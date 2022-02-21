المحكمة الجزائية بالسعودية تقضي ببراءة إمام الحرم المكي صالح آل طالب.. هذا ما ينتظره الآن!

وطن – كشف حساب “معتقلي الرأي” المتخصص في نقل أخبار المعتقلين السعوديين، بأن المحكمة الجزائية المتخصصة قضت ببراءة إمام الحرم المكي صالح آل طالب من التهم الموجهة إليه.

وقال حساب “معتقلي الرأي” على موقع التدوين المصغر “تويتر”: “تأكد لنا قيام المحكمة الجزائية المتخصصة بتبرِئةِ إمام الحرم المكي، الشيخ الدكتور صالح آل طالب”.

وأوضح أنه “بانتظار إصدار الحكم النهائي من قبل المحكمة العليا”.

🔴 تأكد لنا قيام المحكمة الجزائية المتخصصة بتبرِئةِ إمام الحرم المكي، الشيخ الدكتور #صالح_آل_طالب، وبانتظار إصدار الحكم النهائي من قبل المحكمة العليا. pic.twitter.com/EwupTCGnTj — معتقلي الرأي (@m3takl) February 21, 2022

يشار إلى أن السلطات السعودية اعتقلت الشيخ الدكتور صالح آل طالب في أغسطس/آب 2018؛ على خلفية خطبة ألقاها في المسجد الحرام عن المنكرات ووجوب الإنكار على فاعلها، ودعا خلالها على من وصفهم بالطغاة الظالمين.

وتتكتم المملكة على الاعتقالات وأسبابها، بيد أن معلومات مسربة تفيد بتعرض العديد من المعتقلين لانتهاكات خطيرة، تشمل التعذيب لحملهم على الاعتراف بجرائم لم يرتكبوها أو التخلي عن مواقفهم المنتقدة للسلطات.

وأثارت حملة الاعتقالات المستمرة للدعاة والمفكرين والناشطين انتقادات دولية للسعودية، وكانت سببا في أزمة دبلوماسية بين السعودية وكندا، وانتقدت الولايات المتحدة حملة الاعتقالات التي دشنتها الرياض، وقالت إنها تتابعها “عن كثب”، وهي الاعتقالات التي وصفتها منظمة العفو الدولية “بالمروعة”.

خطبة الشيخ صالح آل طالب التي تسببت باعتقاله

وللتذكير، تعيد “وطن” نشر الخطبة التي تسببت في اعتقال “آل طالب”حينها، فقد توجه الشيخ صالح آل طالب بصرخة نذير للجميع، متسائلا: “يا أيها المسلمون، ما الذي غيركم حتى بتنا نرى التزاحم على أماكن اللهو والطرب؟”.

وأضاف: “يا أيها المسلمون.. ما الذي غيركم حتى بتنا نرى الرجال مع النساء في المسارح والحفلات جنبا إلى جنب؟”.

وتابع متسائلا: “يا أيها المسلمون.. ما الذي حل بكم حتى بتنا نرى النساء والفتيات يتراقصن مع الشباب جنبا إلى جنب. في منظر والله تقشعر منه الأبدان وترتجف منه القلوب؟”.

وأردف: “أيها المسلمون.. ما الذي دهاكم فقست قلوبكم وجفت مشاعركم وتبدلت أحاسيسكم فبتم ترقصون على جثث قتلى حربكم المدافعين عن دينكم ومقدساتكم وبلادكم؟”.

وزاد بالقول: “أيها المسلمون.. ما الذي أصابكم حتى يتهافت على المساجد فئات من منكم ليس للصلاة فيها بل للصعود عليه. لمشاهدة فاسق يغني وسفيهات وسفهاء يرقصون ويتراقصون؟”.

وتابع مستنكرا: “أنسيتم ام تناسيتم حرمات الله.. أنسيتم ان الذي اعتليتم مبانيه وتراقصتم فوقها هو بيت من بيوت الله؟”.

(المصدر: تويتر – وطن)

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