ما سر اللاصقات التي يضعها “ابن سلمان” على أصابعه مؤخرا؟ .. هذا ما كشفه نجل “الجبري”

وطن – كشف الدكتور خالد الجبري، نجل المسؤول الأمني السعودي الهارب، سعد الجبري، عن مرض يعاني منه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وسر اللاصقات التي يقوم بوضعها على أصابعه بشكل متكرر خلال حضوره العديد من المناسبات مؤخرا.

وقال “خالد الجبري” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” مرفقا بها العديد من الصور التي تظهر اللاصقات على أصابع “ابن سلمان” في أكثر من ظهور. “معلومة طبية: يتساءل الكثير عن اللاصقات الظاهرة على يد مبس بعد عودته للظهور الإعلامي مؤخرًا”.

بينما أوضح أن ولي العهد السعودي” يعاني من اضطراب قضم الجلد Dermatophagia”.

ما علاقة القلق بذلك؟

كما أكد خالد الجبري بأن هذه الحالة تتأثر “بمستوى القلق والتوتر. وترجّح الدراسات صلتها باضطرابات نفسية أخرى كالسيطرة على الانفعالات والاضطرابات الوسواسية القهرية”.

• معلومة طبية: يتساءل الكثير عن اللاصقات الظاهرة على يد مبس بعد عودته للظهور الإعلامي مؤخرًا. يعاني مبس من اضطراب قضم الجلد Dermatophagia. تتأثر هذه الحالة بمستوى القلق والتوتر، وترجّح الدراسات صلتها باضطرابات نفسية أخرى كالسيطرة على الانفعالات والاضطرابات الوسواسية القهرية. pic.twitter.com/9UKckbCLNj — Khalid Aljabri, MD د.خالد الجبري (@JabriMD) February 19, 2022

وكان عدد كبير من المغردين قد تساءلوا عن المرض الذي يعاني منه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. بعد الظهور مع الإعلامي عبد الله المديفر في أبريل/نيسان 2021.

بينما وخلال اللقاء ظهرت عدة حركات غير طبيعية، ولا إرادية على وجه محمد بن سلمان. وقد لفتت هذه الحركات انتباه غالبية المغردين حينها، وأثارت فضولهم بشكل كبير لمعرفة مرض محمد بن سلمان.

وعلى الرغم من عدم الإعلان بشكل رسمي عن المرض الذي يعاني منه ابن سلمان من قبل الديوان الملكي. أو ذكر أية معلومات دقيقة حول المرض، إلا أن بعض الخبراء والأطباء أرجعوا سبب هذه الحركات اللإرادية إلى إصابته بمتلازمة توريت Tourette syndrome. وهي متلازمة تتسبب في ظهور بعض الحركات اللإرادية في الوجه مثل الغمز، أو طرف العين، أو فتح الفم وإغلاقه بطريقة غير طبيعية وغيرها من الحركات.

(المصدر: وطن – متابعات)

إقرأ أيضا: