أول سيارة كهربائية عمانية ميس watanserb.com
أول سيارة كهربائية عمانية ميس
الهدهد

بمواصفات عالمية .. سلطنة عمان تستعد لتدشين أول سيارة كهربائية صنعت محليا

كتب سالم حنفي
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وطن – من المقرر أن تطلق شركة ميس العمانية أول سيارة كهربائية محلية الصنع بسلطنة عمان خلال شهر مارس/آذار المقبل.

كما كان جناح سلطنة عمان في معرض “إكسبو ٢٠٢٠ دبي”. قد شهد توقيع اتفاقية استثمارية لإطلاق أول سيارة كهربائية عُمانية “ميس”. حيث وُقِّعَت الاتفاقية بين شركة ميس للسيارات والصندوق العُماني للتكنولوجيا، الذي مثّله المدير التنفيذي بالصندوق، محمد بن أحمد الراسبي، بينما وقّع عن شركة ميس الشريك المؤسس في الشركة، حيدر بن عدنان الزعابي.

كما تتميز سيارة ميس الكهربائية، وفقا للموقع الإلكتروني للشركة. بتصميم مستقبلي فريد من نوعه إضافة لتقنيات متفوقة على مستوى صعيد السيارات العالمية. والتي تكون مطابقة المعايير والمواصفات العالمية.

بينما تُحقق السيارة تسارعًا من 0-100 كم في غضون 4 ثوانٍ. ومن المنتظر أن تتجاوز المسافة التي تقطعها السيارة بشحنة واحدة 500 كم. ومن المنتظر أن تتضاعف المسافة مع تطوير خدمة الشحن الذاتي للسيارة.

عرضت في أكسبو دبي

وكان الشريك المؤسس في شركة ميس للسيارات، حيدر بن عدنان الزعابي، قد صرح أنّ الاتفاقية في أرض إكسبو دبي تأتي سعياً من الشركة لإبراز سيارة ميس للعالم.

كما تم استغلال هذا الحدث الأول من نوعه في المنطقة والشرق الأوسط. ليكون بداية انطلاقة قوية للمنتج العُماني المبتكر بأيدٍ عُمانية وأفكار تكنولوجية عصرية.

كما أضاف أنّ سيارة ميس الكهربائية تتميّز بتصميم مستقبلي فريد من نوعه. إضافة لتقنيات متفوّقة على مستوى السيارات العالمية. والتي تكون مطابقة للمعايير والمواصفات العالمية، إذ وُقِّعَ مع مركز أبحاث الطاقة المتجددة في جامعة السلطان قابوس لتطوير تقنية حديثة متعلقة بزيادة كفاءة استهلاك الطاقة. لتمكين السيارة من قطع مسافات عالية من شحنة واحدة.

بينما أشار إلى أنّ صناعة سيارات ميس ستُسهم في بناء منظومة متكاملة من الصناعات المرتبطة بقطاع السيارات. وزيادة القيمة المُضافة والعوائد للبلد من استغلال المواد الخام المصنَّعة محلياً. وإيجاد أكثر من ٨٠٠ فرصة للشركات الصغيرة والمتوسطة. لتوفير احتياجات هذا القطاع المستقبلي الواعد.

كما ختم الزعابي حديثه بالقول إنّ سيارة ميس الكهربائية ستقطع مسافات كبيرة تصل إلى ألف كيلومتر. دون الحاجة للشحن الكهربائي، ومن المتوقع أن تكون متوافرة في شهر مارس/ آذار المقبل.

 

(المصدر: وطن – متابعات)

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سالم حنفي

-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018".

-حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين.
-ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية".

-حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي".

-عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

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