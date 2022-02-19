تريزيجيه يتألق مع باشاك شهير ويسجل أول ثنائي في الدوري التركي (فيديو)

وطن – قاد النجم المصري محمود تريزيجيه فريقه باشاك شهير بتحقيق الفوز على منافسه ريزيسبور، بعد تسجيله الثنائي الأول في منافسات الدوري التركي للموسم الجاري.

ثنائي تريزيجيه مع باشاك شهير

ونجح المصري محمود تريزيجيه من إحراز أول ثنائي مع فريقه الجديد باشاك شهير “بلدية إسطنبول”. الذي انضم إلى صفوفه على سبيل الإعارة، قادماً من فريق أستون فيلا الإنجليزي.

هدف تريزيجيه الأول مع باشاك شهير ⚽️pic.twitter.com/4pI6NJlUGx — EParena.com 🏠 (@EParena) February 18, 2022

وجاء هدفي تريزيجيه في شباك منافسه ريزيسبور في إطار منافسات الأسبوع ال26. من الدوري التركي الممتاز “سوبر ليغ” في الدقيقتين ال33 وال52 من عمر زمن مجريات أحداث اللقاء.

هدف تريزيجيه الثاني له ولباشاك شهير ⚽️pic.twitter.com/hvVvN04DJQ — EParena.com 🏠 (@EParena) February 18, 2022

وكان أول ثنائي للنجم المصري محمود تريزيجيه، بعد صناعته أول هدف في مباراة فريق باشاك شهير أمام منافسه غازي عنتاب في منافسات الدوري التركي للموسم الحالي.

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تريزيجيه والانتقال إلى باشاك شهير

وانتقل المصري محمود تريزيجيه إلى صفوف نادي باشاك شهير التركي ” بلدية إسطنبول”، خلال موسم الانتقالات الشتوية الماضية لموسم واحد على سبيل الإعارة. قادماً من ناديه أستون فيلا الإنجليزي.

كما وغاب تريزيجيه شهور طويلة عن الملاعب بسبب الإصابة في الرباط الصليبي التي تعرض لها مع فريقه السابق أستون فيلا، في مباراة القمة النارية لفريقه أمام ليفربول ” الريدز” في منافسات الدوري الإنجليزي.

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وشارك المصري تريزيجيه مع منتخب الفراعنة المصري في بطولة كأس أمم أفريقيا 2022، حيث نجح في قيادة المنتخب برفقة زملائه إلى الدور النهائي من البطولة الأفريقية التي أقيمت في دولة الكاميرون في نسختها ال33.

لكن فشل منتخب مصر ” الفراعنة”، من التتويج باللقب الثامن في تاريخ مسيرته في هذه البطولة. بعد الخسارة أمام أسود الترانغا “السنغال” بركلات الترجيح الذي نجح في حصد اللقب لأول مرة في تاريخ البطولة.

يشار إلى أن فريق باشاك شهير ” بلدية إسطنبول” يحتل المركز الثالث من ترتيب الدوري التركي برصيد 43 نقطة، كما وبفارق كبير عن المتربع على عرش الصدارة فريق طرابزون سبور برصيد 60 نقطة للموسم الجاري.

( المصدر: وطن + تويتر)