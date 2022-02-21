هذه الطريقة الأفضل للتعامل مع الأطفال ذوو الشخصية القوية .. تعرفوا عليها

وطن – تُعتبر مهمّة تربية الأبناء صعبة للغاية، وليس من السهل بالنسبة للآباء تربية الأبناء على قواعد ومبادئ أسرية ينبغي ألا تٌنتهك، ناهيك أن الأمور يمكن أن تصبح أكثر تعقيدًا إذا كان الطفل يتمتّع بشخصية معقدة وقوية، بحسب مجلة “فيدا لوثيدا” الإسبانية.

لكن، وفقا لما ترجمته “وطن”، إذا اتبع الوالدان، سلسلة من الإرشادات والنصائح عند تربية طفلهم. فسيكون من السهل التعامل معهم، وذلك من خلال انتهاج طريقة ودية وسَليمة تتماشى وشخصياتهم، دون اللجوء إلى العنف اللفظي أو المادي.

فيما يلي استعرضت المجلة مجموعة من النصائح، التي تساعد على تربية الأطفال ذوو الشخصية القوية والمعقدة والمتمردة:

استخدم اللعبة عند التثقيف/التعليم

إذا كان لطفلك شخصية قوية جدًا، يمكنك استخدام الألعاب لتعليمه بشكل صحيح. المهم هو التأكد من أن الطفل يشعر بالراحة وبفضل الألعاب سيكون قادرًا على إدارة جميع مشاعره وتكوين السلوك المناسب. من الأفضل تجنب العقوبات والتوبيخ واختيار الألعاب دائمًا عندما تقوم بتعليم الصغار.

لا تقارن طفلك بأحد

من الأخطاء الكبيرة التي يرتكبها العديد من الآباء اليوم مقارنة أطفالهم بأطفال آخرين. لا ينصح بمقارنة طفلك بأي طفل آخر، لأن هذا يمكن أن يزج بالطفل في دوامة من الإحباط والاستياء. من الضروري تجنب المقارنات واختيار سبل تعليم أخرى آمنة يشعر من خلالها الطفل بأنه محبوب ومرغوب من والديه في جميع الأوقات.

تعاطف مع الطفل

التعاطف ضروري عند تربية الطفل. إن معرفة كيفية وضع نفسك في مكانهم وما يشعرون به أمر مهم للغاية. فبفضل التعاطف، يستطيع الآباء فهم المشاعر المختلفة التي يشعر بها الطفل ويمكنهم اتباع الأنماط المناسبة عندما يتعلق الأمر بتربيتهم. لا يوجد أهم من استعمال وفهم ما يفكر فيه الطفل ويشعر به.

ماذا يجب أن يفعل الآباء عندما يواجهون الشخصية القوية لأطفالهم؟

من الطبيعي أن يتصرف الأطفال بتحد ويتظاهرون بأنهم أقوياء الشخصية، خاصة في مواجهة بعض القواعد الأسرية، وهذا أمر طبيعي ويميل إلى الزيادة إذا كان الأطفال الصغار لديهم شخصية معقدة. بالنظر إلى هذا، يجب على الآباء القيام بما يلي:

تجنب مواجهة شخصية الطفل القوية بشكل مباشر

أولا، سيكون من المثالي منع هذا النوع من السلوك، لتجنب بعض اللحظات المربكة حقًا بين الآباء والأطفال. من المهم أن يكون لدى الطفل عدة خيارات ليختار ما يريده أو حاول أن تشتت انتباهه لشيء آخر، لتجنب نوبات الغضب المخيفة.

وعلى الرغم من أن الأمر قد يكون صعبًا جدًا في بعض الأحيان، إلا أنه ينبغي على الآباء التصرف مثل البالغين والمحافظة على الهدوء والتحكم في النفس في جميع الأوقات. من المهم للغاية أن يرى الطفل كيف أن والديهم، متحكمين بردود أفعالهم، محاولين حل المشكلة بأسلوب معتدل.

يجب أن يكون الوالدان ثابتان وحَازمان في جميع الأوقات

من المهم أن يعرف الطفل عواقب السلوك غير اللائق، لكن لا تستعمل أسلوب العقاب أوالصّراخ، لا سيما عند تربية طفل شديد الغضب ومتمرد.

وضع حدود معينة

من المهم أن ينشأ الطفل على مبدأ الاحترام وأن لا يتخطى حدوده كطفل، خاصة مع أبويه. إن إنجاب طفل يتمتع بشخصية قوية، لا يجب أن يكون أمرا كارثيًا أو مربكا بالنسبة للوالدين. لهذا السبب، من الضروري أن ينجح الآباء في توخي طرق تعليم تساعد الطفل على التطور دون مشاكل والتصرف وفقًا لسنه.

(المصدر: فيدا لوثيدا)

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