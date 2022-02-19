تعرف على موعد مباراة برشلونة وفالنسيا في قمة الدوري الإسباني

وطن – يلتقي فريق برشلونة وفالنسيا مساء يوم الأحد، في قمة منافسات الجولة ال25. من الدوري الإسباني على أرض ملعب ميدان “ميستايا”.

موعد مباراة برشلونة وفالنسيا

وستنطلق المواجهة القوية بين فريق برشلونة وفالنسيا، عند الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت دولة مصر، وفلسطين، لبنان، ليبيا، الأردن، سوريا، السودان.

كما وبتوقيت مكة المكرمة ” السعودية” في تمام الساعة السادسة والربع مساءً، أما بتوقيت دولة الإمارات وعمان عند الساعة السابعة والربع مساءً.

القناة الناقلة للمباراة

وستبث مباراة برشلونة وفالنسيا عبر شبكة قنوات “beIN Sports” الرياضية القطرية التي تمتلك حقوق البث الحصري للمباريات الدوري الإسباني لهذا الموسم.

كما وستنقل عبر قناة “beIN Sports HD 1”. الناقلة لمجريات اللقاء، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11013، وبمعدل ترميز 27500، واستقطاب أفقي، وبمعدل تردد الموجة 8PSK. ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

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التعليق على مباراة برشلونة وفالنسيا

ومن المقرر أن يعلق على مباراة برشلونة وفالنسيا عبر شبكة قنوات “beIN Sports”، المعلق الرياضي التونسي رؤوف خليف.

تشكيلة فريق برشلونة

وسيدخل المدرب تشافي هيرنانديز المواجهة القوية بتشكيلة أساسية متوقعة أمام المستضيف فالنسيا، حيث سيكون في حراسة المرمى تير شتيغن.

أما في دفاع تشكيلة الفريق سيأتي كلاً من: جوردي ألبا، جيرارد بيكيه، أوسكار غارسيا، إريك غارسيا، كما وسيكون في وسط التشكيلة كلاً من اللاعبين، فرينكي دي يونج، بوسكيتس، بيدري، أما في هجوم سيعتمد المدرب على الثلاثي، فيران توريس، أداما تراوري، أوباميانغ.

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تشكيلة فريق فالنسيا

وسيلعب المدرب خوسيه بوردالاس المباراة بتشكيلة أساسية متوقعة أمام منافسه الضيف برشلونة، حيث سيتواجد في حراسة المرمى جيورجي مامارداشفيلي.

🎟️ A la venta las entradas para el #ValenciaBarça No te pierdas el partidazo de este domingo 🔥#Mestalla será decisivo 🏟️🙌 — Valencia CF (@valenciacf) February 17, 2022

وفي دفاع التشكيلة سيكون كلاً من: تييري كوريا، مختار دياخابي، عمر الديريتي، خوسيه لويز جايا، كما في وسط التشكيلة سيأتي كلاً من اللاعبين، إلياكس موريبا، كارلوس سولير، ديميتري فولكييه، وسيعتمد المدرب في هجوم الفريق على الثلاثي، هوغو دورو، بريان جيل، غونزالو غيديز.

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وجاء فريق برشلونة في المركز الرابع من ترتيب الدوري الإسباني برصيد 39 نقطة، كما وآتى منافسه فالنسيا في المركز الثاني عشر برصيد 30 نقطة للموسم الحالي.

(المصدر: وطن + تويتر)