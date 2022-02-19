مباراة برشلونة وفالنسيا في الدوري الإسباني watanserb.com
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تعرف على موعد مباراة برشلونة وفالنسيا في قمة الدوري الإسباني

منافسات الجولة ال25 من دوري الليغا الإسبانية

كتب فارس أبو شيحة
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وطن – يلتقي فريق برشلونة وفالنسيا مساء يوم الأحد، في قمة منافسات الجولة ال25. من الدوري الإسباني على أرض ملعب ميدان “ميستايا”.

موعد مباراة برشلونة وفالنسيا

وستنطلق المواجهة القوية بين فريق برشلونة وفالنسيا، عند الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت دولة مصر، وفلسطين، لبنان، ليبيا، الأردن، سوريا، السودان.

كما وبتوقيت مكة المكرمة ” السعودية” في تمام الساعة السادسة والربع مساءً، أما بتوقيت دولة الإمارات وعمان عند الساعة السابعة والربع مساءً.

القناة الناقلة للمباراة

وستبث مباراة برشلونة وفالنسيا عبر شبكة قنوات “beIN Sports” الرياضية القطرية التي تمتلك حقوق البث الحصري للمباريات الدوري الإسباني لهذا الموسم.

كما وستنقل عبر قناة “beIN Sports HD 1”. الناقلة لمجريات اللقاء، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11013، وبمعدل ترميز 27500، واستقطاب أفقي، وبمعدل تردد الموجة 8PSK. ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

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التعليق على مباراة برشلونة وفالنسيا

ومن المقرر أن يعلق على مباراة برشلونة وفالنسيا عبر شبكة قنوات “beIN Sports”، المعلق الرياضي التونسي رؤوف خليف.

تشكيلة فريق برشلونة

وسيدخل المدرب تشافي هيرنانديز المواجهة القوية بتشكيلة أساسية متوقعة أمام المستضيف فالنسيا، حيث سيكون في حراسة المرمى تير شتيغن.

أما في دفاع تشكيلة الفريق سيأتي كلاً من: جوردي ألبا، جيرارد بيكيه، أوسكار غارسيا، إريك غارسيا، كما وسيكون في وسط التشكيلة كلاً من اللاعبين، فرينكي دي يونج، بوسكيتس، بيدري، أما في هجوم سيعتمد المدرب على الثلاثي، فيران توريس، أداما تراوري، أوباميانغ.

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تشكيلة فريق فالنسيا

وسيلعب المدرب خوسيه بوردالاس المباراة بتشكيلة أساسية متوقعة أمام منافسه الضيف برشلونة، حيث سيتواجد في حراسة المرمى جيورجي مامارداشفيلي.

وفي دفاع التشكيلة سيكون كلاً من: تييري كوريا، مختار دياخابي، عمر الديريتي، خوسيه لويز جايا، كما في وسط التشكيلة سيأتي كلاً من اللاعبين، إلياكس موريبا، كارلوس سولير، ديميتري فولكييه، وسيعتمد المدرب في هجوم الفريق على الثلاثي، هوغو دورو، بريان جيل، غونزالو غيديز.

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وجاء فريق برشلونة في المركز الرابع من ترتيب الدوري الإسباني برصيد 39 نقطة، كما وآتى منافسه فالنسيا في المركز الثاني عشر برصيد 30 نقطة للموسم الحالي.

(المصدر: وطن + تويتر)

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي.
حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة.
حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة.
عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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