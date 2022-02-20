إثيوبيا تنتج الكهرباء من سد النهضة فعليا وآبي أحمد يخاطب السيسي من فوق السد (شاهد)

وطن – بدأت إثيوبيا بالفعل اليوم، الأحد، في إنتاج الكهرباء من سد النهضة الإثيوبي الذي يثير أزمة كبيرة إلى الآن مع مصر والسودان.

وحضر رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد اليوم، حفل تدشين المرحلة الأولى لإنتاج الكهرباء من سد النهضة، رفقة مسؤولين كبار بينهم رئيس الوزراء الإثيوبي السابق هايلي ماريام ديسالين، والرئيس السابق ملاتو تشومي.

وأظهرت صورا ومقاطع متداولة بثتها وسائل إعلام إثيوبية تواجد آبي أحمد، رفقة عدد كبير من المسؤولين والإعلاميين والشخصيات العامة أمام السد في حفل تدشين المرحلة الأولى حيث ابتدت عملية توليد الكهرباء بالفعل.

They said a lot and they did a lot, but #Ethiopia told them one thing (nobody can stop me).#GERD #سد_النهضة pic.twitter.com/xJqTCMmCzv — Idris M. Sanusi 🇳🇬🇪🇹 (@sanusi90064) February 20, 2022

وبحسب الصور قام آبي أحمد برفقة مسؤولين رفيعي المستوى، بجولة في محطة توليد الطاقة وضغط مجموعة من الأزرار على شاشة إلكترونية لإطلاق عملية إنتاج الكهرباء.

وتعد هذه هي المرحلة الأهم للمشروع المثير للجدل الذي تبلغ قيمته مليارات الدولارات.

وقوبل حفل تدشين سد النهضة بفرحة عارمة من قبل الإثيوبيين على مواقع التواصل، الذين اعتبروا هذه الخطوة انتصارا كبيرا لللإثيوبيين.

وفي هذه الساعة ، يا أصدقائي ، انتصرت إثيوبيا. إثيوبيا أمة لا تنكسر ولا تنتهي. إثيوبيا لن تعود إلى عامي 1929 و 1959 ، إنها تنتقل إلى الحاضر والمستقبل.#GERD

#سد_النهضة pic.twitter.com/wNM52hz7JQ — Idris M. Sanusi 🇳🇬🇪🇹 (@sanusi90064) February 20, 2022

هذا وأكد آبي أحمد على أهمية سد النهضة في توليد الكهرباء لتحقيق التنمية لبلاده، كما هنأ كلا من مصر والسودان وقال “إن عملية التدشين اليوم هي هدية لجميع شعوبنا”.

وتابع في رسالة لمصر والسودان: “رسالتي للشعب المصري والسوداني بمناسبة تدشين إنتاج الطاقة من سد النهضة سيأتي خير كثير عليكم”.

من تصويري.. #يحدث_الآن التدشين الرسمي للمرحلة الأولى من إنتاج الطاقه الكهربائية من #سد_النهضة

بحضور رئيس وزراء #اثيوبيا آبي أحمد وحكام الاقاليم و وسائل اعلام دولية pic.twitter.com/Hlu96vMZXB — حسن رزاق : Hassen Razag (@HassenRazag) February 20, 2022

مضيفا: “نشكر مصر والسودان على الضغوطات والامتحان الصعب الذي وضعونا فيه لبناء هذا السد.. وها نحن ننجز اليوم أول طاقة كهربائية من سد النهضة”.

كما شهد افتتاح المرحلة الأولى لإنتاج الكهرباء من سد النهضة حضور إعلامي كبير لصحفيين من مختلف القنوات والوكالات الدولية والمحلية لنقل هذا الحدث الذي ظلت تنتظره إثيوبيا منذ بدء العمل في بناء سد النهضة أبريل 2011.

غضب شعبي في مصر

وعلى الجانب الآخر تسبب حفل تدشين المرحلة الأولى لإنتاج الكهرباء من سد النهضة، غضبا بين المصريين على مواقع التواصل والذين هاجموا النظام المصري بقيادة السيسي، واتهموه بالتفريط في حقوق مصر المائية.

