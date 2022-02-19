موعد مباراة ريال مدريد وألافيس والقناة الناقلة في الدوري الإسباني

وطن – يستضيف فريق ريال مدريد وألافيس مساء يوم السبت، في إطار منافسات الجولة ال25 من الدوري الإسباني الممتاز على أرض ملعب “سانتياغو برنابيو”.

موعد مباراة ريال مدريد وألافيس

وستقام مباراة ريال مدريد وألافيس في منافسات الدوري الإسباني، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت دولة مصر، وفلسطين، سوريا، لبنان، ليبيا، الأردن، السودان.

كما وستكون بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، واليمن، العراق، البحرين، الكويت، قطر. عند الساعة الحادية عشر مساءً، أما بتوقيت دولة الإمارات وعمان في تمام الساعة الثانية عشر مساءً.

القناة الناقلة للمباراة

وستبث مباراة ريال مدريد وألافيس عبر شبكة قنوات “beIN Sports” الرياضية القطرية. التي تمتلك حقوق البث الحصري للمباريات الدوري الإسباني لهذا الموسم.

🎞️ @FPellistri07 👌 🥣 Desayuno ✔️

⚽ Entrenamiento ✔️

🎙️ Rueda de prensa

🍲 Comida

🚍 Viaje a Madrid#GoazenGlorioso 🦊 pic.twitter.com/mm9cq1wUG6 — Deportivo Alavés (@Alaves) February 18, 2022

وستنقل عبر قناة “beIN Sports HD 1” الناقلة لمجريات اللقاء، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11013، وبمعدل ترميز 27500، واستقطاب أفقي، كما وبمعدل تردد الموجة 8PSK. ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

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التعليق على المباراة

وسيعلق على مباراة ريال مدريد وألافيس عبر شبكة قنوات “beIN Sports”، المعلق الرياضي القطري يوسف سيف.

تشكيلة فريق ريال مدريد

وسيدخل المدرب الإيطالي ماركو أنشيلوتي بتشكيلة أساسية في مواجهة منافسه الضيف ألافيس، حيث سيكون في حراسة المرمى البلجيكي تيبو كورتوا.

وفي دفاع التشكيلة سيأتي كلاً من: دافيد ألابا، داني كارفاخال، إدير ميليتاو، ناتشو، وفي خط الوسط سيكون كلاً من اللاعبين، كاسيميرو، توني كروس، لوكا مودريتش، كما وسيعتمد في هجوم الفريق على الثلاثي، إيدين هازارد، ماركو أسينسيو، كريم بنزيما، فنيسيوس جونيور.

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تشكيلة فريق ألافيس

وسيلعب المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بيليغرينو، في تشكيلة أساسية متوقعة أمام منافسه المستضيف ريال مدريد، حيث سيتواجد في حراسة المرمى فرناندو باتشيكو فلوريس.

كما وسيكون في دفاع التشكيلة كلاً من اللاعبين، مات مايزجا، ناهويل تيناجليا، روبن دوارتى، فيكتور لاغوارديا. أما في وسط الفريق سيأتي كلاً من: فاكوندو بيليستري، جونزالو إسكالانتي، جاسون ريميسيرو، ولكن في هجوم الفريق سيكون الثلاثي، جون غويديتي، خوسيلو، لويس ريوخا.

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ترتيب الفريقين في الدوري الإسباني

وآتى فريق ريال مدريد في صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 54 نقطة، كما وجاء منافسه ألافيس في المركز الثامن عشر برصيد 20 نقطة للموسم الجاري.

(المصدر: وطن + تويتر)