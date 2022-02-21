حقيقة اكتشاف “الفيفا” لعقد كهربا المزور مع الزمالك المصري

وطن – كشف الاتحاد المصري لكرة القدم عن حقيقة اكتشاف الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” لعقد النجم المصري محمود عبد المنعم “كهربا” لاعب فريق هاتاي سبور التركي، المزور مع ناديه السابق الزمالك.

الاتحاد المصري وحقيقة تزور عقد كهربا مع الزمالك

ورد الناطق باسم الاتحاد المصري لكرة القدم وليد العطار في تصريح صحفي نشر على وسائل الإعلام المصري. بشأن حقيقة تزور عقد اللاعب محمود كهربا مع نادي الزمالك، قائلاً: ” اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني، لم تكن موجودة خلال توقيع كهربا مع نادي الزمالك. اللجنة كانت تتولى زمام الأمور إبان توثيق عقد اللاعب عند انتقاله إلى صفوف الأهلي المصري فقط”.

وأردف العطار، ” اللجنة الخماسية التي كانت حينها تدير شؤون اتحاد الكرة. قد وثقت عقد محمود كهربا عند انتقاله إلى صفوف نادي الأهلي المصري، كما أن أزمة عقد كهربا مع الزمالك كانت في عهد مجلس الجبلاية المنتخب والذي سبق اللجنة الخماسية”.

اقرأ المزيد: مجهولون يعتدون بالضرب على والدة “فودين” نجم مانشستر سيتي (فيديو)

توثيق عقد كهربا مع الزمالك

كما وأضاف، ” لجنة عمرو الجنايني ليس لها أي علاقة بشأن توثيق عقد اللاعب محمود كهربا مع نادي الزمالك، حيث أن العقد قد تم توثيقه في وقت سابق قبل تولي اللجنة الخماسية مهمة إدارة الجبلاية”.

واستكمل العطار، “اتحاد الكرة المصري وثق عقد محمود كهربا. مع الزمالك يوم الأحد والذي يوافق ال18. من شهر نوفمبر عام 2018، أي قبل استلام عمرو الجنايني رئاسة اللجنة الخماسية مهمة إدارة السابقة برئاسة الجبلاية. في تاريخ ال20 من شهر أغسطس عام 2019”.

اقرأ المزيد: ترتيب الدوري الألماني بعد فوز دورتموند النظيف على مونشنغلادباخ (فيديو)

وختم حديثه، ” كل ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام بشأن تزور اللجنة الخماسية الحالية. عقد تزوير محمود كهربا مع الزمالك، هي مفبركة ولا أساس لها من الصحة”.

الفيفا وتزور عقد محمود كهربا

وكان اتحاد الكرة المصري قد تلقى في وقت سابق، خطاباً رسمياً من المحكمة الرياضية الدولية التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم ” الفيفا”، من أجل الاستفسار حول قانونية توثيق عقد محمود كهربا مع نادي الزمالك السابق. بعد قيام اللاعب ومحاموه بتقديم طعن في صحة ذلك العقد، كما وأنه وفق اللوائح المصرية. حيث سيتم إلغاء العقد في حال عدم توثيقه وتسجيله في فترة لا تتعدى 30 يوماً.

اقرأ المزيد: مصطفى محمد يُفكر في الهروب من غلطة سراي التركي .. ماذا حصل معه؟!

كما وانضم النجم المصري محمود كهربا خلال موسم الانتقالات الشتوية الماضية، إلى صفوف فريق هاتاي سبور التركي في صفقة على سبيل الإعارة. حتى نهاية الموسم الحالي، قادماً من صفوف الأهلي المصري.

(المصدر: وطن + وسائل إعلام مصرية)