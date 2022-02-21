تعرف على موعد مباراة يوفنتوس وفياريال والقناة الناقلة في دوري أبطال أوروبا

وطن – يلتقي فريق يوفنتوس أمام منافسه فياريال مساء يوم الثلاثاء، في إطار منافسات ذهاب دور الثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا، والتي ستجمع كلا الفريقين على أرض ملعب “لا سيراميكا”.

موعد مباراة يوفنتوس وفياريال

وستقام مباراة يوفنتوس وفياريال في تمام الساعة العاشرة مساءً. بتوقيت دولة مصر، وفلسطين، سوريا، لبنان، الأردن، السودان، ليبيا، كما وستكون بتوقيت مكة المكرمة ” السعودية”، واليمن، العراق، الكويت، البحرين، قطر عند الساعة الحادية عشر مساءً.

أما بتوقيت دولة الإمارات وعمان في تمام الساعة الثانية عشر مساءً، ولكن بتوقيت دولة الجزائر والمغرب وتونس عند الساعة التاسعة مساءً.

القناة الناقلة للمباراة

وستبث المواجهة القوية بين فريق يوفنتوس وفياريال عبر شبكة قنوات “beIN Sports” الرياضية القطرية. التي تمتلك حقوق البث لنقل منافسات مسابقة دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم.

كما وستنقل المباراة عبر قناة “beIN Sports HD 2” الناقلة لمجريات اللقاء، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11012، وبمعدل ترميز 27500، وباستقطاب أفقي، وبمعدل تردد الموجة 8PSK، ومعدل تصحيح الخطأ 2/3.

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التعليق على مباراة يوفنتوس وفياريال

وسيعلق على مباراة يوفنتوس وفياريال عبر شبكة قنوات “beIN Sports” في منافسات دوري أبطال أوروبا، المعلق العماني خليل البلوشي.

تشكيلة فريق يوفنتوس

وسيدخل المدرب الإيطالي ماسيميليانو أليغري في تشكيلة أساسية متوقعة وسط الغيابات العديد لأبرز نجومه عن المباراة أمام منافسه فياريال، حيث سيتواجد في حراسة المرمى فويتشيك شتشيسنى.

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بينما في دفاع التشكيلة سيكون كلاً من: ماتيس دي ليخت، لوكا بيليجرينى، دانيلو، أليكس ساندرو، أما في وسط التشكيلة سيكون كلاً من اللاعبين، مانويل لوكاتيلى، وستون مكينى، خوان كوادرادو، كما وسيعتمد في هجوم الفريق على الثنائي، دوشان فلاهوفيتش، ألفارو موراتا.

وسيغيب عن المباراة المهمة بسبب الإصابة كلاً من اللاعبين، باولو ديبالا، فيديريكو كييزا، ليوناردو بونوتشى، جورجيو كيللينى.

تشكيلة فريق فياريال

وسيلعب المدرب الإسباني أوناي إيمري في تشكيلة أساسية متوقعة أمام منافسه المستضيف فياريال، حيث سيكون في حراسة المرمى جيرونيمو رولى.

El #VillarrealB ha saltado con camisetas de apoyo al vicepresidente del club. Molta força, José Manuel 💛!#CanteraGrogueta @Primera_RFEF pic.twitter.com/f3A5oSTMnF — Cantera Grogueta (@CanteraGrogueta) February 19, 2022

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وفي دفاع التشكيلة سيأتي كلاً من: سيرج اورييه، بيرفس إستوبينان، باو توريس، عيسى ماندى، أما في وسط الفريق سيكون كلاً من اللاعبين، جيوفانى لو سيلسو، داني باريخو، إتيان كابو، ولكن في هجوم الفريق سيعتمد على الثلاثي، أرنوت جروينفيلد، جيرارد مورينو، بولاى ديا.

(المصدر: وطن + تويتر)