قريبا .. لهذه الأسباب قد تطلق إدارة بايدن سراح معتقلي “غوانتانامو”

وطن – تعمل إدارة بايدن بهدوء على وضع قواعد لإطلاق سراح السجناء من معتقل “غوانتانامو” والاقتراب من إمكانية إغلاقه تماما.

وبحسب تقرير لوكالة “أسوشيتد برس” فقد حدد مجلس مراجعة يضم مسؤولين عسكريين واستخباراتيين. أن أكثر من نصف الرجال الـ 39 المحتجزين إلى أجل غير مسمى دون تهمة في القاعدة الأمريكية في كوبا يمكن الآن إطلاق سراحهم بأمان إلى أوطانهم أو إرسالهم إلى دولة أخرى.

كما صدرت قرارات بشأن العديد من هؤلاء السجناء، بما في ذلك رفض إطلاق سراح البعض منهم بموجب مراجعات سابقة.

بينما في الأسابيع الأخيرة واجهت إدارة بايدن انتقادات من جماعات حقوق الإنسان، لعدم بذل المزيد من الجهد لإغلاق معتقل جوانتانامو، حيث تم إطلاق سراح سجين واحد فقط خلال العام الماضي.

هل إدارة بايدن على وشك إفراغ جوانتانامو؟

ومع أحدث القرارات هناك الآن 20 سجينًا يُعتبرون مؤهلين للإفراج عنهم أو نقلهم. وستنتهي قريبًا عقوبتهم بعد إدانتهم من قبل لجنة عسكرية في صفقة إقرار بالذنب.

كما لا يزال هناك الكثير مما يجب أن يحدث، مثل العثور في بعض الحالات على دول مستعدة لقبول السجناء وفرض ضوابط أمنية عليهم. لكن قد يبدأ البعض في المغادرة في الأسابيع والأشهر القادمة.

هل هذا يعني أن الولايات المتحدة أقرب إلى إغلاق جوانتانامو؟

من الناحية النظرية نعم. ولكن حتى لو أطلقت الولايات المتحدة سراح جميع الـ 20 معتقلا، فماذا تفعل بالباقي؟ ولا يزال هناك 10 يواجهون المحاكمة أمام لجنة عسكرية. ومن بينهم 5 متهمين بالتخطيط والمساعدة لهجمات 11 سبتمبر.

كما ظلت قضية عقوبة الإعدام عالقة في التقاضي قبل المحاكمة لسنوات ولا يوجد حتى الآن تاريخ للبدء.

وقد يكون أحد الحلول المحتملة هو المساومات القضائية لإنهاء جميع القضايا المعلقة.

كيف وصلنا إلى هنا؟

وافتتحت الولايات المتحدة مركز الاعتقال هذا في عهد الرئيس جورج دبليو بوش في يناير 2002 بعد هجمات 11 سبتمبر وغزو أفغانستان.

وكان القصد منه احتجاز واستجواب السجناء المشتبه في صلتهم بالقاعدة أو طالبان.

كما مر حوالي 780 رجلاً عبر غوانتانامو ، التي بلغت ذروتها حوالي 680 في عام 2003.

وأشار وزير دفاع بوش ، دونالد رامسفيلد، إلى الرجال المحتجزين هناك على أنهم “أسوأ الأسوأ”. لكن العديد منهم كانوا من ذوي الرتب المنخفضة. وبعضهم لا علاقة له بالإرهاب على الإطلاق، ولن يُتهم سوى القليل منهم بارتكاب جريمة.

ومع ظهور تقارير عن التعذيب وسوء المعاملة، أصبح مركز الاعتقال بمثابة مانع للنقد الدولي من قبل حلفاء الولايات المتحدة وطفرة دعائية للأعداء.

بينما أطلق بوش سراح 532 سجينا لكنه ترك الأمر لخلفه لمعرفة ما يجب فعله مع البقية.

جوانتانامو في عهدي أوباما وترامب

وكان باراك أوباما تعهد بإغلاق معتقل جوانتانامو عند توليه منصبه. لكن أعضاء في الكونجرس عارضوا فكرة نقل السجناء إلى الولايات المتحدة. كما عارضوا حتى محاكمتهم في محكمة فيدرالية.

كما أنشأت إدارة أوباما مجلس المراجعة الدورية لتقييم السجناء وتحديد ما إذا كان بالإمكان إطلاق سراحهم دون تشكيل تهديد للأمن القومي.

