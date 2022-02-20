هل يبدأ غزو أوكرانيا الليلة؟.. تطورات خطيرة وبايدن يدعو مجلس الأمن للانعقاد

وطن – من المقرر أن يلتقي الرئيس بايدن مع مجلس الأمن القومي اليوم، الأحد، لمناقشة خطر تجدد الحرب في أوكرانيا، حيث يحذر المسؤولون من أن موسكو تكثف حملتها التضليلية في محاولة لخلق ذريعة زائفة لشن هجوم عسكري على روسيا.

تطورات الأزمة الأوكرانية

وأجرت القوات النووية الاستراتيجية الروسية تدريبات أشرف عليها الرئيس فلاديمير بوتين يوم، السبت، واتهمت واشنطن القوات الروسية المحتشدة بالقرب من الحدود الأوكرانية بالتقدم والاستعداد للهجوم.

وكانت تقارير استخباراتية قد تحدث عن إمكانية بدء روسيا غزوها لأوكرانيا قبل يوم غد الاثنين، وما يعزز احتمالات ببدء الهجوم الروسي الليلة، وسط مخاوف كبيرة من أزمة عالمية ستتسبب بها هذه الخطوة.

ووفقًا للبيت الأبيض، تلقى بايدن بالفعل تحديثًا للاجتماعات التي عُقدت في مؤتمر ميونيخ للأمن، بما في ذلك الاجتماعات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وتتهم دول غربية وكييف روسيا بالتحضير “لغزو” مزعوم لأوكرانيا. ونفت موسكو هذه الاتهامات، وقالت مرارًا وتكرارًا إنها لا تهدد أي شخص.

وفي الوقت نفسه تعرب موسكو عن مخاوفها الشديدة من النشاط العسكري لحلف الناتو بالقرب من الحدود الروسية، والذي تعتبره خطرًا على أمنها القومي.

كما أشارت روسيا إلى أن المخاوف المتزايدة من “غزو” أوكرانيا يبدو أنها تستخدم كذريعة لتعزيز الوجود العسكري لحلف شمال الأطلسي شرقًا في أوروبا.

هل يتم غزو أوكرانيا الليلة؟

وبحسب وكالة “أسوشيتد برس” فقد انفجرت مئات قذائف المدفعية على طول خط التماس بين الجنود الأوكرانيين والانفصاليين المدعومين من روسيا، وأجلي آلاف الأشخاص شرق أوكرانيا، مما زاد المخاوف اليوم، الأحد من أن المنطقة المضطربة قد تؤدي إلى غزو روسي.

وحذر زعماء غربيون من أن روسيا تستعد لمهاجمة جارتها المحاصرة من ثلاث جهات. بنحو 150 ألف جندي وطائرات حربية ومعدات روسية.

وهددت أمريكا وحلف الناتو أكثر من مرة بفرض عقوبات كبيرة وفورية على روسيا إذا حدث ذلك.

من جانبه دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. إلى اختيار مكان للقاء يمكن أن يجتمع فيه الزعيمان في محاولة لحل الأزمة.

وقال “زيلينسكي” أمس، السبت، في مؤتمر دولي للأمن في ميونيخ بألمانيا: “أوكرانيا ستواصل اتباع المسار الدبلوماسي فقط من أجل تسوية سلمية”، فيما لم يصدر رد فوري من الكرملين على تلك التصريحات.

هل الكرملين يريد الحوار؟

وقال المسؤول البارز في الاتحاد الأوروبي، تشارلز ميشيل ، يوم الأحد إن “السؤال الكبير يبقى: هل الكرملين يريد الحوار؟”

وقال “ميشيل” رئيس المجلس الأوروبي في مؤتمر ميونيخ للأمن: “لا يمكننا أن نقدم غصن زيتون للأبد بينما تجري روسيا تجارب صاروخية وتواصل حشد القوات”.

وأضاف: “هناك شيء واحد مؤكد: إذا كان هناك مزيد من العدوان العسكري، فسنرد بفرض عقوبات شديدة”.

هذا وأمر زعماء الانفصاليين في شرق أوكرانيا يوم، السبت، بتعبئة عسكرية كاملة وأرسلوا المزيد من المدنيين إلى روسيا، التي أصدرت نحو 700 ألف جواز سفر لسكان الأراضي التي يسيطر عليها المتمردون.

وقد يتم استخدام الادعاءات بأن المواطنين الروس يتعرضون للخطر كمبرر لعمل عسكري.

وفي بوادر جديدة على المخاوف من اندلاع الحرب في غضون أيام، طلبت ألمانيا والنمسا من مواطنيهما مغادرة أوكرانيا.

كما ألغت شركة الطيران الألمانية “لوفتهانزا” الرحلات الجوية إلى العاصمة كييف وإلى أوديسا، وهي ميناء على البحر الأسود يمكن أن تكون هدفًا رئيسيًا في الغزو.

وقال مكتب الاتصال التابع لحلف شمال الأطلسي في كييف، إنه سينقل موظفين إلى بروكسل وإلى مدينة لفيف غربي أوكرانيا.

وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن يوم السبت عن استعداد روسيا لشن هجوم “إنهم يتفككون وهم الآن على وشك الضرب”.

بوتين قرر غزو أوكرانيا

فيما قال الرئيس الأمريكي جو بايدن في وقت متأخر من يوم الجمعة إنه بناءً على أحدث المعلومات الاستخباراتية الأمريكية. فقد “اقتنع” الآن بأن بوتين قرر غزو أوكرانيا في الأيام المقبلة والاعتداء على العاصمة.

