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أساطير عن الجنس
حياتنا

إليكم أشهر 5 أساطير شعبية عن الجنس

كتب معالي بن عمر
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وطن – لطالما كان الحديث عن الجنس أو النشاط الجنسي والعلاقات الحميمية بصفة عامة من المواضيع المسكوت عنها. فعبَارات على غرار “لا تسأل عن ذلك”، أو “لم يحن الوقت بعد”، أو “هذا ليس من شأنك”، أو “سنتحدث عن ذلك لاحقًا”، كانت تتردد كثيرا في المجتمعات بمختلف أنواعها وتقاليدها وعاداتها، كرد نهائي على أي محاولة للتّعرف أو السؤال عن أسرار العلاقة الحميمية.

لكن وفقا لمجلة “فيدا سانا” الإسبانية، وبحسب ترجمة “وطن”، كل هذه التساؤلات والإيماءات، والعواطف، توحي بالفضول لمعرفة الأسرار الجنسية. وإذا لم نتعرف ونكتشف بعض الحقائق، فإننا سنستمر في التفكير في الجنس من خلال عدسة التحيز والشعور بالذنب والأنماط والعقائد والنماذج البعيدة جدًا عن الحقيقة. والتي تمنعنا من معرفة الحياة الحميمية بشكل كامل.د، وهو أمر مهم في مرحلة معينة من العمر.

فيما يلي استعرضت المجلة خمسة أسرار عن العلاقات الجنسية:

“لا أستطيع الحمل منذ العلاقة الحميمية الأولى”

هذا خطأ. في كل مرة يلامس فيها القضيب الفرج أو المهبل، يكون هناك إمكانية حدوث حمل إذا لم يتم استخدام وسائل منع الحمل طبعا من قبل الرجل أو المرأة.

“يشعر الرجال بالرغبة الجنسية دائما”

كما يحدث للنساء تماما، لا يشعر الرجال أحيانًا بالرغبة في ممارسة الجنس بسبب عوامل متعددة، مثل التعب، أو التوتر، أو مشاكل الزواج أو التواصل، أو الغضب، أو مشاكل مادية…

“العلاقات الحميمية الكاملة تعتمد على التردد الجنسي”

تعتمد الحياة الجنسية الكاملة على الترابط بين ما أريده لحياتي الجنسية والواقع الجنسي الذي لدي، وعموما ينبغي أن يسود الاحترام بيني وبين زوجي.

“لا تحب النساء الجنس الفموي بقدر ما يحبه الرجال”

تختار كل امرأة ما تحبه ويستمتع الكثيرون بالجنس الفموي دون مشاكل بل ويختارونه أكثر من الإيلاج.

“إذا استخدمنا واقيان ذكريان، يمكن منع الحمل بطريقة آمنة أكثر”

كما يُستعمل الواقي الذكري مرة واحدة أو واحدا تلو الآخر. لذلك، فإنه عند استعمال واقيان ذكريان. فمن المرجح أن يُهلك أحدهما أو كلاهما وبذلك يصبح إمكانية الحمل وشيكة، خاصة إذا كانت الزوجة لا تستعمل أيا من وسائل منع الحمل.

 

(المصدر: فيدا سانا)

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معالي بن عمر

معالي بن عمر، درست اختصاص بكالوريا آداب، متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة إسباني عربي/عربي-اسباني وفرنسي اسباني/اسباني-فرنسي.

مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس ضمن شركة تونسية خاصة للترجمة والمحتوى الرقمي. بالإضافة إلى ذلك ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال…

إلى جانب اللغة الاسبانية، أنا أتقن جيدا اللغة الفرنسية تحدثا وكتابة، كما أني ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا.

خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت مدونة مهتمة بالشأن العربي والعالمي مجتهدة واثقة من نفسي وأحب العمل والمثابرة.
من عاشقي اللغة العربية، اللغة الأكثر تميزا من بين اللغات العالمية، وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.

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