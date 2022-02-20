الإمارات باتت دولة غير آمنة.. مؤتمر دولي في أبوظبي لبناء “درع حماية” ضد “الدرونز”

وطن – أفادت وكالة “فرانس برس” بأن الإمارات دعت اليوم، الأحد، جيوش الدول الحليفة إلى العمل معا لبناء “درع” يحمي من خطر الطائرات المسيرة (الدرونز)، بعدما تعرضت الدولة الخليجية الثرية لهجمات الحوثيين في اليمن بصواريخ وطائرات بدون طيار مفخخة جعلت الإمـارات دولة غير آمنة.

مؤتمر دولي في أبوظبي

وبحسب الوكالة فقد افتُتح في أبوظبي، اليوم مؤتمر متخصص في “الأنظمة غير المأهولة”، بحضور ممثلين عن جيوش دول عربية وغربية، بينها أمريكا وفرنسا وبريطانيا، لمناقشة تطور هذه الأنظمة وكيفية التصدي لأخطارها.

وأمام قادة عسكريين وخبراء، قال وزير الدولة للذكاء الاصطناعي عمر سلطان العلماء: “اليوم، أكثر من أي وقت مضى، نتفهم أهمية حماية أمتنا من خلال ضمان أن هذه التقنيات هي أدوات يمكننا استخدامها، لكن لا يمكن أن تستخدم ضدنا”.

وأضاف عمر: “أصبحت هذه الأنظمة أرخص بكثير ويمكن الوصول إليها أكثر من أي وقت مضى.”

موضحا أن إمكانية الوصول هذه تسمح للأنظمة بالوقوع في أيدي الأشخاص الذين لا نريد أن تقع في أيديهم، وهم الجماعات الإرهابية.

وتابع الوزير الإماراتي: “هذا التحدي يتطلب منا التكاتف والعمل معا لضمان أنه يمكننا بناء درع يحمي من خطر استخدام هذه الأنظمة”.

ومن جانبه قال وزير الدولة الإماراتي لشؤون الدفاع، محمد بن أحمد البواردي، في كلمة له بالمؤتمر: “علينا أن نتحد لمنع استخدام الطائرات بدون طيار في تهديد أمن المدنيين وتدمير المؤسسات الاقتصادية”.

ويشار إلى أن انعقاد هذا المـؤتمر يأتي في وقت يتصاعد خطر الطائرات المسيرة في المنطقة.

استهداف الإمارات

وتعرضت الإمارات، الشهر الماضي، لثلاث هجمات بصواريخ بالستية وطائرات مسيرة شنها الحوثيون. بعد خسارتهم مناطق في اليمن على أيدي قوات يمنية موالية للحكومة دربتها الإمـارات.

ونجحت الدفاعات الإماراتية في إسقاط غالبيتها، بعدما أدى الهجوم الأول لوقوع ثلاثة قتلى في أبوظبي وإصابة 6 آخرين.

كما أعلنت جماعة “ألوية الوعد الحق” التي تزعم أنها جماعة عراقية. مسؤوليتها عن محاولة استهداف الإمارات بطائرات من دون طيار في بداية فبراير.

وأيضا تعرضت السعودية لمئات الهجمات الحوثية، بينما اتهمت إيران بالوقوف خلف هجوم بواسطة طائرة مسيرة ضد سفينة إسرائيلية العام الماضي.

وفي سياق آخر كشفت صحيفة عبرية، النقاب عن سعي تل أبيب لإبرام اتفاقية مع دول حليفة في المنطقة؛ للحماية من تهديد الطائرات المسيرة.

ووفق صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، فإن الاتفاق يوفر حماية مشتركة للدول الأعضاء. عبر تحذير الدولة التي يجرى استهدافها والمساعدة في إسقاط الطائرة دون طيار.

ومن المتوقع أن تشمل اتفاقية الدفاع المشترك جيرانا قريبين وبعيدين، ما يعني أنها ستضم دولا عربية، وربما خليجية.

ولم تكشف الصحيفة عن هوية الدول المرجح انضمامها للاتفاقية، وبنودها، والموعد المقترح لتوقيعها وبدء سريانها.

بينما كانت الدفاعات الجوية الإسرائيلية فشلت في إسقاط طائرة مسيرة صغيرة دخلت البلاد من لبنان، وأعلن “حزب الله” مسؤوليته عن إطلاقها.

والجمعة الماضي، اعتبرت هيئة البث الإسرائيلية، أن عودة الطائرة المسيرة التابعة لـ”حزب الله” سالمة وعدم نجاح إسرائيل في إسقاطها. يعدّ نصرا للحزب اللبناني.

وكثيرا ما تحذر إسرائيل من تعرضها لهجوم إيراني باستخدام طائرة مسيرة من إحدى الجبهات المختلفة ومنها العراق أو دول أخرى.

(المصدر: فرانس برس – ترجمة وطن)

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