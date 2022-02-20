مباراة برشلونة وفالنسيا وقمة منافسات الدوري الإسباني
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برشلونة يُواصل التألق مع تشافي بعد هزيمة فالنسيا في عقر داره (فيديو)

منافسات الأسبوع ال25 من دوري "الليغا" الإسبانية لهذا الموسم

كتب فارس أبو شيحة
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وطن – حقق فريق برشلونة الفوز الثمين على فالنسيا برباعية ثمينة مقابل هدف وحيد، في قمة منافسات الجولة ال25 من دوري الليغا الإسبانية على أرض ملعب “ميستايا”.

برشلونة والفوز على فالنسيا في قمة الدوري الإسباني

وسجل فريق برشلونة “البلوغرانا” الهدف الأول في شباك المستضيف فالنسيا بالدقيقة ال23. عن طريق النجم الغابوني أوباميانج، وفي الدقيقة ال32 عاد الفريق الكتالوني لهز شباك فالنسيا من جديد وإحراز ثاني أهداف اللقاء عن طريق الهولندي فرينكي دي يونج.

كما وأحرز أوباميانج الهدف الثاني له والثالث لفريق برشلونة في الدقيقة ال38، وختم النجم الإسباني بيدري المباراة بهدف رابع سجله في الدقيقة ال63 من عمر زمن المباراة.

وجاء هدف فريق فالنسيا “الخفافيش” الوحيد للفريق داخل شباك الفريق الكتالوني في الدقيقة ال52 عن طريق كارلوس سولير.

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تشكيلة فريق برشلونة

ودخل المدرب تشافي هيرنانديز المواجهة القوية بتشكيلة أساسية أمام المستضيف فالنسيا، حيث تواجد في حراسة المرمى تير شتيغن.

وفي دفاع تشكيلة الفريق آتى كلاً من: جوردي ألبا، سيرجينو دست، رونالد أراخو، إريك غارسيا، كما وجاء في وسط التشكيلة كلاً من اللاعبين، فرينكي دي يونج، بوسكيتس، جافي، واعتمد المدرب في هجوم الفريق على الثلاثي، فيران توريس، أوباميانغ، عثمان ديمبيلي.

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تشكيلة فريق فالنسيا

ولعب المدرب خوسيه بوردالاس المباراة في تشكيلة أساسية أمام منافسه الضيف برشلونة، حيث كان في حراسة المرمى جيورجي مامارداشفيلي.

كما وجاء في دفاع التشكيلة كلاً من اللاعبين، خوسيه جايا، عمر الديريتي، مختار دياخابي، ديميتري فولكييه، لكن في خط الوسط آتى كلاً من: بريان جيل، إلياكس موريبا، هوغو غيامون، كارلوس سولير، وفي هجوم الفريق اعتمد المدرب على الثنائي، هوغو دورو، غونزالو غيديز.

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وبهذا الفوز رفع فريق برشلونة رصيده إلى 42 نقطة في المركز الرابع من ترتيب الدوري الإسباني، فيما تجمد رصيد منافسه فالنسيا الخاسر عند النقطة 30 في المركز الثاني عشر خلال منافسات الموسم الجاري.

(المصدر: وطن + تويتر)

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي.
حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة.
حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة.
عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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