كما قال مسؤول عسكري أمريكي إن ما يقدر بنحو 40٪ إلى 50٪ من تلك القوات البرية انتقلت إلى مواقع هجومية أقرب إلى الحدود.

وتابع المسؤول ، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لمناقشة التقييمات الأمريكية الداخلية. إن التغيير جار منذ حوالي أسبوع ولا يعني بالضرورة أن بوتين قد توصل إلى غزو.

ولا تزال خطوط الاتصال بين موسكو والغرب مفتوحة. وتحدث وزيرا الدفاع الأمريكي والروس يوم الجمعة.

وحدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مكالمة هاتفية مع بوتين يوم الأحد. واتفق وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف على الاجتماع الأسبوع المقبل.

وتركزت المخاوف الفورية على شرق أوكرانيا ، حيث تقاتل القوات الأوكرانية المتمردين الموالين لروسيا منذ 2014 في صراع أودى بحياة نحو 14 ألف شخص.

وتبادلت أوكرانيا والزعماء الانفصاليون الاتهامات بالتصعيد. وقالت روسيا يوم السبت إن قذيفتين على الأقل أطلقتا من جزء تسيطر عليه الحكومة في شرق أوكرانيا سقطتا عبر الحدود. لكن وزير الخارجية الأوكراني نفى هذا الادعاء ووصفه بأنه “بيان مزيف”.

بينما تعرض كبار المسؤولين العسكريين الأوكرانيين لهجوم قصف خلال جولة في جبهة الصراع الانفصالي المستمر منذ ما يقرب من ثماني سنوات في شرق أوكرانيا. وهرب المسؤولون إلى ملجأ من القنابل قبل أن ينسحبوا من المنطقة. بحسب صحفي في وكالة أسوشيتد برس كان في الجولة.

وفي أماكن أخرى على الخطوط الأمامية، قال جنود أوكرانيون إنهم تلقوا أوامر بعدم الرد على النيران.

توتر كبير داخل أوكرانيا و1500 انفجار في 24 ساعة

واندلعت أعمال عنف متفرقة لسنوات على طول الخط الفاصل بين القوات الأوكرانية والانفصاليين المدعومين من روسيا. لكن الارتفاع الذي شوهد في الأيام الأخيرة أعلى بكثير من أي شيء سجله المراقبون الدوليون مؤخرًا حيث تم تسجيل ما يقرب من 1500 انفجار في 24 ساعة.

هذا وأشار دينيس بوشلين ، رئيس الحكومة الانفصالية الموالية لروسيا في منطقة دونيتسك الأوكرانية. إلى “تهديد مباشر بالعدوان” من القوات الأوكرانية في إعلانه عن دعوته لحمل السلاح.

فيما نفى المسؤولون الأوكرانيون بشدة وجود خطط للسيطرة على المناطق التي يسيطر عليها المتمردون بالقوة.

وقال بوشلين: “أناشد جميع الرجال في الجمهورية الذين يمكنهم حمل السلاح للدفاع عن عائلاتهم وأطفالهم وزوجاتهم وأمهاتهم. معًا نحقق النصر المنشود الذي نحتاجه جميعًا”.

وأعقب تصريح مماثل من نظيره في منطقة لوهانسك. ويوم الجمعة. بدأ المتمردون في إجلاء المدنيين إلى روسيا بإعلان بدا أنه جزء من جهودهم وجهود موسكو لتصوير أوكرانيا على أنها المعتدي.

وأكدت وكالة “أسوشيتد برس” أن البيانات الوصفية من مقطعي فيديو نشرهما الانفصاليون يعلنون إجلاء المدنيين، إلى روسيا تظهر أن الملفات تم إنشاؤها قبل يومين.

وزعمت السلطات الأمريكية أن جهود الكرملين للتوصل إلى ذريعة للغزو يمكن أن تشمل مقاطع فيديو مسجلة مسبقًا.

وقال الجيش الأوكراني إن اثنين من جنوده قتلا في إطلاق نار من الجانب الانفصالي يوم السبت.

أعلنت السلطات في منطقة روستوف الروسية ، المتاخمة لأوكرانيا الشرقية، حالة الطوارئ بسبب تدفق الأشخاص الذين تم إجلاؤهم.

ووصفت تقارير إعلامية ، السبت ، حالة من الفوضى في بعض المعسكرات المخصصة لإيوائهم.

وقالت التقارير إن هناك طوابير طويلة من الحافلات ومئات الأشخاص ينتظرون في البرد لساعات متتالية. ليتم إيواؤهم دون الوصول إلى الطعام أو الحمامات.

بينما أمر بوتين الحكومة الروسية بتقديم 10000 روبل (حوالي 130 دولارًا) لكل شخص تم إجلاؤه. وهو مبلغ يعادل حوالي نصف متوسط ​​الراتب الشهري في شرق أوكرانيا.

ويشار إلى أن المناطق الانفصالية في أوكرانيا، مثل معظم أنحاء شرق البلاد ، يتحدث غالبية سكانها اللغة الروسية. وكرر بوتين يوم الثلاثاء مزاعم بارتكاب “إبادة جماعية” هناك في شرح الحاجة إلى حمايتها.

بينما ألقى أحد الذين تم إجلاؤهم، وهو من سكان دونيتسك عرّف عن نفسه فقط باسم فياتشيسلاف، باللوم على الحكومة الأوكرانية في محنته.

(المصدر: أسوشيتد برس – ترجمة وطن)

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