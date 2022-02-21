جنون عشاق كرة القدم .. مشجع برازيلي يرسم وشم فريقه المفضل كاملاً على جسده (صور)

وطن – ابتكر مشجع برازيلي طريقة مجنونة وغير مألوفة لعشاق وجماهير كرة القدم في أرجاء العالم، بعد قيامه بوشم قميص فريق فلامينغو المفضل لديه كاملاً على جسده وسط دهشة واستغراب المتابعين عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي عقب هذا التصرف.

مشجع برازيلي ووشم قميص فلامينغو

وقام مشجع فريق فلامينغو البرازيلي “ماوريسيو دوس أنغوس”، بوشم قميص النادي المفضل لديه. كاملاً على جسده، ليكون العاشق المجنون في عالم الكرة المستديرة.

مشجع برازيلي “مجنون” يرسم وشم فريقه كاملاً على جسده. … قام المشجع ماوريسيو دوس أنغوس، بوشم قميص نادي "فلامينغو" على جسده بالكامل @mantonapelecrf pic.twitter.com/oIRJXJ6iCN — Flamengawy (@Salmancrf) February 20, 2022

كما أن تلك الخطوة التي ابتكرها المشجع البرازيلي ” أنغوس”، هي الأولى من نوعها. حيث أن الجماهير قد اعتادت إلى الذهاب لملاعب كرة القدم من أجل دعم وتشجيع فرقهم المفضلة، بالإضافة إلى ابتكار العديد من الطرق للتعبير عن حبهم ومساندتهم من خلال ارتداء القمصان أو وشم ألوان فرقهم وغيرها.

وشم فريق فلامينغو والوقت المستغرق

وأفاد موقع “Sport Bible” البريطاني، نقلاً عن وسائل إعلام برازيلية محلية، بأن وشم المشجع البرازيلي ” أنغوس” المحب لفريق فلامينغو قد استغرق نحو 32 جلسة كاملة، أي بمعدل 90 ساعة من العمل. وكل ذلك من أجل قميص لا يتجاوز ثمنه 40 جنيه إسترليني.

وقال المشجع البرازيلي ” أنغوس” في تصريح صحفي عن السبب وراء القدوم على تلك الخطوة المجنونة، ” كنت أرغب دائماً في الحصول على وشم فلامينغو، من أن كنت مشجعاً للفريق في طفولتي”.

اقرأ المزيد: مجهولون يعتدون بالضرب على والدة “فودين” نجم مانشستر سيتي (فيديو)

كما وأردف المشجع، ” قمت بموشم النسر مع شعار الفريق على عضلاتي في العالم الماضي، والآن قررت وشم القميص بشكل كامل. وهو شيء كنت أرغب في الحصول عليه منذ سنوات”.

اقرأ المزيد: حقيقة اكتشاف “الفيفا” لعقد كهربا المزور مع الزمالك المصري

وأضاف البرازيلي أنغوس، ” اعتقدت أن هذا الأمر ربما سيكون مكلفاً للغاية بين 10 آلاف ريال برازيلي و15 ألفاً. أي ما يعادل 3 آلاف جنيه إسترليني، ولهذا السبب قمت بوشم الشعار فقط”.

كما واستكمل، ” لقد طلب مني الرسام نحو 800 ريال برازيلي أي ما يعادل 165 جنيه إسترليني، وعندما علم برغبتي بذلك. أخبرني أنه سيقوم بذلك مجاناً كنوع من الدعاية له، لكن في نهاية الأمر تحقق ما كنت أحلم به”.

المشجع البرازيلي والندم على رسم الوشم

وسئل المشجع البرازيلي ” أنغوس” عن ندمه بعد قيامه بهذا التصرف المجنون ورسم وشم قميص فريقه “فلامينغو” المفضل لديه، قائلاً: ” لم أشعر بأي ندم مطلقاً”.

اقرأ المزيد: مصطفى محمد يُفكر في الهروب من غلطة سراي التركي .. ماذا حصل معه؟!

يشار إلى أن فريق فلامينغو البرازيلي قد احتل وصافة الترتيب في النسخة الماضية 2020-2021، برصيد 71 نقطة، بفارق كبير عن حامل اللقب أتلتيكو مينيرو برصيد 84 نقطة.

(المصدر: وطن + عربي بوست)