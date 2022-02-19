وداعاً لقصر النظر الشيخوخي والنظارات طويلة المدى مع هذه القطرة المطورة!

وفقا لما أوردته مجلة “سابير فيفير” الإسبانية، يستغرق الأمر قطرة واحدة فقط في اليوم في كل عين للحصول على 6 ساعات من الرؤية الواضحة.

طريقة مبدئية

إنها ليست الحل لقصر النظر الشيخوخي، لكنها طريقة مبدئية، يمكن أن تساعد في عدم الاعتماد كثيرًا على النظارات لإجهاد العين.

وبحسب ترجمة “وطن”، يعد قصر النظر الشيخوخي أو ضعف البصر جزءًا من عملية الشيخوخة الطبيعية للعين.

فمن سن 40 إلى 45 سنة، ستحتاج الغالبية العظمى من الناس عاجلاً أم آجلاً، إلى نظارات أو عدسات لاصقة للرؤية جيدًا عن قرب. ما لم نرغب في القراءة بمساعدة عدسة مكبرة.

نظارات مُكبرة

وفي الواقع، إن النظارات النموذجية المعتمدة لتحسين قصر النظر الشيخوخي. والتي تباع في الصيدليات ليست أكثر من نظارات مكبرة تسمح لنا بالقراءة بوضوح عندما نبدأ في رؤية الحروف غير الواضحة.

بالنسبة لشخص لم يرتدي نظارات من قبل، فإن الاضطرار فجأة إلى ارتداء النظارات للتركيز على الأشياء القريبة. يمكن أن يكون مصدر إزعاج، ولكن قد تتوفر خيارات أخرى قريبًا.

ففي أكتوبر 2021، وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) على قطرات للعين يمكن أن تحل محل نظارات التقليدية.

ومنذ 9 ديسمبر. يمكن شراؤها بوصفة طبية في الصيدليات في هذا البلد.

6 ساعات من الرؤية الحادة

يُطلق على العقار المعني اسم VUITY وهو أول قطرات للعين تم تطويرها لعلاج قصر النظر الشيخوخي.

يتم إعطاؤها مرة واحدة يوميًا، وفي غضون 15 دقيقة. توفر رؤية واضحة لمدة تصل إلى 6 ساعات ودون التأثير على الرؤية عن بُعد، أي أنك لا ترى أشياء بعيدة بحجم أبعد.

تحتوي على عنصر نشط يسمى بيلوكاربين يؤدي إلى تقلص حدقة العين. مما يساعد على الرؤية عن قرب.

من جهته، يقول الدكتور جورج وارينج. الباحث الرئيسي في التجربة التي أظهرت فعالية الدواء: “إن تقليل حجم البؤبؤ يوسع عمق المجال أو عمق التركيز. وهذا يسمح لك بالتركيز في نطاقات مختلفة بشكل طبيعي”.

عين متعبة.. مسألة تقدم في العمر

يعاني 95 بالمئة ممن تزيد أعمارهم عن 50 عامًا، من قصر النظر الشيخوخي. وتبدأ الأعراض الأولى في الظهور في سن 40-45 عامًا.

إذا رأيت ضبابية عن قرب، فعليك الابتعاد عن النص لقراءته أو تحتاج إلى مزيد من الضوء لقراءته. فمن المحتمل أن تكون قد بدأت في الشعور بالتعب على مستوى العيون.

طبقا للمجلة، فعلى مر السنين، تفقد العدسة البلورية. وهي عدسة بحجم العدس وتقع بين القزحية والخلط الزجاجي، المرونة.

وبفقدان المرونة، فإنه تفقد الهدية البلورية، أيضًا القدرة على تركيز على الأشياء بشكل صحيح.

وفي الواقع، تعمل هذه العدسة مثل زووم الكاميرا التي تتكيف مع مسافة الكائن. ولكن عندما تصبح صلبة، لا يمكنها أداء هذه الوظيفة بشكل جيد.

“الحلول” التي توجد عند إجهاد العين

يزعم الخبراء، أن هذه القطرات التي وافقت عليها إدارة الغذاء والدواء الأمريكية للتو. قادرة بأن تساعد الأشخاص الذين يعانون من التعب على مستوى أعينهم.

لكن من جانبها، تنصح الأكاديمية الأمريكية للبصريات. بزيارة طبيب العيون مسبقًا حتى يتمكن من إجراء فحص للعين وتحديد الخيار الأفضل في كل حالة.

إنه ليس الحل ولكنه يجعله أفضل

استندت موافقة إدارة الغذاء والدواء على هذا الدواء إلى تجربتين سريريتين أجريتا. على 750 مشاركًا تتراوح أعمارهم بين 40 و 55 عامًا يعانون من قصر النظر الشيخوخي.

طُلب منهم استخدام قطرة واحدة من VUITY أو دواء وهمي مرة واحدة يوميًا في كل عين. وبعد 30 يومًا، أفاد جميع الذين تناولوا الدواء بتحسن الرؤية القريبة.

هذا واستغرقت الدراسة 3 أشهر وفي ذلك الوقت لم يلاحظ أي آثار سلبية ذات صلة. فقط الصداع واحمرار العين في بعض الحالات.

في ذات السياق، يقول المشارك توني رايت: “إنها بالتأكيد غيرت حياتي. في السابق، كانت الطريقة الوحيدة للرؤية بوضوح هي وضع نظارتي بالقرب من المكتب والحمام، والمطبخ، والسيارة … لقد كانت علامة على تقدمي في العمر”.

ووفقا لما نقلتها المجلة، تحذر الشركة المصنعة من أن قطرات العين هذه ليست حلاً سحريًا أو الحل الكامل للعيون المتعبة. وهي مناسبة للحالات الخفيفة إلى المتوسطة من إجهاد العين وتكون أقل فعالية بعد سن 65 مع تقدم العمر.

علاوة على ذلك، قد يواجه المستخدمون صعوبة مؤقتة في ضبط التركيز بين الأشياء القريبة والبعيدة. على غرار ما يحدث مع النظارات التقدمية. ناهيك أنه لا ينصح باستخدامها أثناء القيادة ليلاً أو في ظروف الإضاءة المنخفضة.

المصدر: (سابير فيفير – ترجمة وتحرير وطن)

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