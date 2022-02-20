برشلونة يُواصل التألق مع تشافي بعد هزيمة فالنسيا في عقر داره (فيديو)

وطن – حقق فريق برشلونة الفوز الثمين على فالنسيا برباعية ثمينة مقابل هدف وحيد، في قمة منافسات الجولة ال25 من دوري الليغا الإسبانية على أرض ملعب “ميستايا”.

برشلونة والفوز على فالنسيا في قمة الدوري الإسباني

وسجل فريق برشلونة “البلوغرانا” الهدف الأول في شباك المستضيف فالنسيا بالدقيقة ال23. عن طريق النجم الغابوني أوباميانج، وفي الدقيقة ال32 عاد الفريق الكتالوني لهز شباك فالنسيا من جديد وإحراز ثاني أهداف اللقاء عن طريق الهولندي فرينكي دي يونج.

🤯 بعد مرور 3 دقائق على دخوله بديلاً.. بيدري يرسل كرة لا تصد ولا ترد راسماً هدفاً رائعاً في شباك "الخفافيش"#الدوري_الاسباني | #فالنسيا_برشلونة #LaLiga pic.twitter.com/c6YDIbEIid — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 20, 2022

كما وأحرز أوباميانج الهدف الثاني له والثالث لفريق برشلونة في الدقيقة ال38، وختم النجم الإسباني بيدري المباراة بهدف رابع سجله في الدقيقة ال63 من عمر زمن المباراة.

وجاء هدف فريق فالنسيا “الخفافيش” الوحيد للفريق داخل شباك الفريق الكتالوني في الدقيقة ال52 عن طريق كارلوس سولير.

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تشكيلة فريق برشلونة

ودخل المدرب تشافي هيرنانديز المواجهة القوية بتشكيلة أساسية أمام المستضيف فالنسيا، حيث تواجد في حراسة المرمى تير شتيغن.

وفي دفاع تشكيلة الفريق آتى كلاً من: جوردي ألبا، سيرجينو دست، رونالد أراخو، إريك غارسيا، كما وجاء في وسط التشكيلة كلاً من اللاعبين، فرينكي دي يونج، بوسكيتس، جافي، واعتمد المدرب في هجوم الفريق على الثلاثي، فيران توريس، أوباميانغ، عثمان ديمبيلي.

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تشكيلة فريق فالنسيا

ولعب المدرب خوسيه بوردالاس المباراة في تشكيلة أساسية أمام منافسه الضيف برشلونة، حيث كان في حراسة المرمى جيورجي مامارداشفيلي.

أهداف برشلونه وفالنسيا في الدوري الإسباني مساء اليوم pic.twitter.com/w7SgrYXw5h — 𝙈𝙊𝙃𝘼𝙈𝙈𝙀𝘿 (@MOHAMMED77X7) February 20, 2022

كما وجاء في دفاع التشكيلة كلاً من اللاعبين، خوسيه جايا، عمر الديريتي، مختار دياخابي، ديميتري فولكييه، لكن في خط الوسط آتى كلاً من: بريان جيل، إلياكس موريبا، هوغو غيامون، كارلوس سولير، وفي هجوم الفريق اعتمد المدرب على الثنائي، هوغو دورو، غونزالو غيديز.

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وبهذا الفوز رفع فريق برشلونة رصيده إلى 42 نقطة في المركز الرابع من ترتيب الدوري الإسباني، فيما تجمد رصيد منافسه فالنسيا الخاسر عند النقطة 30 في المركز الثاني عشر خلال منافسات الموسم الجاري.

(المصدر: وطن + تويتر)