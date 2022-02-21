صحفي أوكراني يضرب نائبا مواليا لروسيا خلال مشاركتهما في برنامج تلفزيوني على الهواء (شاهد)

وطن – في واقعة تعكس حالة التجاذبات التي تعيشها أوكرانيا في ظل التهديد الروسي بغزو البلاد، تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر اعتداء صحفي أوكراني على نائب برلماني موالي لروسيا.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فإنه وخلال مشاركتهما في برنامج “حرية الرأي” لمناقشة تداعيات التهديد الروسي لغزو البلاد. أقدم الصحفي يوري بوريسوف على ضرب عضو البرلمان نيستور شوفريش المؤيد لروسيا.

وبحسب الفيديو، فإنه وخلال حديثه، تفاجأ النائب البرلماني بالصحفي الذي كان يجلس بجانبه وهو يصفعه على وجهه. ليقومان بتبادل اللكمات والعراك داخل الاستوديو.

وظهر خلال الحلقة رئيس الوزراء الأسبق أرسيني ياتسينيوك ورئيس أوكرانيا السابق بيترو بوروشينكو اللذين هرعا لفض الاشتباك ليكمل الضيوف الحلقة بعد ذلك!

خلال برنامج"حرية الرأي"،ضرب الصحفي الأوكراني يوري بوريسوف عضو البرلمان نيستور شوفريش المؤيد ل #روسيا.وشارك في هذا العدد رئيس الوزراء الأسبق أرسيني ياتسينيوك ورئيس #أوكرانيا السابق بيترو بوروشينكو اللذين هرعا لفض الاشتباك ليكمل الضيوف الحلقة بعد ذلك! pic.twitter.com/cZ2Er3P1Aq — karima Ziada كريمة زيادة (@karimaziada) February 20, 2022

الغزو الروسي لأوكرانيا

وتشهد العلاقات بين كييف وموسكو توترا متصاعدا منذ نحو 7 سنوات. بسبب ضم روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية إلى أراضيها بطريقة غير قانونية، ودعمها الانفصاليين الموالين لها في “دونباس”.

ووفقا لمسؤولين أوكرانيين، حشدت موسكو مؤخرا أكثر من 100 ألف جندي بالقرب من الحدود الأوكرانية. ما أثار مخاوف من احتمالية أن روسيا تخطط لهجوم عسكري ضد جارتها.

في حين نفت روسيا استعدادها للغزو، واتهمت الدول الغربية بتقويض أمنها من خلال توسع الناتو نحو حدودها.

بينما يحذر الزعماء الغربيون من غزو روسي وشيك لأوكرانيا، ويقدرون أن أكثر من 150 ألف جندي روسي يطوقون الجمهورية السوفيتية السابقة.

ويأتي هذا في وقت قالت فيه الرئاسة الفرنسية، الاثنين؛ إن الرئيسين الأمريكي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين قبلا “مبدأ” عقد قمة بشأن الأزمة الأوكرانية.

وقال قصر الإليزيه في بيان، الاثنين: “سيتعين إعداد ما ستناقشه القمة من قبل وزير الخارجية (الأمريكي) بلينكن ووزير (الخارجية الروسي) لافروف خلال اجتماعهما يوم الخميس 24 شباط/فبراير”.

وأضاف: “لا يمكن عقده إلا بشرط ألا تغزو روسيا أوكرانيا”.

وأضاف البيان أن ماكرون سيساعد في إعداد ما ستتناوله المحادثات.

بينما قالت وكالة الأنباء الفرنسية؛ إن ماكرون اقترح عقد قمة بشأن أوكرانيا بمشاركة جميع الأطراف المعنيين.

وقال البيت الأبيض؛ إن الرئيس الأمريكي جو بايدن وافق من حيث المبدأ على عقد قمة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بشأن الأزمة الأوكرانية بعد اجتماع وزيري خارجية البلدين الأسبوع المقبل، وإذا لم يحدث غزو.

وقالت جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض في بيان: “في الوقت الحالي، يبدو أن روسيا تواصل الاستعدادات لشن هجوم واسع النطاق على أوكرانيا قريبا جدا”.

وأعلن البيت الأبيض، الأحد، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ألغى زيارة لولاية ديلاوير. وسيبقى في واشنطن عقب اجتماع استمر ساعتين لمجلس الأمن القومي الأمريكي.

وأضاف البيت الأبيض أن بايدن ناقش مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال اتصال هاتفي، يوم الأحد، “الدبلوماسية وجهود الردع الجارية” بشأن التعزيز العسكري الروسي بالقرب من أوكرانيا.

بينما كان ماكرون قد تحدث في وقت سابق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وفي مكالمة منفصلة مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

(المصدر: تويتر – وطن)

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