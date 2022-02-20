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الفنان المغربي محمد الريفي يصرخ بأعلى صوته في الشارع طالبا عفو أمه! (شاهد)

كتب سالم حنفي
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وطن – تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنان المغربي ونجم برنامج “إكس فاكتور” محمد الريفي وهو يصرخ في الشارع وينادي أمه بهستيريا بساحة الأمم وسط مدينة الدار البيضاء. الأمر الذي أثار صدمة بعض المارة الذين سارعوا لتهدئته.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد ظهر الريفي وهو يصرخ بأعلى صوته “أمي .. أمي”.

كما أظهر الفيديو كيف التم العديد من المارة حوله وحاولوا تهدئته.

ما علاقة زوجته بذلك؟

كما يشار إلى أن محمد الريفي سبق وأن كشف في إحدى تصريحاته أن أشقائه لا يسمحون له برؤية والدته “مينة”. لترد هذه الأخيرة على تصريحات ابنها من خلال تسجيل صوتي نشره ابنها أحمد الريفي.

بينما نفت والدة الريفي تصريحات ابنها، وأكدت أن أشقاءه لم يمنعوه من رؤيتها. بالمقابل اتهمت زوجته بشكل غير مباشر بـ”تسييره واتخاذ القرارات بدلا عنه”.

وعبرت أم الريفي عن غضبها منه، لأن ما يقوله عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، عكس ما يقوله لها في الهاتف.

وتابعت: “بغيتيني نرضي عليك، إلى كان على الرضا والله ما عمرني نرضي عليك”.

مفاجئة مدوية

وكان أحمد، شقيق محمد الريفي، قد فجر خلال شهر يناير الماضي “مفاجأة مدوية” بخصوص مرض أخيه.

ونشر أحمد مجموعة تدوينات عبر حسابه على إنسنتجرام، وجه فيها اتهاما مباشرة لزوجة شقيقه محمد. قائلا: “آن الأوان أن تخرج عائلة الفنان محمد الريفي عن صمتها. حسبي الله ونعم الوكيل لكل من سوت له نفسه أن يفرق بين أم وابنها لغاية في نفس يعقوب.. الفاهم يفهم”.

كما تابع: “باسم أمي الحبيبة وتاج راسي (أمي مينة) وباسمي أنا أحمد الريفي الأخ التوأم للفنان محمد الريفي وباسم إخوتي البنات. أخبر كل من يستفسر عن سبب حالته أن الحالة الكئيبة التي وصل لها أخي الغالي الطيب الفنان محمد الريفي. ناتجة عن سوء التسيير والاستغلال التام والاحتجاز القسري. والتحكم التام في شخصيته وماله ومسيرته الفنية… الضغط يولد الانفجار”.

وكشف أحمد الريفي أن زوجة شقيقه تزوجت بمحمد “دون علم وموافقة عائلته”.

 

(المصدر: وطن – تويتر)

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سالم حنفي

-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018".

-حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين.
-ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية".

-حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي".

-عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

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