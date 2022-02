مجهولون يعتدون بالضرب على والدة “فودين” نجم مانشستر سيتي (فيديو)

وطن – تعرضت والدة النجم الإنجليزي ” فيل فودين” مهاجم فريق مانشستر سيتي، من قبل أشخاص مجهولين عقب الخسارة الفريق أمام توتنهام بثلاثية ثمينة مقابل هدفين في القمة المثيرة من منافسات الجولة ال26 للدوري الإنجليزي الممتاز.

وقد أظهرت مقاطع فيديو متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تعرض والدة نجم فريق مانشستر سيتي فيل فودين للكدمة القوية على وجهها بعد دخول الأخير في مشادة كلامية مع الأشخاص. الذين كانوا يمارسون التضييق على ابنها فودين بسبب خسارة فريقه أمام توتنهام، خلال تواجده مع أفراد عائلته لحضور نزال للملاكمة في مدينة مانشستر البريطانية.

من جانبه، أدان نادي مانشستر سيتي في بيان رسمي نشره عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، الإساءة الذي تعرض لها نجمه فيل فودين وعائلته، ” نادي مانشستر سيتي على علم بمقطع الفيديو. الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يظهر فيه تعرض اللاعب فيل فودين وعائلته للمضايقة والإساءة”.

وأردف البيان، ” نشعر بالصدمة والفزع إزاء طبيعة الإساءة والاعتداء. الذي أعقب ذلك على أحد أفراد عائلته، كما وسنستمر في منح فيل فودين وعائلته كل الدعم والمساعدة التي يحتاجون إليها”.

Man City have said they are offering support to Phil Foden and his family after a video appeared to show them involved in a scuffle at Saturday's boxing match between Amir Khan and Kell Brook. pic.twitter.com/XWeOR2OZud

وكان فريق مانشستر سيتي متصدر الدوري الإنجليزي، قد تعرض للخسارة في المباراة الأخيرة على ميدانه أمام منافسه الضيف توتنهام بثلاثة أهداف ثمينة مقابل هدفين في الجولة ال26 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

كما وسجل فريق توتنهام أولى أهداف اللقاء. في الدقيقة ال4 عن طريق ديان كولوسيفسكي، بينما أحرز هاري كين هدفي الفوز للفريق في الدقيقتين ال59 وال95.

PEP 💬 Every goal is different. It was difficult to defend the second one especially when they come from five or ten yards behind. Third one was to the back post and we lost the game. pic.twitter.com/LKCzyJE15Y

— Manchester City (@ManCity) February 19, 2022