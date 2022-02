“اتركوا الإسلام واعتنقوا الهندوسية”.. برلماني هندي يهدد المسلمين ويخيرهم بين أمرين (شاهد)

وطن – أظهر مقطع فيديو متداول على نطاق واسع وتسبب بموجة غضب بين النشطاء على مواقع التواصل، نائب هندي يهدد المسلمين في ولايته ويخيرهم بين ترك الإسلام واعتناق الهندوسية أو ترحيلهم إلى باكستان.

“مايانكيشوار سينغ” عضو المجلس التشريعي بولاية أوتار براديش الهندية، ظهر في المقطع الذي رصدته (وطن) وهو يقول: “لو أراد المسلمون البقاء في الهند فعليهم ترك الإسلام والإيمان بالهندوسية. وإذا قرروا غير ذلك فعليهم أن يرحلوا إلى باكستان.”

“If Hindus wake up, we will puII your beards and make a chotia (Hindu symbol). If you [MusIims] want to live in India, you'll have to say Radhe Radhe [Hindu religious chant] or else go to Pakistan.”

Hate speech by Mayankeshwar Singh, BJP MLA from Amethi.pic.twitter.com/6x3JTaBVq8