وفي هذا السياق كتب الإعلامي المصري هيثم أبوخليل، في تغريدة له بتويتر: “أثيوبيا تبدأ في إنتاج الكهرباء من سد_النهضة أين ذهب الخط الأحمر؟

أين الدراويش والمجاذيب واللجان والذباب الإلكتروني؟”

📌أثيوبيا تبدأ في إنتاج الكهرباء من #سد_النهضة

أين ذهب الخط الأحمر؟

أين الدراويش والمجاذيب واللجان والذباب الإلكتروني؟

من الذي يفرط في مقدرات مصر؟

أين إيمان البحر درويش المختفي قسرياً منذ 7 أشهر لأنه تحدث عن الموقف المتخاذل من سد النهضة؟#صباح_الخير #مصر#اثيوبيا#ارحل_يا_سيسي pic.twitter.com/V9TYgRMpkU — Haytham Abokhalil هيثم أبوخليل (@haythamabokhal1) February 20, 2022

وتابع تساؤلاته: “من الذي يفرط في مقدرات مصر؟ أين إيمان البحر درويش المختفي قسرياً منذ 7 أشهر لأنه تحدث عن الموقف المتخاذل من سد النهضة؟”

من جانبه قال المحامي الدولي ورئيس المعهد الأوروبي للقانون الدولي الدكتور محمود رفعت: “بذلك تدخل مصر مرحلة خطيرة وغير مسبوقة من تهديد الأمن القومي المصري. الذي يهددها بالعطش والجوع.”

أعلنت #أثيوبيا رسميا أنها ستبدأ انتاج الكهرباء من #سد_النهضة صبيحة يوم الأحد، أي بعد ساعات من الان وبذلك تدخل #مصر مرحلة خطيرة وغير مسبوقة من تهديد الأمن القومي المصري الذي يهددها بالعطش والجوع.. من يخوضون في (لهاية) #إبراهيم_عيسى ويتركون الديار تحترق ليسو ضحية، بل شريك بالجرم — Mahmoud Refaat (@DrMahmoudRefaat) February 20, 2022

وأضاف: “من يخوضون في (لهاية) إبراهيم عيسى ويتركون الديار تحترق ليسو ضحية، بل شريك بالجرم.”

وكتب السياسي المصري الدكتور محمد القدوسي:”كان عبيد العسكر يزينون للناس استمراء الذل قائلين كل عيش واشرب مياه. والآن لا مياه حيث تحتفل إثيوبيا ببدء عمل سد النهضة. ولن يكون هناك عيش بعد رفع سعر رغيف الخبز المدعوم إلى الضعف. كما قال السيسى وأكد مدبولي.”

سد النهضة الإثيوبي

ويشار إلى أن أعمال البناء الكلية بالسد وصلت 83.9%، وبدأت عملية إنتاج الطاقة من سد النهضة اليوم، الأحد. من خلال تشغيل أول توربينة من بين توربينتين تم تركيبهما بالسد مؤخرا.

حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية للتوربينة الواحدة 375 ميجاواط فيما ينتظر أن يتم إنتاج الطاقة من التوربينة الثانية لاحقا ليصل إجمالي الإنتاج الأولي من التوربينتين ما يعادل 750 ميجاواط.

وتعول إثيوبيا على سد النهضة ليكون قاطرة التنمية في البلاد مستهدفة الوصول إلى اكثر من 6 آلاف ميجاواط عند الانتهاء من بناء السد الذي تخوض حوله مفاوضات شاقة مع دولتي المصب؛ مصر والسودان.

وكانت إثيوبيا أعلنت أنها ستبدأ قريبا إنتاج توليد أكثر من 700 ميجاواط من الكهرباء عبر سد النهضة الذي تخوض من أجله مفاوضات شاقة مع مصر والسودان. مؤكدة أن “هذه الخطوة لا تعني توقف المفاوضات الثلاثية”.

#رئيس_الوزراء_الإثيوبي #أبي_أحمد يضغط زر التشغيل على أحد التوربينات ليبدأ بتوليد الكهرباء فعلياً من #سد_النهضة لتدخل ٣٧٥ ميغاوات في شبكة الكهرباء الإثيوبية قبل لحظات. pic.twitter.com/cUn8VUu4bB — Abdushekur Hassen عبدالشكور عبد الصمد حسن (@AbdushekurHass2) February 20, 2022



وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية السفير دينا مفتي قال، في تصريحات سابقة. إن بلاده ستبدأ قريبا في إنتاج الطاقة من سد النهضة.

وتطمح إثيوبيا لإنعاش اقتصادها بفضل سدّ النهضة الذي تبلغ تكلفة بنائه أكثر من أربعة مليارات دولار. ويتوقع أن يصبح عندما يبدأ بإنتاج الكهرباء أكبر سدّ للطاقة الكهرومائية في أفريقيا. بهدف إنتاج عند بدء تشغيله قدره 6500 ميغاواط. تم تخفيضه إلى 5000 ميغاواط.

(المصدر: تويتر – وطن)

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