شبح الإصابات يُلاحق يوفنتوس قبيل المواجهة المرتقبة أمام فياريال

وطن – يواجه فريق يوفنتوس الإيطالي صدمة الغيابات لأبرز نجوم السيدة العجوز، والتي كان أخرها إصابة النجم الأرجنتيني باولو ديبالا في المباراة الأخيرة أمام تورينو، قبيل أيام معدودة من الاستعداد لمواجهة القمة المنتظرة أمام فياريال الإسباني في مباراة ذهاب دور الثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا.

يوفنتوس وإصابة ديبالا

وأفادت صحيفة ” توتو سبورت” الإيطالية، بأن النجم الأرجنتيني باولو ديبالا مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي. مهددٌ بالغياب عن مواجهة السيدة العجوز أمام منافسه فياريال ” الغواصات الصفراء”، بعد تعرض اللاعب للإصابة خلال مشاركته في المباراة الأخيرة أمام تورينو في قمة منافسات الجولة ال26 من الدوري الإيطالي الممتاز.

وكان المدرب الإيطالي ماسيميليانو أليغري، قد اضطر إلى استبدال الأرجنتيني باولو ديبالا. في الدقيقة ال53 بعد تعرضه للإصابة، ودخول النجم الأمريكي ويستون ماكيني بدلاً عنه. في المباراة الأخيرة أمام تورينو التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكليهما.

🚨🚨 جيوفاني البانيسي : باولو ديبالا تعرض إلى إجهاد عضلي في مباراة تورينو pic.twitter.com/Y5x0DdJZvc — الكالتشيو (@Elcalcio_) February 18, 2022

وأحرز فريق يوفنتوس الهدف الأول في المباراة بالدقيقة ال13. عن طريق ماتايس دي ليخت، كما وأدرك الفريق الضيف تورينو هدف التعادل أمام أصحاب الأرض في الدقيقة ال62 من توقيع أندريا بيلوتي.

وبينت الصحيفة الإيطالية، أنه من المحتمل أن يجري النجم الأرجنتيني باولو ديبالا الفحوصات الطبية اللازمة اليوم، من أجل تشخيص إصابته بشكل دقيق بعد تعرضه للتصلب العضلي.

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يوفنتوس وغيابات نجومه

ويمر فريق يوفنتوس الإيطالي في موقف لا يحسد عليه قبيل المواجهة المنتظرة أمام منافسه فياريال الإسباني يوم الثلاثاء المقبل، بعد تعرض العديد من نجومه للإصابة، حيث من أبرزهم المهاجم الإيطالي فيديريكو كييزا. وثنائي مركز الدفاع المخضرم ليوناردو بونوتشي وجورجيو كيليني، إلى جانب إصابة اللاعب لوكا بيليجريني لاعب الظهير الأيسر. في المباراة الأخير أمام تورينو في منافسات الدوري الإيطالي.

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كما ويحتل فريق يوفنتوس” السيدة العجوز” المركز الرابع من ترتيب الدوري الإيطالي ” الكالتشيو” برصيد 47 نقطة، وبفارق كبير عن المتصدر فريق ميلان برصيد 55 نقطة خلال منافسات الموسم الحالي.

(المصدر: وطن + توتو سبورت)