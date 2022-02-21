مصطفى محمد يُفكر في الهروب من غلطة سراي التركي .. ماذا حصل معه؟!

وطن – كشفت صحيفة تركية عن تفكير النجم المصري الدولي مصطفى محمد 24 عاماً، مهاجم فريق غلطة سراي في الرحيل عن النادي التركي بعد الأزمة التي يمر بها الأخير على صعيد النتائج السيئة خلال منافسات الدوري الممتاز.

مصطفى محمد والرحيل عن غلطة سراي

وأفادت صحيفة “star” التركية، بأن النجم المصري مصطفى محمد مصاب بالإحباط الكبير. مع فريق غلطة سراي، حيث ما زال يبحث عن مخرج من أزمته داخل نادي غلطة سراي، الذي بات فريقه التركي على بعد خطوات من الوجود في المراكز المهددة بالهبوط إلى دوري الدرجة الثانية بسبب النتائج السيئة والمخيبة للآمال.

وبينت الصحيفة، أن المصري مصطفى محمد يرغب في تحقيق العديد من الإنجازات. مع بداية مشواره الاحترافي، إلا أنه ناديه التركي يحول دون تحقيق ذلك بعد سلسلة من التعثرات في منافسات الدوري التركي الممتاز للموسم الحالي.

اقرأ المزيد: ترتيب الدوري الألماني بعد فوز دورتموند النظيف على مونشنغلادباخ (فيديو)

مصطفى محمد ومنافسات الأندية الأوروبية

كما وأردفت الصحيفة، ” المصري مصطفى محمد أصبح من الخيارات الأساسية في حسابات العديد من الأندية الأوروبية للحصول على خدماته والتعاقد معه خلال الفترة المقبلة، ومن أبرز تلك النوادي الأوروبية فريق أولمبيك مارسيليا الذي يمر في أزمة على صعيد خط الهجوم منذ سنوات، إلى جانب فرق سانت إتيان وليل وليون في الدوري الفرنسي”.

وسجل النجم المصري مصطفى محمد 15 هدفاً مع نادي غلطة سراي التركي، خلال مشاركته في 46 مباراة منذ انضمامه إلى الفريق قادماً من صفوف نادي الزمالك مصري. خلال موسم الانتقالات الشتوية عام 2021.

اقرأ المزيد: تعرف على موعد مباراة يوفنتوس وفياريال والقناة الناقلة في دوري أبطال أوروبا

وكان فريق غلطة سراي قد قام بتفعيل بند شراء النجم المصري مصطفى محمد، من ناديه السابق الزمالك المصري بعد انتهاء فترة الإعارة ودفع 4 مليون يورو. وكذلك التعاقد مع اللاعب حتى صيف عام 2025.

كما ويستعد مصطفى محمد ضمن التشكيلة الأساسية لفريق غلطة سراي للمواجهة الصعبة. أمام منافسه جوزتيبي مساء اليوم الإثنين، في إطار منافسات الأسبوع ال26 من الدوري التركي الممتاز.

اقرأ المزيد: موعد مباراة تشيلسي وليل والقناة الناقلة في دوري أبطال أوروبا

ويحتل فريق غلطة سراي المتراجع في المركز الخامس عشر من ترتيب الدوري التركي. برصيد 29 نقطة، بفارق كبير عن المتربع على عرش الصدارة فريق طرابزون سبور برصيد 63 نقطة للموسم الحالي.

(المصدر: وطن + وسائل إعلام مصرية)