لهذا السبب طلبت روسيا من قواتها عدم اسخدام تيك توك قبيل غزو محتمل لأوكرانيا!

وطن – في الوقت الذي تواصل فيه روسيا إنكار هجوم مخطط له على أوكرانيا، حث قادة الأمن الروسيين القوات على الابتعاد عن منصات التواصل الاجتماعي بما في ذلك التطبيق الشهير تيك توك؛ خوفا من الكشف عن أسرار عسكرية.

ونشر الجيش الروسي ملصقات لجندي يقول “Nyet” (مما يعني لا) وهو يسلم هاتفًا يحمل شعار TikTok على الشاشة. وهو نسخة منقحة من حملة سوفييتية شهيرة ضد الكحول عام 1954.

كما تعكس الحملة الملصقات التي تحمل عنوان “الجدران لها آذان” في زمن الحرب. والتي نبهت البريطانيين لتجنب الحديث غير المبالي الذي قد يكون له عواقب مهددة للحياة خلال الحرب العالمية الثانية.

أفادت التقارير أن مشروعًا ممولًا من المملكة المتحدة يمضي قدمًا في أوكرانيا في محاولة للتصدي للدعاية الروسية والمعلومات المضللة. وفقًا لتقارير صحفية.

تم إطلاق الحملة المسماة Filter العام الماضي، بهدف نشر الوعي حول كيفية استهلاك الأشخاص للمعلومات خلال “أوقات عدم اليقين”.

بينما قالت فاليريا كوفتون، رئيسة المشروع، لصحيفة The Mirror: “من الأولويات تطوير الثقافة الإعلامية لجعل المجتمع الأوكراني أكثر مرونة في مواجهة الدعاية الروسية”.

شاركت الولايات المتحدة مؤخرًا معلومات استخباراتية جديدة عن “مؤامرة روسية” لاستخدام لقطات مزورة كذريعة لشن هجوم على أوكرانيا.

وحذر بوريس جونسون من أن التوغل الروسي عبر الحدود إلى أوكرانيا “قد يكون أكبر حرب في أوروبا” منذ الحرب العالمية الثانية.

كما أصدر رئيس الوزراء التحذير الصارخ أثناء حضوره مؤتمر ميونيخ للأمن يوم السبت (19 فبراير) وقال إنه يبدو أن خطة موسكو لشن هجوم “قد بدأت بالفعل من بعض النواحي”.

(المصدر: ديلي ستار)

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