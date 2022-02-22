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نادي أياكس الهولندي وتعويض عائلة عبد الحق نوري
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أياكس الهولندي يُعوض عائلة النجم المغربي عبد الحق نوري بعد استفاقته من الغيبوبة

نادي أياكس يُغلق ملف عبد الحق نوري بعد تعويض عائلته بمبلغ 7 مليون و850 ألف يورو

كتب فارس أبو شيحة
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وطن – أعلن نادي أياكس الهولندي عن تعويض عائلة النجم المغربي عبد الحق نوري 24 عاماً، بعد إصابته بتلف دماغي خطير بعد سقوطه في يوليو عام 2017 داخل أرضية الملعب خلال مباراة ودية مع فريقه. ليدخل بعدها في غيبوبة استفاقة منها قبل نحو عامين من الآن.

أياكس وتعويض عبد الحق نوري

وقال المدير العام لنادي أياكس الهولندي إدوين فان درسار في بيان صحفي له، جاء فيه: ” ندرك جميعاً أن معاناة اللاعب عبد الحق وأقاربه لم تنتهي بعد، ولا يزال الوضع محزن للغاية ونشعر به هنا في أياكس”.

وأردف فان درسار، ” من الجيد أنه تم التوصل إلى اتفاق مع عائلة عبد الحق .من أجل إغلاق هذا الملف”، جاء ذلك بعد دفع النادي الهولندي مبلغ 7 مليون و850 ألف يورو لإنهاء كافة الإجراءات القانونية بحقه.

من جانبه، قال والد اللاعب عبد الحق نوري، ” مشاركة نادي أياكس والتزامه كانا مؤثرين للغاية على مدار كل هذه الأعوام، كما أن أياكس هو جزء لا يتجزأ من حياتنا. منذ أن كان عبد الحق صبياً، نحن نعتز بالعلاقة الجيدة مع النادي داخل النادي ومع المشجعين المخلصين له”.

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عائلة عبد الحق نوري واللجوء للقضاء

وكانت عائلة عبد الحق نوري التي تكفلت برعاية ابنها على مدار الأعوام الأربعة الماضية داخل منزلها في هولندا منذ تعرضه للحادث الأليم في عام 2017 والدخول في غيبوبة. التي استفاقة منها بعد إعلان شقيقه في عام 2019، قد لجأت إلى لجنة التحكيم الاتحادية في عام 2018 من أجل مطابة نادي أياكس الهولندي بدفع التعويض لرعاية ابنها مدى الحياة.

كما ووافق نادي أياكس الهولندي الذي أنهى هذا الملف بشكل نهائي. مع عائلة عبد الحق نوري مؤخراً، تحمل المسؤولية كاملة والاعتذار للعائلة عما حصل مع ابنها، معترفاً أن العلاج الذي تلقاه عبد الحق لم يكن كافياً.

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ومنذ ذلك الحين تعهد نادي أياكس بالوفاء بسداد التكاليف المخصصة للرعاية الصحية لنجمه الهولندي ذو الأصول المغربية عبد الحق نوري، كما أن النادي أعلن في مارس/ آذار عام 2020 عن فسخ التعاقد بشكل نهائي مع اللاعب. الذي استمر في دفع راتبه طيلة فترة غيابه عن الفريق الهولندي منذ عام 2017.

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ومن الجدير بالذكر، فإن اللاعب عبد الحق النوري الذي نشأة داخل صفوف فريق أياكس الهولندي. متدرجاً وصولاً إلى المشاركة مع الفريق الأول عام 2016، فقد شارك معه في 15 مباراة في موسم 2016-2017. قبل الحادث الأليم، فيما تعليق رقم قميص اللاعب (34) إلى الأبد.

(المصدر: وطن + روسيا اليوم)

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي.
حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة.
حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة.
عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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