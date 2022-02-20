ترتيب الدوري الإيطالي بعد تعثر ميلان أمام ساليرنيتانا

وطن – شهدت منافسات الأسبوع ال26 من الدوري الإيطالي، تعثر المتصدر فريق ميلان خارج دياره أمام متذيل الترتيب ساليرنيتانا بالتعادل الإيجابي بهدفين لكليهما في الدوري الممتاز.

ميلان والتعادل الإيجابي أمام ساليرنيتانا

وأحرز فريق ميلان أولى أهداف المباراة في شباك منافسه المستضيف. لتلك المواجهة فريق ساليرنيتانا في الدقيقة الخامسة على بداية اللقاء عن طريق جونيور ميسياس.

كما وأدرك فريق ساليرنيتانا التعادل في الدقيقة ال29 بواسطة اللاعب فيدريكو بونازولي، وفي الدقيقة ال72. سجل فريق ميلان عن طريق ميلان ديوريتش، وفرض صاحب الأرض هدف التعادل في الدقيقة ال77 من توقيع اللاعب أنتي ريبيتش.

وشهد اللقاء السيطرة والقوة بين كلا الفريقين طيلة مجريات أحداث المباراة، حيث وصل عدد تسديدات فريق الضيف ميلان إلى 13 تسديدة، على عكس الفريق المستضيف ساليرنيتانا الذي وصل عدد تسديداته باتجاه شباك المرمى إلى 9 تسديدات في المباراة.

ويستعد فريق ميلان لمواجهة ليست بالسهلة، أمام منافسه أودينيزي في منافسات دوري الكالتشيو الإيطالي نهاية الأسبوع الجاري.

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ترتيب الدوري الإيطالي

ورغم التعادل في المباراة الأخيرة أمام منافسه ساليرنيتانا ما زال فريق ميلان يتصدر ترتيب الدوري الإيطالي. برصيد 56 نقطة، ويليه في الوصافة فريق إنتر ميلان في المركز الثاني برصيد 54 نقطة.

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كما وجاء في المركز الثالث فريق نابولي بفارق نقطة واحدة برصيد 53 نقطة، وفي المركز الرابع آتى فريق يوفنتوس برصيد 47 نقطة، لكن في المركز الخامس آتى فريق أتالانتا برصيد 44 نقطة.

ترتيب الدوري الإيطالي حاليا… pic.twitter.com/NITLAGtCUr — Nawaf 95 (@juve__110) February 19, 2022

وفي المركز السادس جاء فريق لاتسيو برصيد 42 نقطة، كما وجاء فريق روما في المركز السابع برصيد 41 نقطة، ويليه فريق فيورنتينا في المركز الثامن برصيد 39 نقطة.

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بينما في المركز التاسع جاء فريق هيلاس فيرونا برصيد 37 نقطة، أما في المركز العاشر تورينو برصيد 33 نقطة خلال منافسات الموسم الحالي.

(المصدر: وطن + تويتر)