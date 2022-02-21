طيار سابق يقول إن الدروع الواقية دمرت حياته الجنسية
طيار سابق يقول إن الدروع الواقية دمرت حياته الجنسية
الهدهد

الدروع الواقية للجسم تدمر الحياة الجنسية لطيار ويطلب تعويضاً قدره 200 ألف جنيه!

كتب باسل النجار
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وطن – رفع طيار سابق في سلاح الجو الملكي البريطاني، دعوى لمقاضاة وزارة الدفاع، مطالباً تعويضاً قدره 200 ألف جنيه إسترليني، قائلاً إن الدروع الواقية للجسم ثقيلة ودمرت حياته الجنسية.

ويزعم لويس واربورتون (30 عامًا)، أن الدروع الواقية للبدن التي يبلغ وزنها 20 كجم كان لها تأثير ضار على أجزاء كثيرة من حياته الشخصية بما في ذلك العلاقات الجنسية.

وقال الطيار السابق إنه يعاني الآن من العجز الجنسي.

وأضاف لويس واربورتون،إن الملابس الواقية التي كان يجب أن يرتديها أثناء خدمته في بعثات حفظ السلام في مالي، تسببت في تلف الأعصاب والعجز الجنسي.

ويزعم الرجل، والذي حل بطائرات هليكوبتر من طراز شينوك في خدمة عملية مدعومة من الأمم المتحدة، أن وزن المعدات كان مذهلاً يبلغ 20 كيلوجرامًا.

وقال واربوتون إن العتاد ضغط على فخذيه مما جعله يعاني من ألم شديد وخدر بسبب إصابة أعصابه الوركية والفخذية. حسب التلغراف.

واضاف أنه “يجد صعوبة في النوم بسبب الألم المستمر. وتضررت أنشطته المعيشية اليومية. بما في ذلك حياته الشخصية مع شريكته.

كما ادعى أن المعدات تم تعديلها بشكل سيء لدرجة أنها أعاقته في تنفيذ مهامه التجريبية لأنها أعاقت رؤيته للوحة العدادات.

وتابع الطيار السابق ليقول إن إهمال وزارة الدفاع يعني أنه ترك بدون درع مناسب وآمن خلال مهماته. كما اتهمهم بعدم إجراء تقييمات للمخاطر.

تم الإبلاغ عن أن “واربورتون” نبه الإدارة إلى حالته في عام 2019 ، مما أدى إلى خفض درجته الطبية في يوليو من العام التالي.

على الرغم من ذلك، يدعي الطيار السابق أنه لا يزال يعاني من مشاكل وعندما عاد إلى المملكة المتحدة في وقت لاحق من ذلك العام. ,قال إنه لا يستطيع حتى الجلوس على كرسي دون أن يتألم.

(المصدر: ديلي ستار

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باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها.

مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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