أخطاء الرجل اثناء ممارسة الجنس watanserb.com
أخطاء الرجل اثناء ممارسة الجنس
حياتنا

أخطاء عديدة يرتكبها الرجال أثناء ممارسة الجنس .. يجب تجنبها

كتب ايمان الباجي
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وطن – نشرت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية تقريرا تحدثت فيه عن أخطاء يرتكبها الرجال في العلاقة الحميمة شاركها الخبير الأسترالي ديفيد سميدت والذي كشف كذلك عن ما يجب فعله لتحسين الأداء الجنسي في غرفة النوم.

لا تركز على الجنس فحسب

قال الخبير ديفيد إن الرجال في بعض الأحيان تركز كثيرًا على ممارسة الجنس فقط وهذا ليس بالشيء الجيد.

تستغرق النساء وقتًا أطول لبلوغ النشوة الجنسية، لذلك على الرجل أن يبطىء في المداعبة الجنسية لجعل العلاقة الحميمية أفضل.

يقول ديفيد في هذا السياق : “إنها بمثابة معادلة بسيطة، ولكن كلما قمت بالمداعبة بشكل أبطأ، زادت سرعة هزة الجماع عند شريكك.”

تجنب أخذ دور القيادة كثيرا في العلاقة الجنسية

يقول ديفيد إن الرجال يمكن أن يكونوا مذنبين بمحاولة تولي دور القيادة كثيرا في العلاقة الجنسية، والتي قد لا تكون أفضل طريقة لإرضاء شركائهم.

يقول في هذا السياق: “استلقى على ظهرك وابحث عن وضعيات أين يمكن لشريكتك تولي القيادة والتحكم في الحركات وزوايا التلامس.”

وأضاف “انتبه إلى حركات وركيها وحوضها. وحاول تقليد كل هذه التحركات عندما تتولى أنت القيادة مرة أخرى.”

افعل هذه الأشياء بعد ممارسة العلاقة الحميمة

وفقًا لديفيد، فإن ما يحدث بعد العلاقة الحميمية لا يقل أهمية عما حدث من قبل ذلك.

لذلك يقول إنه من المهم تجنب النوم مباشرة بعد ممارسة الجنس والقيام بدلا من ذلك بتقبيل وعناق شريكتك.

وأضاف: “إن القيام بهذه الأشياء ستجعل شريكتك أكثر حرصًا على ممارسة الجنس مرة أخرى وقد تكون أكثر مرتاحة بشأن تجربة بعض الأشياء الجديدة خلال العلاقة.”

 

(المصدر: ديلي ستار)

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ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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