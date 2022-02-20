صدمة أسعار.. 80٪ من مشتري السيارات يدفعون أعلى من سعر العرض

وطن – كشف تقرير لموقع “CNN Business” أن 80٪ من مشتري السيارات الجديدة في يناير، دفعوا أكثر من سعر التجزئة المقترح للبيع من قبل الشركات المصنعة.

واعتمد الموقع في تقريره الذي ترجمته (وطن) على بيانات من موقع “Edmunds” على الإنترنت، والذي يتتبع تصنيفات السيارات وأسعارها.

ويأتي ذلك بسبب جائحة كورونا وتأثيراتها السلبية على السوق والعروض التي أدت بالتالي لانخفاض الأسعار. ولكن الآن أي شخص يدفع أقل من سعر العرض “سيكون محظوظا”.

ووفقا للتقرير فإن ارتفاع الأسعار حصل بسبب انخفاض العرض وارتفاع الطلب. لأن هناك “نقص في القطع المطلوبة لصناعة السيارات وخاصة المعالجات الرقمية. مما تسبب في توقف شركات صناعة السيارات مؤقتا عن الإنتاج في مصانع مختلفة”.

وأدى ذلك إلى “حصول التجار والموزعين على عدد أقل من المركبات التي يحتاجون إليها لتلبية طلب العملاء”.

وبشكل عام “ارتفعت الأسعار بما يقرب من 6000 دولار، أو 15٪، عن يناير من العام الماضي.

وحوالي 7500 دولار عن متوسط ​​السعر المدفوع في يناير 2020. قبل أن يبدأ الوباء في إحداث اضطراب بقطاع صناعة السيارات”.

ودفع 2 ٪ فقط من المشترين أكثر من سعر البيع بالتجزئة MSRP قبل عام. ودفع المشترون في المتوسط ​​حوالي 2150 دولارا أقل من السعر الأساسي في ذلك الوقت.

والخبر السار الوحيد لمشتري السيارات وفق التقرير، هو أن أسعار السيارات المستعملة ترتفع بوتيرة أسرع من أسعار السيارات الجديدة، بسبب نقص المعروض من السيارات في هذا السوق.

وأكبر “الفائزين” من الأسعار الحالية للسيارات الجديدة هم التجار والوكلاء وليس المصنعين.

من جانبها أعلنت شركة “أوتو نيشن” (AutoNation)، وهي أكبر شركة لبيع السيارات في الولايات المتحدة، الخميس. عن تحقيق أرباح ربع سنوية وسنوية قياسية.

إستياء بين مشتري السيارات

لكن العديد من مشتري السيارات مستاؤون من فكرة دفع سعر أعلى من سعر العرض. وتتسبب مخاوفهم في القلق بين بعض صانعي السيارات أنفسهم.

حيث أرسل كل من جنرال موتورز (GM) وفورد (F) رسائل إلى وكلائهم يخبرونهم أنه يمكن أن يتم تخفيض تخصيصهم للمركبات الجديدة وإعادة توجيههم إلى التجار الآخرين إذا تم تحديد أنهم منخرطون في ما يعتبره صانعو السيارات ممارسات مسيئة.

وعلى وجه الخصوص تشعر كل من “جنرال موتورز” و”فورد” بالقلق من أن العملاء الذين وضعوا وديعة لحجز الموديلات القادمة، لا سيما موديلات EV مثل Ford F-150 Lightning. يتم إخبارهم بأنه يجب عليهم دفع الآلاف فوق سعر الصرف الذي توقعوا دفعه .

وقام ما يقرب من 200000 من عملاء فورد بتقديم ودائع لسيارات Lightning ، على سبيل المثال ، ولدى جنرال موتورز قائمة حجز مماثلة لبعض سياراتها الكهربائية الحديثة والقادمة ، مثل GMC Hummer EV Pickup و Cadillac Lyriq.

هذا وقال ستيف كارلايل ، رئيس GM أمريكا الشمالية في بيان بعثه إلى التجار: “نما إلى علمنا أن بعض الوكلاء حاولوا المطالبة بأموال تتجاوز مبالغ الحجز المحددة في قواعد برنامج جنرال موتورز و / أو طلبوا من العملاء دفع مبالغ تتجاوز بكثير مشروع تجديد نظم الإدارة من أجل شراء أو استئجار سيارة . ”

قال المتحدث باسم فورد سعيد ديب إن شركة فورد قد أخطرت التجار بشأن مخاوف مماثلة تتعلق بـ Lightning. والتي من المقرر أن تبدأ الإنتاج في الربيع ؛ يمكن للعملاء الذين لديهم حجوزات البدء في إكمال طلباتهم بدءًا من 4 يناير.

وأضاف أن الشركة تدرس أيضًا الأقساط الكبيرة للطرازات الساخنة الأخرى ، بما في ذلك Mustang Mach-E و Bronco. وهي سيارة تعمل بالبنزين.

(المصدر: CNN Business– ترجمة وطن)

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