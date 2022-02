أياكس الهولندي يُعوض عائلة النجم المغربي عبد الحق نوري بعد استفاقته من الغيبوبة

وطن – أعلن نادي أياكس الهولندي عن تعويض عائلة النجم المغربي عبد الحق نوري 24 عاماً، بعد إصابته بتلف دماغي خطير بعد سقوطه في يوليو عام 2017 داخل أرضية الملعب خلال مباراة ودية مع فريقه. ليدخل بعدها في غيبوبة استفاقة منها قبل نحو عامين من الآن.

وقال المدير العام لنادي أياكس الهولندي إدوين فان درسار في بيان صحفي له، جاء فيه: ” ندرك جميعاً أن معاناة اللاعب عبد الحق وأقاربه لم تنتهي بعد، ولا يزال الوضع محزن للغاية ونشعر به هنا في أياكس”.

وأردف فان درسار، ” من الجيد أنه تم التوصل إلى اتفاق مع عائلة عبد الحق .من أجل إغلاق هذا الملف”، جاء ذلك بعد دفع النادي الهولندي مبلغ 7 مليون و850 ألف يورو لإنهاء كافة الإجراءات القانونية بحقه.

من جانبه، قال والد اللاعب عبد الحق نوري، ” مشاركة نادي أياكس والتزامه كانا مؤثرين للغاية على مدار كل هذه الأعوام، كما أن أياكس هو جزء لا يتجزأ من حياتنا. منذ أن كان عبد الحق صبياً، نحن نعتز بالعلاقة الجيدة مع النادي داخل النادي ومع المشجعين المخلصين له”.

وكانت عائلة عبد الحق نوري التي تكفلت برعاية ابنها على مدار الأعوام الأربعة الماضية داخل منزلها في هولندا منذ تعرضه للحادث الأليم في عام 2017 والدخول في غيبوبة. التي استفاقة منها بعد إعلان شقيقه في عام 2019، قد لجأت إلى لجنة التحكيم الاتحادية في عام 2018 من أجل مطابة نادي أياكس الهولندي بدفع التعويض لرعاية ابنها مدى الحياة.

1/2: The Nouri family and @AFCAjax have reached a settlement agreement on the compensation to be paid by the club of net EUR 7,850,000. Since the summer of 2017, Ajax has been paying for the costs for nursing and care of Abdelhak Nouri which they will continue to do so. #nouri pic.twitter.com/U2rl6EnKDI

— weTalk Ajax (@wetalkajax) February 21, 2022