وفي عهد أوباما ، غادر 197 سجيناً غوانتانامو.

وفي عهد الرئيس دونالد ترامب، تم إطلاق سراح سجين واحد كجزء من صفقة الإقرار بالذنب ، ليصل العدد الإجمالي إلى 40.

ولم يقل الرئيس جو بايدن الكثير عن غوانتانامو ، الذي خرج إلى حد كبير من دائرة الضوء السياسي.

وحتى الآن ، تم إطلاق سراح سجين واحد فقط في ظل إدارته.

ماذا حدث في الأسابيع الأخيرة؟

بينما في يناير كانت جماعات حقوق الإنسان تحيي الذكرى العشرين لافتتاح معتقل جوانتانامو، وتتحسر على ما اعتبروه عدم إحراز تقدم في أمر إغلاقه.

ومنذ ذلك الحين، كان هناك بعض النشاط من وراء الكواليس مع مجلس الإدارة. والذي لم يحظى بشعبية بين المدافعين عن المحتجزين ولكنه كان أحد المسارات القليلة للخروج من الحبس.

وعندما تولى بايدن منصبه، كان هناك خمسة معتقلين تمت تبرئتهم؛ أربعة كانوا متخلفين عن إدارة أوباما وواحد تمت الموافقة عليه في عهد ترامب.

وفي عهد بايدن ، تمت تبرئة 15 شخصًا حتى الآن ، بما في ذلك أكثر من 6 في الأسابيع الأخيرة.

ووفقًا لما قاله نائب السكرتير الصحفي للبنتاغون جيه تود بريسيلي، فإن هذا ما تعتبره الإدارة “عملية مدروسة وشاملة تركز على تقليص عدد المحتجزين بشكل مسؤول وإغلاق مرفق غوانتانامو ،”

وقال “بريسيل” إن من بين العوامل التي يأخذونها في الاعتبار عمر المعتقلين وصحتهم.

وكان من بينهم محمد القحطاني ، وهو سعودي مختل عقليا قالت السلطات إنه كان ينوي أن يكون أحد خاطفي الطائرات في 11 سبتمبر ، لكن ضابط جمارك مشبوه في مطار أورلاندو بولاية فلوريدا منع من دخول الولايات المتحدة.

كما خلص مسؤول قانوني في بوش إلى أن القحطاني تعرض للتعذيب في غوانتانامو وألغيت محاولة محاكمته أمام لجنة عسكرية.

وللمرة الأولى ، برأ مجلس المراجعة أحد “المعتقلين ذوي القيمة العالية” ، الذين تم تحديدهم على هذا النحو لأنهم كانوا محتجزين في السجون السرية التابعة لوكالة المخابرات المركزية والمعروفة باسم المواقع السوداء.

ماذا كان رد الفعل؟

وأعرب بعض الجمهوريين في الكونجرس عن غضبهم من القرار الذي صدر بحق القحطاني.

كما وصف النائب مايك روجرز من ولاية ألاباما ، أعلى الجمهوريين في لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب، الأمر بأنه “استسلام مروّع لأقصى اليسار.”

وينتقد زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل ، جمهوري من ولاية كنتاكي، سياسة السعي لإغلاق غوانتانامو ، التي دافع عنها مؤخرًا باعتبارها “مكانًا آمنًا للغاية وإنسانيًا وقانونيًا تمامًا لاحتجاز الإرهابيين”.

وبموجب القانون، يجب إخطار الكونجرس مسبقًا بأي عمليات نقل أو إصدارات معلقة. لكنه عاجز إلى حد كبير عن منع حدوثه.

وبين المدافعين عن المحتجزين، هناك آخرين بين الانتظار والترقب فهم يرحبون بقرارات مجلس الإدارة ولكنهم يريدون معرفة ما إذا كانت الإدارة تتابع عمليات النشر.

كما ينتظر ويلز ديكسون، المحامي في مركز الحقوق الدستورية ومقره نيويورك، ليرى ما سيحدث لموكله، ماجد خان، السجين الذي توصل إلى صفقة إقرار بالذنب وأكمل عقوبته تقريبًا.

وقال ديكسون: “إنه لأمر إيجابي أن يتم تبرئة هؤلاء الرجال، لكنه ليس تقدمًا ذا مغزى نحو الإغلاق ما لم تكن هناك عمليات نقل.”

(المصدر: اسيوشيتد برس)

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