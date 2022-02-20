قمر اللبنانية تكشف هوية والد ابنتها “لونا” بصورة! (شاهد)

وطن – كشفت الفنانة قمراللبنانية، لأول مرة عن هوية والد ابنتها “لونا”، والتي أنجبتها منذ ما يقارب 3 أشهر.

هنيئاً للمظلوم!

وعبر خاصية الستوري، في حسابها على “انستجرام”، نشرت قمر صورة لجواز سفر ابنتها “لونا”، مع رسالة موجهة لمن طعن في شرفها. وادعى أنها حامل دون زواج.

وكتبت قمر: “هنيئاً للمظلوم عند ربنا وهو بريء. لكل الناس اللي عمالين يتكلموا عني ويقولوا كلام مش كويس، وإن بنتي اتولدت غير معروف هوية والدها”.

وتابعت:” ده باسبور بنتي الأمريكي، وده اسم والدها، ياريت تخليكوا في حالو ومالكوش دعوة بالناس.. لونا مهدي غندور الله يبعتلك أيام حلوة”.

أول صورة لابنة قمر

وقبل أشهر، كشفت قمر ملامح “لونا” لأول مرة منذ ولادتها.

ونشرت قمر فيديوهات قصيرة عبر خاصية الستوري على حسابها في “انستجرام”، لنجلها الكبير مروان وهو يداعب أخته.

وفي لقطات أخرى ظهرت “لونا” وهي تلعب لوحدها، وقد زينتها والدتها بطريقة ملفتة.

“لونا”

وفي نوفمبر الماضي أعلنت قمر عن ولادتها عبر خاصية “الستوري” في حسابها عبر “انستجرام”.

ونشرت قمر صورة لابنتها وهي في سرير المستشفى، معقبة: “مرحبا بك ملاكي الصغير لونا في العالم”.

وتبين أن قمر وضعت مولودتها في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأميركية.

واختارت قمر اسم “لونا” الذي يعني القمر الصغير باللغة الإيطالية.

حامل دون زواج

وكانت قمر قد أعلنت قبل أشهر حملها بدون زواج وهاجمت منتقديها.

واستعرضت قمر حينها الحمل بارتداء بكيني باللون البيج، وفوقه معطف فرو، مستندةً على أريكة في منزلها وتحتسي مشروباً ساخناً.

وأرفقت قمر الصور بتعليق قالت فيه: (حبيبي يكبر، طفلي).

وبدت قمر بأشهرها الأخيرة في الصور، لكن متابعيها لم يتمنوا لها السلامة بقدر ما أعادوا السؤال ذاته (من هو والده؟).

وتعرضت قمر لهجوم شرس من متابعيها إثر عدم إعلانها زواجها أو هوية والد الجنين، وهو ما جعلها ترد الصاع صاعين.

وكتبت قمر اللبنانية منشوراً طويلاً عبر خاصية (الستوري) عبر حسابها على (انستجرام)، طالبت خلالها بعدم التدخل في حياتها الخاصة.

وقالت حينها: (حابين تعرفوا مين أبو الطفل وأنا حامل من مين، حامل من الروح القدس حدا إله معي! لا أحد يتدخل. اليوم أي مخلوق يوجد بالحياة بإرادة الله من انتم حتى تحكموا على روح خلقها الله أو تحرموا وتحللوا خلق الله”.

المصدر: (وطن – انستجرام)

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