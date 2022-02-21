ليست مالي فقط.. النفوذ الفرنسي في إفريقيا آخذ في الانهيار

وطن – سلط تقرير لمجلة “nationalinterest” الأمريكية الضوء على النفوذ الفرنسي في إفريقيا. والتي وصفته بأنه “آخذ في الانهيار”. مؤكدة العديد من الأفارقة ينظرون إلى الفرنسيين على أنهم مهمين. وباتوا شخصًا غير مرغوب فيه في العديد من البلدان التي كانوا يسيطرون عليها ذات يوم.

طرد السفير الفرنسي

وفي وقت سابق من هذا الشهر على سبيل المثال، احتفل آلاف الماليين بطرد السفير الفرنسي في العاصمة باماكو.

وعندما وصف وزير الخارجية الفرنسي “جان إيف لودريان”. المجلس العسكري المنتخب بأنه “غير شرعي” و “خارج عن السيطرة”. أمر قادة عسكريون ماليون السفير جويل ماير بمغادرة البلاد.

وبحسب ترجمة (وطن) فإن هذا لا يعني أن باريس ليس لديها وجهة نظر. حيث تصاعد الإحباط من باماكو بشكل مطرد.

مالي مستنقع الحكم السيء

وانتشرت القوات الفرنسية في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا في يناير 2013 . لمحاربة تمرد الطوارق الذي استغله تنظيم تابع للقاعدة للسيطرة على أراضي في شمال البلاد.

بينما كانت مالي في يوم من الأيام واحدة من أكثر دول إفريقيا ديمقراطية. فقد تحولت إلى مستنقع من الحكم السيئ والتمرد الذي يغذي التطرف.

وفي الآونة الأخيرة تعاقدت الطغمة العسكرية في مالي مع مجموعة فاغنر شبه العسكرية الروسية. وهي منفذ معروف بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان ونهب الموارد المحلية.

الهيمنة الدبلوماسية الفرنسية تنتهي في إفريقيا

وعلى نحو متزايد بدأت الهيمنة الدبلوماسية الفرنسية تنتهي في إفريقيا. والتي امتدت لأكثر من قرن من الزمان. ومع انتهاء هذه الهيمنة سينتهي ادعاء فرنسا بأنها لاعب رئيسي على المسرح العالمي، وفق المجلة.

لنأخذ على سبيل المثال جمهورية إفريقيا الوسطى. فقبل عام هدد المتمردون في المستعمرة الفرنسية السابقة الغنية بالموارد بعزل العاصمة بانغي.

ووقتها وقفت الأمم المتحدة التي لديها قوة حفظ سلام قوية في البلاد جانبًا، وكذلك فعلت فرنسا.

بينما رواندا التي يبلغ عدد سكانها خُمس سكان فرنسا وجيشها أقل من عُشر حجم الجيش الفرنسي. هبت في النهاية إلى الإنقاذ وأوقفت تقدم المتمردين ودفعتهم إلى المناطق النائية.

تقاعس وخيانة

من وجهة نظر السكان المحليين، ضاعف التقاعس الفرنسي غضبهم تجاه فرنسا. فضلا عن الخيانة التي اتسم بها دعم الرئيس الفرنسي الراحل فاليري جيسكار ديستان. بدعمه للديكتاتورية المحلية هناك مقابل إمداد الخزائن الفرنسية بألماس أفريقيا الوسطى.

وعلى الرغم من أن جيلًا من صانعي السياسة الفرنسيين اعتقدوا أن بإمكانهم نهب مواطني جمهورية إفريقيا الوسطى والهجوم عليهم. فقد تعلموا أن سكان إفريقيا الوسطى لديهم ذكريات طويلة.

وبينما كانت رواندا في الأصل ملكية استعمارية بلجيكية. عاملتها فرنسا على أنها ملكها بعد استقلال البلاد عام 1962.

تواطؤ فرنسي في إبادة التوتسي

السياسة الفرنسية مع ذلك كانت ملتوية، حيث تظهر وثائق أرشيفية فرنسية رفعت عنها السرية حديثًا. بما لا يدع مجالاً للشك تواطؤًا فرنسيًا مباشرًا في الإبادة الجماعية ضد التوتسي عام 1994.

