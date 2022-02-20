حفيظ دراجي ينتصر .. القضاء القطري يقول كلمته بعد 200 شكوى مغربيّة ضد المعلّق الجزائري

وطن – قال القضاء القطري كلمته رسمياً، فيما يخصّ دعوى قضائية مغربيّة رفعت ضد المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي بزعم طعنه في شرف النساء المغربيات.

وحسب مصادر مطلعة، فقد رفضت النيابة العامة القطرية الشكوى الأولى من محامين مغاربة ضد حفيظ دراجي، ليعيد النظام المغربي الكرة بالايعاز لمواطنين مقيمين بالدوحة بمقاضاة المعلق الجزائري.

وأوضحت إن الشكاوى ضد دراجي بلغت 200 شكوى في قطر من مواطنين وحتى زملاء له في قنوات بيين سبورت والجزيرة، انساقوا وراء ادعاءات من ذباب الكتروني محسوب على نظام المخزن.

وأظهرت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة القطرية، عن طريق قسم الجرائم الاقتصادية والالكترونية، ومنها تفقد حساب تويتر الخاص بحفيظ دراجي، بالتنسيق مع إدارة شبكة التواصل الاجتماعي “تويتر”، بأنه لم تصدر من الأخير رسائل خاصة تجاه تلك الفتاة.

كما أظهرت التحقيقات، إنه بعكس ما تم تداوله من قبل الذباب المخزني والذي تلقفه اعلاميون محسوبون على النظام في الرباط. فإن الفتاة المغربية هي التي تهكمت على حفيظ دراجي وقامت بسب والدته بألفاظ قبيحة دون أن يرد عليها .

وبناء على هذه المعطيات، قررت النيابة العامة القطرية حفظ الملف، بعد أن تبين أن هذه التهم غير مؤسسة.

ذباب “نظام المخزن” يلفق اشاعات ضد حفيظ دراجي!

وكان الإعلام المغربي وكتائب الذباب الإلكتروني التابعة للنظام، لفقت إشاعات مغرضة ضد حفيظ دراجي.

ومن تلك الإشاعات رواية لإحدى الفتيات زعمت فيها أن “دراجي” انهال عليها وعلى والشعب المغربي بالسب والشتم. الأمر الذي نفاه المعلق الجزائري شكلا وموضوعا وأثبت فبركته بالأدلة.

بداية الأزمة كانت عندما زعمت إحدى الفتيات المغربيات أن “دراجي” انهال عليها وعلى والشعب المغربي بالسب والشتم، والتلفظ بألفاظ بذيئة ووصفه للشعب المغربي بأوصاف قبيحة وغير أخلاقية، عقب انتهاء المباراة التي جمعت بين المنتخب الجزائري ومنتخب كوت ديفوار ضمن بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في الكاميرون والتي انتهت بخسارة “محاربي الصحراء” وخروجهم من الدور الأول للبطولة.

هذه الألفاظ كما زعمت الفتاة قد أطلقها “دراجي” في رسالة خاصة عبر حسابه في موقع “تويتر”، عقب أن أرسلت له رسالة تسخر منه ومن المنتخب الجزائري عقب الهزيمة التي تلقاها، في إطار مباريات الجولة الثالثة لدور مجموعات بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم.

كما نشرت الفتاة، مقطع فيديو زعمت فيه أنه توثيق للمحادثة المزعومة. إلا أنه لوحظ أن خلفية الحساب المزعوم تختلف كلية عن الخلفية الموجودة في حساب “دراجي” الأصلي والموثق.

من جانبه، علق الإعلامي الجزائري حفيظ دراجي على ما تم تداوله، مثبتا بالدليل القاطع عدم صحة الرسالة المزعومة.

وعرض صورة لحسابه الأصلي وأخرى للحساب المزور. والذي تم تدشينه لمجرد الإساءة إليه.

(المصدر: متابعات وطن)

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