والدة فيل فودين نجم مانشستر سيتي والتعرض للضرب في مشاجرة مع أشخاص مجهولين
والدة فيل فودين نجم مانشستر سيتي والتعرض للضرب في مشاجرة مع أشخاص مجهولين
Videoرياضة

مجهولون يعتدون بالضرب على والدة “فودين” نجم مانشستر سيتي (فيديو)

كتب فارس أبو شيحة
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وطن –  تعرضت والدة النجم الإنجليزي ” فيل فودين” مهاجم فريق مانشستر سيتي، من قبل أشخاص مجهولين عقب الخسارة الفريق أمام توتنهام بثلاثية ثمينة مقابل هدفين في القمة المثيرة من منافسات الجولة ال26 للدوري الإنجليزي الممتاز.

والدة فودين والتعرض للضرب المبرح

وقد أظهرت مقاطع فيديو متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تعرض والدة نجم فريق مانشستر سيتي فيل فودين للكدمة القوية على وجهها بعد دخول الأخير في مشادة كلامية مع الأشخاص. الذين كانوا يمارسون التضييق على ابنها فودين بسبب خسارة فريقه أمام توتنهام، خلال تواجده مع أفراد عائلته لحضور نزال للملاكمة في مدينة مانشستر البريطانية.

من جانبه، أدان نادي مانشستر سيتي في بيان رسمي نشره عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، الإساءة الذي تعرض لها نجمه فيل فودين وعائلته، ” نادي مانشستر سيتي على علم بمقطع الفيديو. الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يظهر فيه تعرض اللاعب فيل فودين وعائلته للمضايقة والإساءة”.

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وأردف البيان، ” نشعر بالصدمة والفزع إزاء طبيعة الإساءة والاعتداء. الذي أعقب ذلك على أحد أفراد عائلته، كما وسنستمر في منح فيل فودين وعائلته كل الدعم والمساعدة التي يحتاجون إليها”.

مانشستر سيتي والخسارة أمام توتنهام

وكان فريق مانشستر سيتي متصدر الدوري الإنجليزي، قد تعرض للخسارة في المباراة الأخيرة على ميدانه أمام منافسه الضيف توتنهام بثلاثة أهداف ثمينة مقابل هدفين في الجولة ال26 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

كما وسجل فريق توتنهام أولى أهداف اللقاء. في الدقيقة ال4 عن طريق ديان كولوسيفسكي، بينما أحرز هاري كين هدفي الفوز للفريق في الدقيقتين ال59 وال95.

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فيما سجل صاحب الأرض مانشستر سيتي الهدفين في الدقيقة ال33. عن طريق إيلكاي غوندوغان، وفي الدقيقة ال92 عن طريق رياض محرز من ركلة جزاء تحصل عليها الفريق في المباراة.

وجاء فريق مانشستر سيتي في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي. برصيد 63 نقطة، بفارق 6 نقاط عن أقرب المنافسين له فريق ليفربول الذي جاء في المركز الثاني برصيد 57 نقطة خلال منافسات الموسم الجاري.

(المصدر: وطن + ديلي ميل)

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي.
حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة.
حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة.
عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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