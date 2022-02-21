تحطم طائرة إيرانية watanserb.com
مقتل 3 أشخاص في تحطم مقاتلة إيرانية في تبريز
الهدهد

تحطم طائرة حربية إيرانية في تبريز ومقتل ثلاثة (شاهد)

كتب سالم حنفي
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وطن- أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني، أن طائرة حربية إيرانية تحطمت اليوم الاثنين في منطقة سكنية في مدينة تبريز بشمال غرب البلاد ، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص، بينهم اثنان من أفراد الطاقم.

وأضافت أن الطائرة ارتطمت بالأرض بالقرب من مدرسة كانت مغلقة في ذلك الوقت وقاعة رياضية.

وقالت الإذاعة الحكومية إن القتيل الثالث كان من المشاة وأن التحقيق جار.

وقال المسؤول بالجيش المحلي رضا يوسفي لوسائل الإعلام الحكومية إن الطائرة الحربية الإيرانية التي تحطمت من طراز F5 تستخدم لأغراض التدريب وتحطمت بسبب مشاكل فنية.

وأشاد اليوسفي بالطيارين “للتضحية” بأنفسهما حيث تمكنا من تجنب السكن وهبطت الطائرة في منطقة مفتوحة بجوار الصالة الرياضية.

وذكرت قاعدة “الشهيد فكوري” الجوية الثانية في مدينة تبريز مركز محافظة أذربيجان الشرقية، أن الطائرة الحربية الإيرانية سقطت داخل صالة “الشهيد عليبور” الرياضية في المدينة، مشيرة إلى أن “أسباب الحادث قيد التحقيق”.

وتمتلك القوات الجوية الإيرانية مجموعة متنوعة من الطائرات العسكرية الأمريكية التي تم شراؤها قبل الثورة الإسلامية عام 1979. كما أن لديها طائرات من طرازي ميغ وسوخوي روسية الصنع.

(المصدر: تويتر – وطن)

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سالم حنفي

-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018".

-حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين.
-ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية".

-حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي".

-عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

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