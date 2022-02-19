8 أعراض تنبهك لحدوث السكتة الدماغية .. تعرف عليها

وطن – في غضون ثوانٍ، تبدأ العديد من الخلايا العصبية في الدماغ في المعاناة من نقص الأكسجين والمواد المغذية، وهكذا تبدأ عملية موت الخلايا العصبية في المنطقة المصابة. ولذلك فإن تلقي رعاية طبية عند بروز العلامات الأولى أمر ضروري وفقا لما نشرته مجلة “سابير فيفير” الاسبانية.

يلعب الوقت دور الحياة، أثناء ظهور أعراض السكتة الدماغية، فكلما طالت المدة اللازمة لاستعادة تدفق الدم. تموت المزيد من خلايا الدماغ وتزيد المخاطر.

وبحسب ترجمة “وطن”، فان مقابل كل ساعة يتأخر فيها العلاج، يبلغ عمر الدماغ 3.6 سنوات مقارنة بالدماغ السليم. هذا هو السبب في أنه من المهم للغاية تلقي العلاج في أسرع وقت ممكن. كما أنه من الضروري معرفة كيفية التعرف على الأعراض التي تنبهك بإصَابتك بسكتة دماغية، من أجل الذهاب إلى الطبيب على الفور.

مشاكل الخدر والحركة

يؤثر الاحتشاء الدماغي على الخلايا العصبية للدماغ وأيضًا بطريقة غير مباشرة على الطريقة التي يتم بها تنشيط العضلات، لأن هذه الأخيرة تعتمد على الأوامر التي يرسلها الجهاز العصبي. وهذا هو السبب في أنه من الشائع جدًا أن تسبب السكتة الدماغية إحساسًا مفاجئًا بالضعف والخدر في مجموعات العضلات العريضة، مثل تلك الموجودة في الذراع أو الساق.

تعد صعوبة تحريك الذراع أو الساق من أكثر الأعراض المميزة السكتة الدماغية، بالإضافة إلى ذلك، قد تكون الصعوبات في تحريك تلك الأجزاء من الجسم مصحوبة بإحساس بالوخز ونقص في الإحساس بالأجزاء المصابة. من ناحية أخرى، من الشائع أيضًا أن تؤثر السكتة الدماغية على جانب واحد من الوجه، حيث يصبح مشلولا عمليًا أو “مرتخيا” ، كما لو أن الألياف العضلية لهذا الجزء قد انفصلت تمامًا عن بقية الاعضاء.

اعوجاج الفم

يعتبر اعوجاج الفم، واحدا من أكثر العواقب وضوحًا للأعراض السابقة. إذا كان الفم معوجًا وتظهر لديك مشاكل في التحدث أو صعوبة في الابتسامة، فاطلب المساعدة في أسرع وقت ممكن.

مشاكل لغوية مفاجئة

يمكن أن تظهر التغييرات اللغوية عند التعبير عن الذات وعند محاولة فهم ما يقوله الآخرون. يحدث هذا لأن هذه الفئة من العمليات العقلية تستخدم مساحات كبيرة من القشرة الدماغية، وبالتالي فهي عرضة لعدد كبير من الإصابات. لذا، إذا لاحظت أنه في غضون ثوانٍ لديك مشكلة في تقديم طلب أو نطق كلمات بسيطة، أو أنك لا تفهم جيدًا الأشخاص الذين يتحدثون إليك، فيمكنك اعتبار هذا إشارة إنذار بحدوث سكتة دماغية.

فقدان مفاجئ للرؤية

يمكن أن تؤثر مشاكل الرؤية المفاجئة على إحدى العينين أو كلتيهما. وعلى الرغم من أنها أحد الأعراض التي تحتمي عليك الذهاب إلى المستشفى في أسرع وقت ممكن، إلا أنه يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن هناك اضطرابات قادرة على إحداث هذا العرض دون أن يكون لها أي علاقة بالسكتة الدماغية، على سبيل المثال، تؤثر بعض أنواع الصداع النصفي أيضًا على الرؤية.

تغييرات في باقي الحواس

تعتمد جميع الحواس على عمل الدماغ، ويمكن أن تتداخل السكتات الدماغية مع أداء أي منطقة في الدماغ، المسؤولة عن معالجة المعلومات السمعية واللمسية والشمية، إلخ. وفي الواقع، إن ظهور الأحاسيس الغريبة المتعلقة باللمس أمر متكرر للغاية، إلى جانب مضاعفات الرؤية.

مشاكل الذاكرة والارتباك

إن دماغنا مليء بمجموعات من الخلايا العصبية المرتبطة بجميع أنواع الذكريات، لذلك عندما تتلف منطقة من هذا العضو، يمكن أن يحدث تفاعل متسلسل. ينتج عن هذا، الشعور بالارتباك الذي يأتي فجأة ويصاحبه غالبًا الارتباك وفقدان الذاكرة المفاجئ.

ضياع التركيز

كما يمكن أن يكون للسكتة الدماغية تأثير قوي على مستوى وعيك، مما يؤدي إلى الإغماء. والإغماء هو نوع من المتلازمة يظهر فيها الإحساس بأن المرء على وشك الإغماء، بالإضافة إلى الدوار والإرهاق، وأعراض أخرى على غرار، الضعف وانخفاض النشاط العصبي.

صعوبة تنسيق الحركات

تنسق العديد من الحركات، التي نقوم بها يوميًا تلقائيًا بواسطة هياكل الدماغ المسؤولة عن جعل العضلات المختلفة تقوم بنشاطها. ومع ذلك، مع ظهور احتشاء دماغي، يمكن تغيير هذا التوازن، مما ينتج عنه مشاكل تنسيق ملحوظة.

وإذا وجدت أنك تواجه مشكلة في المشي أو في الحفاظ على توازنك وبدأت تشعر بالدوار، فاطلب المساعدة في أقرب وقت ممكن.

الأعراض التي قد تكون محيرة بسبب السكتة الدماغية

بحسب المحلة، في بعض الأحيان، يمكن أن تشير العلامات السابقة إلى أنواع أخرى من المشاكل لا علاقة لها بالسكتة الدماغية. علي سبيل المثال:

1. أحد الآثار الجانبية

يمكن أن تؤدي بعض الأدوية الشائعة الاستخدام (مثل تلك التي تعمل على الجهاز الهضمي) أو الأمراض العصبية (مثل التصلب المتعدد) إلى ظهور أعراض عصبية مشابهة السكتة الدماغية. ومع ذلك، ما يميز السكتة الدماغية، هي أن الأعراض عادة ما تبرز بشكل مفاجئ جدًا.

2. شلل في الوجه

يمكن أن تحدث التغيرات في التحكم في عضلات الوجه بسبب الصدمة الباردة. ومن المعتاد أن تظهر الأعراض بعد تغير مفاجئ في درجة الحرارة. ومع ذلك، إذا كانت سكتة دماغية، فمن المحتمل أن تظهر الأعراض الأخرى معًا.

3. خدر في أحد الأطراف

يمكن أن يكون سببه ضغط العصب. في هذه الحالة، تكون الأعراض موضعية للغاية وتختفي في غضون دقائق قليلة. إذا استمر التنميل في الذراع أو الساق أو إذا لم يكن هناك سبب للاعتقاد بأن أحد الأعصاب قد تعرض للضغط، فاطلب المساعدة.

(المصدر: سابير فيفير)

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