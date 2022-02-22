أياكس الهولندي يُعوض عائلة النجم المغربي عبد الحق نوري بعد استفاقته من الغيبوبة

وطن – أعلن نادي أياكس الهولندي عن تعويض عائلة النجم المغربي عبد الحق نوري 24 عاماً، بعد إصابته بتلف دماغي خطير بعد سقوطه في يوليو عام 2017 داخل أرضية الملعب خلال مباراة ودية مع فريقه. ليدخل بعدها في غيبوبة استفاقة منها قبل نحو عامين من الآن.

أياكس وتعويض عبد الحق نوري

وقال المدير العام لنادي أياكس الهولندي إدوين فان درسار في بيان صحفي له، جاء فيه: ” ندرك جميعاً أن معاناة اللاعب عبد الحق وأقاربه لم تنتهي بعد، ولا يزال الوضع محزن للغاية ونشعر به هنا في أياكس”.

وأردف فان درسار، ” من الجيد أنه تم التوصل إلى اتفاق مع عائلة عبد الحق .من أجل إغلاق هذا الملف”، جاء ذلك بعد دفع النادي الهولندي مبلغ 7 مليون و850 ألف يورو لإنهاء كافة الإجراءات القانونية بحقه.

Familie Nouri en Ajax treffen schikking. — AFC Ajax (@AFCAjax) February 21, 2022

من جانبه، قال والد اللاعب عبد الحق نوري، ” مشاركة نادي أياكس والتزامه كانا مؤثرين للغاية على مدار كل هذه الأعوام، كما أن أياكس هو جزء لا يتجزأ من حياتنا. منذ أن كان عبد الحق صبياً، نحن نعتز بالعلاقة الجيدة مع النادي داخل النادي ومع المشجعين المخلصين له”.

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اللحظة التي سقط فيها عبدالحق نوري 😭 pic.twitter.com/C71cG9ZoXs — E P L W O R L D (@EPLworld) March 26, 2020

عائلة عبد الحق نوري واللجوء للقضاء

وكانت عائلة عبد الحق نوري التي تكفلت برعاية ابنها على مدار الأعوام الأربعة الماضية داخل منزلها في هولندا منذ تعرضه للحادث الأليم في عام 2017 والدخول في غيبوبة. التي استفاقة منها بعد إعلان شقيقه في عام 2019، قد لجأت إلى لجنة التحكيم الاتحادية في عام 2018 من أجل مطابة نادي أياكس الهولندي بدفع التعويض لرعاية ابنها مدى الحياة.

1/2: The Nouri family and @AFCAjax have reached a settlement agreement on the compensation to be paid by the club of net EUR 7,850,000. Since the summer of 2017, Ajax has been paying for the costs for nursing and care of Abdelhak Nouri which they will continue to do so. #nouri pic.twitter.com/U2rl6EnKDI — weTalk Ajax (@wetalkajax) February 21, 2022

كما ووافق نادي أياكس الهولندي الذي أنهى هذا الملف بشكل نهائي. مع عائلة عبد الحق نوري مؤخراً، تحمل المسؤولية كاملة والاعتذار للعائلة عما حصل مع ابنها، معترفاً أن العلاج الذي تلقاه عبد الحق لم يكن كافياً.

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Abdelhak Nouri suffered a cardiac arrest during a friendly in 2017 and Ajax's response was questioned. The club have paid for his care since the incident and say they will continue to do so. 🚑#Nouri #Ajax #Football pic.twitter.com/IuLSB67ntR — DR Sports (@drsportsmedia) February 21, 2022

ومنذ ذلك الحين تعهد نادي أياكس بالوفاء بسداد التكاليف المخصصة للرعاية الصحية لنجمه الهولندي ذو الأصول المغربية عبد الحق نوري، كما أن النادي أعلن في مارس/ آذار عام 2020 عن فسخ التعاقد بشكل نهائي مع اللاعب. الذي استمر في دفع راتبه طيلة فترة غيابه عن الفريق الهولندي منذ عام 2017.

أياكس يعلن توصله لاتفاق مع عائلة عبدالحق نوري 🤝 النادي الهولندي سيدفع لعائلة نوري 7.8 مليون يورو تعويضًًا عما حدث للاعب💰 أخبر أياكس أيضًا عائلة اللاعب أنه سيتم تعليق الرقم 34 إلى الأبد ❤️ pic.twitter.com/DNA1NW9Q1a — GOAL Arabia (@GoalAR) February 21, 2022

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ومن الجدير بالذكر، فإن اللاعب عبد الحق النوري الذي نشأة داخل صفوف فريق أياكس الهولندي. متدرجاً وصولاً إلى المشاركة مع الفريق الأول عام 2016، فقد شارك معه في 15 مباراة في موسم 2016-2017. قبل الحادث الأليم، فيما تعليق رقم قميص اللاعب (34) إلى الأبد.

(المصدر: وطن + روسيا اليوم)