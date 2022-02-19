مي العيدان تدفع ثمن تنمرها على أحمد بدير وتوجه رسالة حاقدة له watanserb.com
مي العيدان وأحمد بدير
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بعد تبرئتها.. مي العيدان تدفع ثمن تنمرها على أحمد بدير وتوجه رسالة حاقدة له! (فيديو)

كتب رفيف عبدالله
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وطن – أصدرت محكمة الجنح المستأنفة، في الكويت، حكماً بتغريم الإعلامية الكويتية مي العيدان، بتهمة سب وقذف الفنان المصري أحمد بدير.

إلغاء براءة

وبحسب صفحة “أمن ومحاكم”، المحلية، فقد ألغت المحكمة حكم البراءة الصادر بحق مي العيدان، وغرمتها مبلغ 500  دينار كويتي (1653 دولار).

وأعاد أحمد بدير نشر الحكم على صفحته عبر “فيسبوك” معقباً: “شكرا للقضاء الكويتي الشامخ.. مش مهم قيمة الغرامة المهم تعظيم قيمة العدل”.

كما وجهت ابنته سارة بدير، شكراً للقضاء الكويتي أيضا، وكتبت: “الحمد لله كنت على تمام الثقة في عدالة ونزاهة القضاء الكويتي”.

ظاهرة بغيضة

وتابعت: “شكرا للقضاء الكويتي الشامخ العادل النزيه. الذي دعم وأكد على رغبتنا فى مواجهة ظاهرة التنمر وعدم الوقوف سلبا أمام تفشي هذه الظاهرة البغيضة في المجتمع”.

أما الإعلامية الكويتية، فلم تصمت أمام هذا الانتصار ضد بدير وابنته. وقالت خلال برنامجها “كشف حساب”: “قيمة الغرامة ستدفع للدولة الكويتية وليست للفنان أحمد بدير. كما ان الحكم قضى بعدم جواز الدعوى المدنية”.

“معلومات خطأ”

وتابعت مي: “القاضي اللي حكم رأى ان القضية لا تستحق تعويض لأنه قضى بعدم جواز الدعوى المدنية”.

ووجهت العيدان رسالة لأحمد بدير قالت فيها: “ما حدا يفهمك معلومات خطأ حبيبي. سالفة الملايين هذه عندكم في مصر تدفعون ملايين احنا بالكويت اخرها من 1000 لـ 5000 هذه احكام الدولة”.

وكانت الأزمة بين الفنان أحمد بدير، والإعلامية الكويتية بدأت بعدما اتخذ كافة الاجراءات القانونية ضد الأخيرة. ووجه تهمة التنمر والسب والقذف، لـ”العيدان”، بسبب وصفها بـكلمة “الأقرع”.

بنت الأقرع

وجاء ذلك تعليقا على صورة نشرتها مي للفنان وابنته وقتها. حيث قالت مي: “صورة ابنة الفنان أحمد بدير.. والله طلعت بنته مزة، بنت الأقرع” الأمر الذي استدعى الرد من  أبنة بدير.

وأثار تصرف الاعلامية الجدل والغضب، ودفع ابنة أحمد بدير للرد على مي. قائلة: “طيب أنا صحيت من النوم النهاردة لقيت مصر كلها بعتالي عن بوست أستاذة مي العيدان”

وأضافت: “أنا أعرف إنك شخص مشاكس يعشق التنمر وخصوصا التنمر على الفنانين. بس حابة أوضحلك كام حاجة كده: أولا، أنا أبويا نجم كبير من نجوم الوطن العربي ومحدش هيسمحلك تتكلمي عليه نص كلمة. وأعتقد إنك شوفتي ده كفاية فى هجوم الوطن العربي كله عليكي، اللي أنا نفسي اتفاجئت بيه”.

وختمت :”وبشكر كل الناس اللي ردت غيبتنا..ثانيا لو الفنانين بالنسبة لك حياتهم مستباحة، فأنا مش فنانة عشان تحطيني معاهم في جمله مفيدة. مع احترامي لكل الفنانين، و أبويا اللي حضرتك بتغلطي فيه ده علمني أرفض التنمر بجميع أشكاله”.

 

المصدر: (وطن – متابعات)

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رفيف عبدالله

كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

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