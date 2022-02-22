إذا كنت تشرب الكثير من القهوة.. إليك 3 بدائل فعالة يجب أن تجربها! watanserb.com
لا أحد يستطيع التشكيك فإن القهوة هي المشروب الأول الذي نبدأ به يومنا بمجرد نهوضنا
حياتنا

إذا كنت تشرب الكثير من القهوة.. إليك 3 بدائل فعالة يجب أن تجربها!

كتب معالي بن عمر
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وطن – إذا كنت ترغب في الابتعاد عن القهوة، فهناك العديد من الخيارات الصحية التي يمكنك تجربتها.

63% يشربون القهوة

وفقا لما نشرته صحيفة “لا راثون” الإسبانية، يشرب 63 بالمئة من الإسبان الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا فنجانًا من القهوة يوميًا.

فضلا عن أن  كل صباح تقريبا، عند الوصول إلى المكتب أو حتى لو كان العمل من المنزل، يشرب الجميع القهوة كمشروب رسمي عالمي. فدائما ما تعترضنا عبارات على موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام” على غرار، “لا أشعر باليقظة إلا عندما أشرب القهوة في الصباح”.

فلا أحد يستطيع التشكيك فإن القهوة هي المشروب الأول الذي نبدأ به يومنا بمجرد نهوضنا. على الرغم من أنه ينصح بشرب عدة أكواب من الماء قبل أي شيء آخر. للحصول على الترطيب اللازم. لكن، يشرب الموظفين وغيرهم القهوة كأكثر المشروبات التي لا تقاوم. ويحبها الكثيرون في إسبانيا وفي كافة أرجاء العالم.

نفس الطاقة والنكهة اللذيذة

لكن، بحسب ما ترجمته “وطن”، إذا لاحظت أنك تشرب الكثير من القهوة، وتريد استبدالها بشيء آخر أو حتى التخلص من هذا المشروب نهائيا. فعليك أن تعلم أن هناك العديد من الخيارات للحصول على نفس الطاقة وبنكهة لذيذة أيضا.

حيث يمكن أن يؤدي تناول الكثير من الكافيين إلى الأرق أو اضطرابات النوم، ولا يمكن للمرأة الحامل أن تفرط في شربها مثلا. ناهيك أن الأشخاص الذين يعانون من القلق أو الصداع النصفي ينبغي عليهم أن يتجنّبوها.

وعموما، القهوة لها فوائد مثل تحفيز الجهاز العصبي، فهي مدرة للبول، كما  تزيد من إفراز حمض المعدة أو تزيد من ضغط الدم.

وفي حال قللت من عدد فناجين القهوة، التي تشربها في اليوم أو أضفت المزيد من الحليب، أو قللت الكافيين منها. ولم تلاحظ تحسنًا في “إدمانك” عليها، جرب المشروبات الثلاثة البديلة الطبيعية، والغنية بالفاكهة والخضار.

زنجبيل بالليمون والعسل

ليس المقصود من المشروب أن يساعدك على النوم أو الاسترخاء. بل يمكن أيضًا أن يكون بديلاً لامتلاك الطاقة اللازمة خلال اليوم.

يمثل الزنجبيل مع العسل والليمون، الخيار البديل والأمثل للقهوة. بالمناسبة، مع هذا المشروب سوف تزود نظامك الغذائي بالفيتامينات دي وبي  و سي.

كاكاو

من منا لا يحب الشوكولاتة الساخنة أو الباردة؟ يحتوي الكاكاو على مضادات الأكسدة والثيوفيلين الذي يساعد على إيقاظ أي شخص.

بالطبع، ينبغي عليك استهلاك الكاكاو بدون سكريات، وبهذه الطريقة ستحافظ على مذاقه المر، وستبدو مع الحليب وكأنها بمثابة القهوة.

العصائر/سموثي

إنها أحد المشروبات المفضلة لدى المؤثرين والمشاهير. تحتوي على جميع أنواع الفواكه والخضروات، مما يجعلها الاختيار الأمثل والبديل الأفضل للقهوة.

نوصي بخلط الفراولة مع اليقطين أو أي من الفاكهة الحمراء مع السبانخ. كلا المجموعتين ستمنحك الطاقة للقيام بعدة كيلومترات من الجري.

 

المصدر: (لا راثون – ترجمة وتحرير وطن)

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معالي بن عمر

معالي بن عمر، درست اختصاص بكالوريا آداب، متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة إسباني عربي/عربي-اسباني وفرنسي اسباني/اسباني-فرنسي.

مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس ضمن شركة تونسية خاصة للترجمة والمحتوى الرقمي. بالإضافة إلى ذلك ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال…

إلى جانب اللغة الاسبانية، أنا أتقن جيدا اللغة الفرنسية تحدثا وكتابة، كما أني ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا.

خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت مدونة مهتمة بالشأن العربي والعالمي مجتهدة واثقة من نفسي وأحب العمل والمثابرة.
من عاشقي اللغة العربية، اللغة الأكثر تميزا من بين اللغات العالمية، وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.

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