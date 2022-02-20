العثور على تمساح عمره 93 مليون عاما مع ديناصور صغير في معدته!

وطن – اكتشف العلماء تمساحًا عمره 93 مليون عام وبه ديناصور صغير في بطنه. بحسب صحيفة “ميرور” البريطانية

وقد أطلق عليها اسم (Confractosuchus Sauroktonos) من قبل الخبراء وتم العثور عليها مع ديناصور ما قبل التاريخ في معدته.

يعتقد تقرير صادر عن مجلة Gondwana Research العلمية، أن التمساح الضخم نما إلى حوالي 2.5 متر (6-8 قدم) ويعتقد أنه مات في فيضان.

ويقال إن التمساح حافظ على الديناصور بنسبة 35٪ مع “جمجمة شبه كاملة” وأسنانه المخيفة.

قام الباحثون بفحصها بمزيد من التفصيل باستخدام عمليات المسح ثلاثية الأبعاد والأشعة السينية.

قال جوزيف بيفيت، مؤلف مشارك في الدراسة، لـ Indy100: “في الفحص الأولي في عام 2015، اكتشفت عظمة مدفونة هناك تشبه عظمة دجاجة وظننت على الفور أنها ديناصور”.

وتابع: “لم يسبق للعين البشرية رؤيتها من قبل، لأنها كانت ولا تزال مغطاة بالكامل بالصخور”.

“تم العثور على البقايا المتحجرة في صخرة كبيرة. غالبًا ما تتشكل التكتلات عندما تغرق مادة عضوية ، أو يقول تمساح ، في قاع النهر.”وفق بيفيت

يعتقد العلماء أنه تم الحفاظ عليه لأن الطين المحيط بالمخلوق تصلب بسبب البكتيريا التي كانت موجودة.

كشفت عمليات مسح لصخرة واحدة عن “عظام ديناصور صغير الحجم في حجم الدجاجة في القناة الهضمية” ، ومع ذلك، لم يتم تحديد الأنواع رسميًا.

وكان لابد من تقليص عينات الصخور إلى حجم يمكن للأشعة السينية اختراقه لإجراء مسح ضوئي عالي الجودة.

لكن نتائج عمل الفريق فاجأتهم وأعطتهم نظرة ثاقبة لما أكلته الزواحف في وجبتها الأخيرة، حتى اكتشف الفريق أن محتويات معدة التمساح تحتوي على ديناصور صغير.

للتأكد من أن الديناصور كان في معدة التمساح، قام الفريق بتحليل جذور النباتات والسمات الجيولوجية بين شظايا الصخور.

وقال الدكتور بيفيت: “كيمياء الصخور قدمت الدليل”.

يعتقد العلماء أن التمساح مات في حادث فيضان حيث دفن ومات فجأة.

(المصدر: ميرور – ترجمة وطن)

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