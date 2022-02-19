علاء مبارك يتصدر تويتر بعد رده على إبراهيم عيسى المُنكر لـ “الإسراء والمعراج”.. ماذا قال؟

وطن – تصدر اسم علاء مبارك نجل الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، محركات البحث بعد رده الذي وصفه النشطاء بالقوي على الإعلامي إبراهيم عيسى، الذي تسبب بموجة جدل عقب زعمه بأن “الإسراء والمعراج” قصة وهمية لم تحدث.

وعن حديث إبراهيم عيسى عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ بلفظة “إنه طلع”، قال علاء مبارك إنه هذا أسلوب لا يليق.

" إنه طلع "! اسلوب لا يليق دا كلام تقوله لواحد صاحبك على القهوة اما مع رسول الله نلتزم الأدب ..ما الهدف من الطعن فى الثوابت الاسلامية والنيل من المقدسات الدينية؟ فالاسراء والمعراج معجزة كبرى تذكرنا بقدرة الله سبحانه وتعالى وعبوديته ،والاسراء والمعراج ثابتة فى القران والسنة .. pic.twitter.com/DqKgpn6q63 — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) February 19, 2022

كما تابع معنفا إبراهيم عيسى:”دا كلام تقوله لواحد صاحبك على القهوة أما مع رسول الله نلتزم الأدب.”

وأضاف نجل مبارك في تغريدته التي رصدتها (وطن) مستنكرا ما زعمه عيسى بشأن “الإسراء والمعراج”: “ما الهدف من الطعن فى الثوابت الإسلامية والنيل من المقدسات الدينية؟”

موضحا:”فالاسراء والمعراج معجزة كبرى تذكرنا بقدرة الله سبحانه وتعالى وعبوديته، والاسراء والمعراج ثابتة فى القران والسنة.”

كما تفاعل ناشطون بشكل كبير مع رد علاء مبارك على إبراهيم عيسى، وأثنوا عليه بشأن دفاعه عن الدين وتصدره للرد.

وكتب أحد النشطاء مشيدا بنجل مبارك:”علاء مبارك ابن الاصول بيرد على إبراهيم عيسى المتحدث باسم قريش.”

بينما قال كريم حسين:”دلوقتي يدخل اللجان والمطبلاتية يقولوا ان أ. علاء مبارك إخوان علشان بيدافع عن الأسلام”.

ودون أحمد عبدالهادي مهاجما إبراهيم عيسى:”حقا انه لزمن “الرويبضة”. المثير في الامر هو عدم اضاعة فرص بل السعى والشغف لايجاد فرصة لاظهار التجرؤ على الله ورسوله. واحداث فات وجدل في امور ثابتة وغير جدلية في الاصل.”

إبراهيم عيسى: الإسراء والمعراج قصة وهمية

وكان الكاتب الصحفي والإعلامي المصري إبراهيم عيسى قد واصل هجومه على التراث الإسلامي، مشككا في الكثير من الروايات. ومعتبرا أن قصة الإسراج والمعراج ليست إلا “كذبة”، وأن عمر ابن الخطاب لم يكن عادلا، وفق قوله.

كما قال “عيسى” خلال تقديمه برنامج “حديث القاهرة” المذاع على قناة “القاهرة والناس”:” المسلم الحالي في سنة 2022 مش محتاج أي رجل دين أو شيخ في حياته”. متسائلا:” هيعلمك إيه الشيخ. الصلاة والصوم والزكاة والحج هو انت مش عارفهم؟!”.

وأضاف قائلا: “هيعلمنا ايه الشيخ في 2022 تكون محترم في علاقاتك مع الناس وانك لا تتجسس ولا تتلصص. لأ ده بيعملك تتجسس وتتلصص وتدخل في الحياة الخاصة بتاعة الناس، الشيخ دلوقتي طالع على يوتيوب وقاعد شغال مفتش قلوب”.

كما تابع ابراهيم عيسي:”هيوقلك إيه الشيخ هيحكيلك قصص 99% منها كاذبة لأنه بيقولك نص الحقيقة، يعني بيقولك عمر بن الخطاب عدلت فأمنت فنمت يا عمر وفرحان أوي بعدالة سيدنا عمر طيب هو حكالك انه اتقتل بعدها، يبقى عدل فأمن فنام إزاي. حكالك الشيخ إن الراجل اللى قال الجملة دي لعمر هو المتهم الأول بقتل عمر بن الخطاب. اتقتل وهو بيصلى في الجامع إذن القصص كلها أنصاص قصص ومش حقيقية”.

بينما أكمل:”هل الشيخ قالك إن ابن سيدنا عمر خرج بعد لما اتقتل سيدنا عمر وراح قتل المتهم بقتله وبنته وابنه بدون حساب وقصاص وبدون أي شيء وإنه كان المفترض يفرض عليه القصاص ويتقتل، وعثمان بن عفان عفا عنه ومنفذش فيه القصاص. إذن كل قصص المشايخ وهمية وغير حقيقية. ولما يقولك الإسراء والمعراج هتصدق أن مفيش معراج وانها قصة وهمية وفقا لكتب التاريخ والحديث”.

ردود فعل غاضبة

كما تسبب ذلك بضجة واسعة في مصر والوطن العربي، وتصدرت وسوم باسم إبراهيم عيسى مواقع التواصل شن فيها النشطاء هجوما عنيفا على الإعلامي المصري المقرب من نظام السيسي، واتهموه بالطعن في ثوابت الإسلام.

ومن جانبه أعلن الفنان المصري مصطفى درويش الاعتذار عن تمثيل فيلم “الملحد” الذي قام بتأليفه الإعلامي والكاتب إبراهيم عيسى. وكذلك مقاطعة أي برنامج له.

(المصدر: وطن – تويتر)

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