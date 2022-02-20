الفنان المغربي محمد الريفي يصرخ بأعلى صوته في الشارع طالبا عفو أمه! (شاهد)

وطن – تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنان المغربي ونجم برنامج “إكس فاكتور” محمد الريفي وهو يصرخ في الشارع وينادي أمه بهستيريا بساحة الأمم وسط مدينة الدار البيضاء. الأمر الذي أثار صدمة بعض المارة الذين سارعوا لتهدئته.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد ظهر الريفي وهو يصرخ بأعلى صوته “أمي .. أمي”.

كما أظهر الفيديو كيف التم العديد من المارة حوله وحاولوا تهدئته.

محمد الريفي نجم اكس فاكتور يصرخ في الشارع مثل المجنون ، و للعلم ان والدته ليس بها شيء.

ويقال انه يقوم بهذه الحركات مؤخرا لجلب الانتباه من الصحافة بعد ما فشل فنيا pic.twitter.com/8AxBcV9309 — People بالعربي (@peoplebelarabi) February 19, 2022

ما علاقة زوجته بذلك؟

كما يشار إلى أن محمد الريفي سبق وأن كشف في إحدى تصريحاته أن أشقائه لا يسمحون له برؤية والدته “مينة”. لترد هذه الأخيرة على تصريحات ابنها من خلال تسجيل صوتي نشره ابنها أحمد الريفي.

بينما نفت والدة الريفي تصريحات ابنها، وأكدت أن أشقاءه لم يمنعوه من رؤيتها. بالمقابل اتهمت زوجته بشكل غير مباشر بـ”تسييره واتخاذ القرارات بدلا عنه”.

وعبرت أم الريفي عن غضبها منه، لأن ما يقوله عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، عكس ما يقوله لها في الهاتف.

وتابعت: “بغيتيني نرضي عليك، إلى كان على الرضا والله ما عمرني نرضي عليك”.

مفاجئة مدوية

وكان أحمد، شقيق محمد الريفي، قد فجر خلال شهر يناير الماضي “مفاجأة مدوية” بخصوص مرض أخيه.

ونشر أحمد مجموعة تدوينات عبر حسابه على إنسنتجرام، وجه فيها اتهاما مباشرة لزوجة شقيقه محمد. قائلا: “آن الأوان أن تخرج عائلة الفنان محمد الريفي عن صمتها. حسبي الله ونعم الوكيل لكل من سوت له نفسه أن يفرق بين أم وابنها لغاية في نفس يعقوب.. الفاهم يفهم”.

كما تابع: “باسم أمي الحبيبة وتاج راسي (أمي مينة) وباسمي أنا أحمد الريفي الأخ التوأم للفنان محمد الريفي وباسم إخوتي البنات. أخبر كل من يستفسر عن سبب حالته أن الحالة الكئيبة التي وصل لها أخي الغالي الطيب الفنان محمد الريفي. ناتجة عن سوء التسيير والاستغلال التام والاحتجاز القسري. والتحكم التام في شخصيته وماله ومسيرته الفنية… الضغط يولد الانفجار”.

وكشف أحمد الريفي أن زوجة شقيقه تزوجت بمحمد “دون علم وموافقة عائلته”.

(المصدر: وطن – تويتر)

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