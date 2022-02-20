باريس سان جيرمان يتلقى الهزيمة القاسية أمام نانت في الدوري الفرنسي (فيديو)

وطن – تلقى فريق باريس سان جيرمان الخسارة الثقيلة أمام نانت بثلاثة أهداف ثمينة مقابل هدف وحيد، في إطار منافسات الجولة ال25 من الدوري الفرنسي الممتاز.

باريس سان جيرمان والسقوط أمام نانت

وافتتح أصحاب الأرض فريق نانت أولى أهداف اللقاء. في شباك المتصدر باريس سان جيرمان ” البي أس جي” بالدقيقة الرابعة على بدء صافرة انطلاق المباراة عن طريق راندال كوكو.

فرحة لاعبي فريق #نانت مع جماهيرهم بعد إكتساح #باريس_سان_جيرمان 3-1

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– صاحب المركز العاشر في #الدوري_الفرنسي يلحق أول هزيمة بالمتصدر منذ 4 أشهر

🔥⚽️@FCNantes @Ligue1_Arab pic.twitter.com/qYqLDttxZR — Al Modaraj – المدرج (@almodarajtv) February 20, 2022

وعزز فريق نانت نتيجة اللقاء بهدف ثاني جاء في الدقيقة ال16. من توقيع كوينتن ميرلين، كما وآتى الهدف الثالث في الدقيقة السادسة من الوقت البديل على نهاية مجريات الشوط الأول عن طريق لودوفيتش بلاس عبر ركلة جراء.

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وأحرز فريق باريس سان جيرمان الهدف الوحيد للفريق في اللقاء في الدقيقة ال47. عن طريق النجم البرازيلي نيمار جونيور، كما وأهدر الأخير ركلة جراء في الدقيقة ال58 تحصل عليها الفريق بغرابة بعد تصدي حارس مرمى فريق نانت لها بسهولة.

امدح اسيست ميسي ولا هدف نيمار 😍🔥

pic.twitter.com/oL2rsFh4fy — هتاّن (@h_ta77) February 19, 2022

باريس سان جيرمان والخسارة الثانية في الدوري الفرنسي

كما وتعد الخسارة الثانية التي يتلقاها فريق باريس سان جيرمان” البي أس جي”. بعد سلسة من الانتصارات في منافسات الدوري الفرنسي، على الرغم من مشاركة ميسي ونيمار ومبابي في المباراة.

نهاية المباراة في نانت. pic.twitter.com/xt0y1Qfr1t — باريس سان جيرمان (@PSG_arab) February 19, 2022

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وكان فريق باريس سان جيرمان الأكثر تسديداً باتجاه شباك مرمى الفريق المستضيف نانت الفرنسي. حيث وصل عدد تسديداته إلى 16 تسديدة، فيما وصل عدد تسديدات الفريق المنافس نانت إلى 13 تسديدة طيلة مجريات أحداث المباراة.

بينما كانت نسبة استحواذ فريق باريس سان جيرمان في المباراة 72%، على عكس فريق نانت الذي وصل نسبة استحواذه إلى 28%.

Plus que jamais une victoire D’ÉQUIPE. Et surtout, c’est une victoire pour vous. Quelle ambiance. Il y a des semaines importants a venir et c’est ensemble q’on peux faire de belles choses! Vamos chicos💛💚 pic.twitter.com/NlL4fnwngz — Pedro Chirivella (@pedrochb97) February 20, 2022

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ويتصدر فريق باريس سان جيرمان صدارة ترتيب الدوري الفرنسي. على الرغم من الخسارة أمام نانت برصيد 59 نقطة، كما ورفع فريق نانت الفائز في المباراة رصيده إلى 38 نقطة في المركز الخامس من جدول الترتيب خلال منافسات الموسم الحالي.

(المصدر: وطن + تويتر)