الدروع الواقية للجسم تدمر الحياة الجنسية لطيار ويطلب تعويضاً قدره 200 ألف جنيه!

وطن – رفع طيار سابق في سلاح الجو الملكي البريطاني، دعوى لمقاضاة وزارة الدفاع، مطالباً تعويضاً قدره 200 ألف جنيه إسترليني، قائلاً إن الدروع الواقية للجسم ثقيلة ودمرت حياته الجنسية.

ويزعم لويس واربورتون (30 عامًا)، أن الدروع الواقية للبدن التي يبلغ وزنها 20 كجم كان لها تأثير ضار على أجزاء كثيرة من حياته الشخصية بما في ذلك العلاقات الجنسية.

وقال الطيار السابق إنه يعاني الآن من العجز الجنسي.

وأضاف لويس واربورتون،إن الملابس الواقية التي كان يجب أن يرتديها أثناء خدمته في بعثات حفظ السلام في مالي، تسببت في تلف الأعصاب والعجز الجنسي.

ويزعم الرجل، والذي حل بطائرات هليكوبتر من طراز شينوك في خدمة عملية مدعومة من الأمم المتحدة، أن وزن المعدات كان مذهلاً يبلغ 20 كيلوجرامًا.

وقال واربوتون إن العتاد ضغط على فخذيه مما جعله يعاني من ألم شديد وخدر بسبب إصابة أعصابه الوركية والفخذية. حسب التلغراف.

واضاف أنه “يجد صعوبة في النوم بسبب الألم المستمر. وتضررت أنشطته المعيشية اليومية. بما في ذلك حياته الشخصية مع شريكته.

كما ادعى أن المعدات تم تعديلها بشكل سيء لدرجة أنها أعاقته في تنفيذ مهامه التجريبية لأنها أعاقت رؤيته للوحة العدادات.

وتابع الطيار السابق ليقول إن إهمال وزارة الدفاع يعني أنه ترك بدون درع مناسب وآمن خلال مهماته. كما اتهمهم بعدم إجراء تقييمات للمخاطر.

تم الإبلاغ عن أن “واربورتون” نبه الإدارة إلى حالته في عام 2019 ، مما أدى إلى خفض درجته الطبية في يوليو من العام التالي.

على الرغم من ذلك، يدعي الطيار السابق أنه لا يزال يعاني من مشاكل وعندما عاد إلى المملكة المتحدة في وقت لاحق من ذلك العام. ,قال إنه لا يستطيع حتى الجلوس على كرسي دون أن يتألم.

(المصدر: ديلي ستار)

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