دوافع فرنسا لذلك كان عدم الثقة في الروانديين الذين يسعون إلى علاقات أقوى مع العالم الناطق باللغة الإنجليزية. وكذلك استعداد الرئيس جوفينال هابياريمانا (الذين خطط مقاتلو الهوتو في ظله للإبادة الجماعية ضد التوتسي) لإخضاع المصالح الرواندية وحقوق الإنسان للطلبات الفرنسية.

وبينما نجحت هوليوود في تصوير بعض الرعب من الإبادة الجماعية عام 1994. أغفل المنتجون تدريب المستشارين الفرنسيين وحتى حراسة نقاط التفتيش مع مرتكبي الإبادة الجماعية من الهوتو.

إبادة جماعية في رواندا

ومن الواضح الآن أنه من المحتمل ألا تكون هناك إبادة جماعية في رواندا لولا استخفاف الرئيس الفرنسي فرانسوا ميتران.

وفي الوقت نفسه قال الرئيس إيمانويل ماكرون، إن القوات المنسحبة من مالي ستعيد انتشارها في أماكن أخرى في منطقة الساحل.

لكن من غير الواضح إلى متى سيتم الترحيب بهم، وأزاح مقتل الرئيس التشادي إدريس ديبي أثناء قتاله للمسلحين حليفًا فرنسيًا قويًا.

نتائج عكسية

ومع ذلك ، فإن دعم ماكرون و Quay d’Orsay لنجل ديبي محمد قد يأتي بنتائج عكسية على حساب النفوذ الفرنسي في المستقبل.

وتراقب بوركينا فاسو والنيجر ودول الساحل الأخرى جيرانها بعناية. ولن يترددوا في طرد فرنسا ـ وهي في طريقها إلى السقوط ـ خاصة إذا وجدت البدائل.

كما أن عدم رغبة فرنسا في الاعتراف بالمنافسة الإقليمية كان له أثره أيضًا.

“جيبوتي” على سبيل المثال، كانت ذات يوم الدعامة الاستراتيجية لفرنسا.

النفوذ المهيمن في جيبوتي

وحتى ما قبل عقد من الزمان كانت جيبوتي موطنًا للواء الديمي الثالث عشر من الفيلق الأجنبي. وانتقل بعد ذلك إلى الإمارات العربية المتحدة ثم عاد إلى فرنسا.

وفي غضون ذلك أصبحت الصين النفوذ المهيمن في المستعمرة الفرنسية السابقة. وليست الصين وحدها حيث تستخدم تركيا الخطاب المناهض للفرنسيين والاستعمار لتنمية المستعمرات الفرنسية السابقة في جميع أنحاء إفريقيا.

والمثال الأكثر شهرة لذلك هو عندما أشاد أحمد كافاس السفير التركي في تشاد. بالقاعدة في بلاد المغرب الإسلامي واتهم القوات الفرنسية التي تقاتلها بأنها الإرهابيين الحقيقيين.

علامات التحذير

وتابع تقرير المجلة الأمريكية أن نزيف النفوذ الفرنسي واضح الآن. لكنه ظل قيد الإعداد منذ سنوات.

وبالنسبة لواشنطن هناك سؤالان مطروحان، الأول هو سبب تجاهل فرنسا لعلامات التحذير. وما إذا كان يمكن أن يحدث شيء مشابه لنفوذ الولايات المتحدة.

في حين أن الولايات المتحدة ليس لديها إرث استعماري في إفريقيا. إلا أن لديها تاريخًا في دعم الحرب الباردة والحرب العالمية على انتهاكات حقوق الإنسان في حقبة الإرهاب . والتي ربما تكون واشنطن قد نسيتها ولكن السكان المحليين في مختلف البلدان لم ينسوها.

ملء فجوة القيادة في فرنسا

والثاني هو ثمن الرضا عن النفس، حيث ما كان ينبغي لفرنسا أن تسمح للصين بالتغلب عليها في جيبوتي. ولا ينبغي لها أن تسمح لتركيا بتنمية نفوذها في العديد من البلدان الفرنكوفونية أكثر من فرنسا نفسها.

وهناك سؤالا آخر مطروحا أمام صانعي السياسة الأمريكيين. وهو ما إذا كانوا على ما يرام مع الصين وإيران وتركيا لملء فجوة القيادة في فرنسا.

وعلى الرغم من أن البيت الأبيض ووزارة الخارجية قد ينفون علنًا شيئًا بهذا المعنى. فيبدو أن كلا الوكالتين غير مستعدين لفعل أي شيء لتجنب نتيجة مماثلة.

المصدر: (nationalinterest – ترجمة وتحرير وطن)

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