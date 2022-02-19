زعم سابقا أن الأقصى ليس في فلسطين.. يوسف زيدان يدعم إبراهيم عيسى وينكر المعراج

وطن – أيد الكاتب والأديب المصري المثير للجدل يوسف زيدان، تصريحات مواطنه الإعلامي إبراهيم عيسى التي أنكر فيها واقعة “الإسراء والمعراج” للنبي صلى الله عليه وسلم ووصفها بأنها قصة وهمية.

إبراهيم عيسى يهاجم التراث الإسلامي

وكان إبراهيم عيسى قد واصل هجومه على التراث الإسلامي، مشككا في الكثير من الروايات. ومعتبرا أن قصة الإسراج والمعراج ليست إلا “كذبة”، وأن عمر ابن الخطاب لم يكن عادلا، وفق قوله.

وفي منشور له عبر صفحته بفيسبوك عنونه بـ”يا قوم.. كفاكم هَرَجًا وسَبَهْلَلةً”، زعم الكاتب المصري الذي سبق أن سب القائد الإسلامي التاريخي صلاح الدين الأيوبي، أن الإسراءُ النبويُّ الوارد في القرآن بأول سورة الإسراء.إما أن يكون المقصود به هو المسيرة الليلية لنبيِّ الإسلام إلى المسجد الذي على طريق (مكة / الطائف) في ناحية الجِعرَّانة، وفقا لنص منشوره.

متابعا مزاعمه: “حيث كان هناك مسجدان يُعرف أحدهما بالأقصى والآخر بالأدنى .. أو يكون، وهذا هو الأرجح عندي، مسيرة النبي موسى إلى النار التي رآها في سيناء، فنوديَ : إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوَادِي المقدَّس.”

واستطرد يوسف زيدان الذي سبق أن شطح أيضا بزعمه أن المسجد الأقصى المذكور في القرآن ليس هو المتواجد في فلسطين المحتلة: “أما المعراج، الذي لم يرد في القرآن ( ولا يمكن أن يرد، لأن لفظه الصحيح هو “العروج” والمعراج صيغة صرفية تُستعمل لأسماء الآله). فهو اختراع متأخر عن الإسلام سبعين سنة، استعاره من التراث الزرادشتي (المجوسي) الخليفةُ الأُموي عبد الملك بن مروان. غرض تحويل الأنظار عن مكة إلى مدينة “إيليا” التي صار اسمها : القدس.”

واختتم زيدان منشوره الخزعبلي بالقول:”ومن أراد التأكد والتثبُّت والتدقيق، فعليه قبل التهريج والطنطنة والجعجعة في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي المجاني. الرجوع إلى الدلائل والحجج الواضحة التي ذكرتها عن ذلك في كتابي : شجون تراثية”

وتسبب حديث إبراهيم عيسى عن “الإسراء والمعراج” وإنكاره لهذه الواقعة المثبتة في الكتاب والسنة، بضجة واسعة في مصر والوطن العربي.

بينما تصدرت وسوم باسم إبراهيم عيسى مواقع التواصل شن فيها النشطاء هجوما عنيفا على الإعلامي المصري المقرب من نظام السيسي، واتهموه بالطعن في ثوابت الإسلام.

ومن جانبه أعلن الفنان المصري مصطفى درويش الاعتذار عن تمثيل فيلم “الملحد” الذي قام بتأليفه الإعلامي والكاتب إبراهيم عيسى. وكذلك مقاطعة أي برنامج له.

يوسف زيدان: المسجد الموجود في فلسطين ليس هو الأقصى

ويشار إلى أن يوسف زيدان معروف عنه أنه محب لإثارة الجدل ولفت الأنظار إليه عبر التطاول على الإسلام والطعن في رموزه. مثله مثل إبراهيم عيسى.

وسبق أن زعم في العام 2015 أن “المسجد الموجود في مدينة القدس المحتلة. ليس هو المسجد الأقصى ذو القدسية الدينية الذي ذكر في القرآن الكريم والذي أسرى الرسول إليه”.

وقال آنذاك خلال لقائه في برنامج “ممكن”، المذاع على قناة “سي بي سي”، إن المسجد الأقصى الحقيقي الذي ذكر في القرآن يوجد على طريق “الطائف”. ولكن المسجد المتواجد في فلسطين لم يكن موجودًا من الأساس في عهد الرسول محمد. وأن من بناه هو الملك بن مروان في العصر الأموي”، حسب زعمه.

بينما أكد “زيدان” وقتها أيضا أن الحرب مع إسرائيل حول القدس لا معنى لها، قائلا: “ما يحدث حاليًا هو صرع سياسي حول أرض، ولا يوجد علاقة للدين به. ومستعد للعدول عن قناعاتي هذه إذا قدم لي دليل واضح يخالف ما قلته في هذا الشأن”.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتطاول فيها زيدان على الإسلام وتعاليمه. وكان “زيدان” اتهم صلاح الدين الأيوبي بأنه من “أحقر شخصيات التاريخ”.حسب وصفه.

(المصدر: فيسبوك – يوتيوب – وطن)

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