك أن تعلم أن هناك العديد من الخيارات للحصول على نفس الطاقة وبنكهة لذيذة أيضا.

حيث يمكن أن يؤدي تناول الكثير من الكافيين إلى الأرق أو اضطرابات النوم، ولا يمكن للمرأة الحامل أن تفرط في شربها مثلا. ناهيك أن الأشخاص الذين يعانون من القلق أو الصداع النصفي ينبغي عليهم أن يتجنّبوها.

وعموما، القهوة لها فوائد مثل تحفيز الجهاز العصبي، فهي مدرة للبول، كما تزيد من إفراز حمض المعدة أو تزيد من ضغط الدم.

وفي حال قللت من عدد فناجين القهوة، التي تشربها في اليوم أو أضفت المزيد من الحليب، أو قللت الكافيين منها. ولم تلاحظ تحسنًا في “إدمانك” عليها، جرب المشروبات الثلاثة البديلة الطبيعية، والغنية بالفاكهة والخضار.

زنجبيل بالليمون والعسل

ليس المقصود من المشروب أن يساعدك على النوم أو الاسترخاء. بل يمكن أيضًا أن يكون بديلاً لامتلاك الطاقة اللازمة خلال اليوم.

يمثل الزنجبيل مع العسل والليمون، الخيار البديل والأمثل للقهوة. بالمناسبة، مع هذا المشروب سوف تزود نظامك الغذائي بالفيتامينات دي وبي و سي.

كاكاو

من منا لا يحب الشوكولاتة الساخنة أو الباردة؟ يحتوي الكاكاو على مضادات الأكسدة والثيوفيلين الذي يساعد على إيقاظ أي شخص.

بالطبع، ينبغي عليك استهلاك الكاكاو بدون سكريات، وبهذه الطريقة ستحافظ على مذاقه المر، وستبدو مع الحليب وكأنها بمثابة القهوة.

العصائر/سموثي

إنها أحد المشروبات المفضلة لدى المؤثرين والمشاهير. تحتوي على جميع أنواع الفواكه والخضروات، مما يجعلها الاختيار الأمثل والبديل الأفضل للقهوة.

نوصي بخلط الفراولة مع اليقطين أو أي من الفاكهة الحمراء مع السبانخ. كلا المجموعتين ستمنحك الطاقة للقيام بعدة كيلومترات من الجري.

المصدر: (لا راثون – ترجمة وتحرير وطن)

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