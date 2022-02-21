تحطم طائرة حربية إيرانية في تبريز ومقتل ثلاثة (شاهد)

وطن- أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني، أن طائرة حربية إيرانية تحطمت اليوم الاثنين في منطقة سكنية في مدينة تبريز بشمال غرب البلاد ، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص، بينهم اثنان من أفراد الطاقم.

وأضافت أن الطائرة ارتطمت بالأرض بالقرب من مدرسة كانت مغلقة في ذلك الوقت وقاعة رياضية.

وقالت الإذاعة الحكومية إن القتيل الثالث كان من المشاة وأن التحقيق جار.

التلفزيون الإيراني: مقتل 3 في حادث تحطم الطائرة الحربية في تبريز pic.twitter.com/7IBsBfenEX — ترند (@Trendnews) February 21, 2022

وقال المسؤول بالجيش المحلي رضا يوسفي لوسائل الإعلام الحكومية إن الطائرة الحربية الإيرانية التي تحطمت من طراز F5 تستخدم لأغراض التدريب وتحطمت بسبب مشاكل فنية.

وأشاد اليوسفي بالطيارين “للتضحية” بأنفسهما حيث تمكنا من تجنب السكن وهبطت الطائرة في منطقة مفتوحة بجوار الصالة الرياضية.

وكالة الأنباء الإيرانية : تحطم طائرة حربية إيرانية وسقوطها على مباني سكنية ، ووفاة ركابها . pic.twitter.com/kuDClsdF3p — مالك الروقي (@alrougui) February 21, 2022

وذكرت قاعدة “الشهيد فكوري” الجوية الثانية في مدينة تبريز مركز محافظة أذربيجان الشرقية، أن الطائرة الحربية الإيرانية سقطت داخل صالة “الشهيد عليبور” الرياضية في المدينة، مشيرة إلى أن “أسباب الحادث قيد التحقيق”.

وتمتلك القوات الجوية الإيرانية مجموعة متنوعة من الطائرات العسكرية الأمريكية التي تم شراؤها قبل الثورة الإسلامية عام 1979. كما أن لديها طائرات من طرازي ميغ وسوخوي روسية الصنع.

(المصدر: تويتر – وطن)

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