مباراة باريس سان جيرمان ونانت في الدوري الفرنسي
مباراة باريس سان جيرمان ونانت في الدوري الفرنسي
Videoرياضة

باريس سان جيرمان يتلقى الهزيمة القاسية أمام نانت في الدوري الفرنسي (فيديو)

كتب فارس أبو شيحة
0

وطن – تلقى فريق باريس سان جيرمان الخسارة الثقيلة أمام نانت بثلاثة أهداف ثمينة مقابل هدف وحيد، في إطار منافسات الجولة ال25 من الدوري الفرنسي الممتاز.

باريس سان جيرمان والسقوط أمام نانت

وافتتح أصحاب الأرض فريق نانت أولى أهداف اللقاء. في شباك المتصدر باريس سان جيرمان ” البي أس جي” بالدقيقة الرابعة على بدء صافرة انطلاق المباراة عن طريق راندال كوكو.

وعزز فريق نانت نتيجة اللقاء بهدف ثاني جاء في الدقيقة ال16. من توقيع كوينتن ميرلين، كما وآتى الهدف الثالث في الدقيقة السادسة من الوقت البديل على نهاية مجريات الشوط الأول عن طريق لودوفيتش بلاس عبر ركلة جراء.

اقرأ المزيد: الفتى الذهبي “هالاند” قريب من التوقيع مع ريال مدريد

وأحرز فريق باريس سان جيرمان الهدف الوحيد للفريق في اللقاء في الدقيقة ال47. عن طريق النجم البرازيلي نيمار جونيور، كما وأهدر الأخير ركلة جراء في الدقيقة ال58 تحصل عليها الفريق بغرابة بعد تصدي حارس مرمى فريق نانت لها بسهولة.

باريس سان جيرمان والخسارة الثانية في الدوري الفرنسي

كما وتعد الخسارة الثانية التي يتلقاها فريق باريس سان جيرمان” البي أس جي”. بعد سلسة من الانتصارات في منافسات الدوري الفرنسي، على الرغم من مشاركة ميسي ونيمار ومبابي في المباراة.

اقرأ المزيد: مرتضى منصور يحسم مصير الحارس أبو جبل مع الزمالك المصري

وكان فريق باريس سان جيرمان الأكثر تسديداً باتجاه شباك مرمى الفريق المستضيف نانت الفرنسي. حيث وصل عدد تسديداته إلى 16 تسديدة، فيما وصل عدد تسديدات الفريق المنافس نانت إلى 13 تسديدة طيلة مجريات أحداث المباراة.

بينما كانت نسبة استحواذ فريق باريس سان جيرمان في المباراة 72%، على عكس فريق نانت الذي وصل نسبة استحواذه إلى 28%.

اقرأ المزيد: تصرف بغداد بونجاح مع مدربه يثير الجدل الواسع عبر السوشيال ميديا (شاهد)

ويتصدر فريق باريس سان جيرمان صدارة ترتيب الدوري الفرنسي. على الرغم من الخسارة أمام نانت برصيد 59 نقطة، كما ورفع فريق نانت الفائز في المباراة رصيده إلى 38 نقطة في المركز الخامس من جدول الترتيب خلال منافسات الموسم الحالي.

(المصدر: وطن + تويتر)

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي.
حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة.
حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة.
عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

قد يعجبك ايضا
رياضة

الفتى الذهبي “هالاند” قريب من التوقيع مع ريال مدريد

رياضة

تصرف بغداد بونجاح مع مدربه يثير الجدل الواسع عبر السوشيال ميديا (شاهد)

رياضة

تريزيجيه يتألق مع باشاك شهير ويسجل أول ثنائي في الدوري التركي (فيديو)

رياضة

ترتيب الدوري التركي بعد انفراد طرابزون سبور على عرش الصدارة

رياضة

تعرف على موعد مباراة برشلونة وفالنسيا في قمة الدوري الإسباني

رياضة

موعد مباراة ريال مدريد وألافيس والقناة الناقلة في الدوري الإسباني

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More