الخطوط الجوية القطرية watanserb.com
الخطوط الجوية القطرية
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تطور جديد في أزمة قطر مع “إيرباص” وقاض بريطاني يصدر هذا الحكم

كتب باسل النجار
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وطن – أفادت وكالة “رويترز” للأنباء بأن قاضيا بريطانيا أمر شركة “إيرباص” لصناعة الطائرات، بتأجيل أي تأثير عملي لقرار إلغاء طلب شراء طائرة بقيمة 6 مليارات دولار من الخطوط الجوية القطرية لعدة أسابيع، حيث تخوض الشركتان معركة قضائية متصاعدة.

ووفق الوكالة تمنع هذه الخطوة بشكل فعال “إيرباص” من تخصيص مواعيد لتسليم طلبيات من طائرات إيه321نيو لشركات طيران أخرى انتظارا لجلسة قضائية في أوائل أبريل تسعى خلالها الخطوط الجوية القطرية لاستصدار أمر قضائي بمنع إلغاء الصفقة.

وبحسب ترجمة (وطن) فقد دخلت الشركتان في نزاع منذ أشهر حول وجود عيوب على أسطح طائرات إيه350إس، التي أوقفت قطر تحليق بعضها بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.

وأقامت شركة الخطوط الجوية القطرية دعوى قضائية على إيرباص للحصول على تعويض قدره 600 مليون دولار.

من جانبها تقر “إيرباص” بوجود مشكلات في الجودة لكنها تتهم الخطوط الجوية القطرية، بوصف الأمر على نحو خاطئ على أنه يتعلق بالسلامة من أجل ضمان الحصول على تعويضات.

واتسعت هوة الخلاف في يناير عندما تراجعت إيرباص عن اتفاق مع قطر لبيع 50 طائرة من طراز إيه321نيو. قائلة إن رفضها شراء طائرات إيه350إس أخل بعقد يربط بين الصفقتين.

وفي جلسة قضائية أمس، الجمعة، نددت الخطوط الجوية القطرية بالقرار.

وقال محامي الشركة فيليب شيبرد: “غامروا وهم يعلمون أن هذا سيشعل الوضع قطعا. دفعنا 330 مليون دولار في عقد طائرات إيه321نيو حتى الآن”.

نزاع قضائي محتدم في قطاع الطيران

وتلقي جلسة الاستماع الفنية الضوء على ما يبدو أنه سيكون نزاعا قضائيا محتدما في قطاع الطيران.

وتعقد جلسة بطلب من قطر لإصدار أمر قضائي بإلغاء الصفقة في الأسبوع الأول من أبريل، في حين تحدد يوم 26 أبريل لجلسة النظر في النزاع الرئيسي المتعلق بطائرات إيه350.

وخلال الجلسة رفض القاضي طلب إيرباص بتأجيل المناقشة حول طائرات إيه321نيو، وأمرها بعدم القيام بأي إجراء في الوقت الراهن من شأنه أن يجعلها غير قادرة على الالتزام بطلبية إيه321نيو إذا حصلت قطر على حكم لصالحها فيما يتعلق بهذا الجانب من القضية.

هذا وقالت محامية الشركة “روزاليند فيلبس”، إن الطائرات التي تم إلغاؤها أزيلت من خططها الصناعية. وحذرت من إلحاق ضرر بسلسلة التوريد الخاصة بها إذا كانت أيديها مقيدة بشدة.

ومن المقرر تسليم الطائرة الأولى في فبراير 2023. ومن المقرر تسليم طائرات بمعدل ست طائرات في العام.

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة إيرباص “غيوم فوري”، يوم الخميس، إنه اضطر لإلغاء طلب الطائرة إيه 321 نيو ضمن ما وصفه بإجراءات من حق الشركة.

ويوم الجمعة ، كرر على قناة BFM TV أن شركة إيرباص مستعدة لحل ودي. مضيفًا أن “الأمر يستغرق وقتًا”.

كما تقول مصادر مقربة من الجانبين إنه لا توجد مؤشرات حتى الآن على أي هدنة.

وذكرت رويترز يوم الخميس أنه من المتوقع أن تسعى الخطوط الجوية القطرية للحصول على حكم للحفاظ على صفقة A321neo.

في غضون ذلك تعد شركة إيرباص مطالبات مضادة في قضية A350. وقد ألغت طائرتين من أصل 23 طائرة A350 لا تزال قيد الطلب لقطر. لكنها وافقت على عدم البحث عن مشترين بديلين في الوقت الحالي.

(المصدر: رويترز – ترجمة وطن) 

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باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها.

مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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